Франція викликала російського дипломата через кібератаки ФСБ

МЗС Франції викликало тимчасового повіреного РФ, щоб висловити протест через кібератаки, які, за даними Парижа, здійснюються під керівництвом 16-го центру ФСБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило французьке МЗС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Метою виклику було найрішучіше засудити кібератаки, які Росія здійснює проти Франції, зокрема операції, що, за даними французької сторони, проводить 16-й центр ФСБ", – зазначається у повідомленні.

МЗС Франції наголосило, що такі дії, спрямовані також проти багатьох її європейських партнерів, є "неприйнятними та негідними постійного члена Ради Безпеки ООН".

Відомство повідомило російському дипломату, що Франція спільно зі своїми партнерами й надалі "використовуватиме всі наявні засоби, щоб запобігати, стримувати та реагувати на дестабілізаційні дії, спрямовані проти країни".

Що передувало?

Євросоюз запровадив санкції проти дев’яти осіб та чотирьох організацій, серед яких офіцери розвідки ГРУ, а також кіберзлочинці, самопроголошені хактивісти та приватні компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Франції звинуватило російське ГРУ в кібератаках, зокрема під час виборів та Олімпіади