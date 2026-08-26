200 тисяч боєголовок щороку: у Латвії з’явиться нове оборонне підприємство
Естонія планує збудувати в Латвії завод з виробництва вибухових речовин і боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Естонська телерадіомовна корпорація ERR.
Завод за 200 млн євро
Wolfram Europa планує інвестувати 200 млн євро у будівництво нового підприємства поблизу латвійського міста Єкабпілс.
Очікується, що вже у 2027 році завод почне синтезувати вибухові речовини та виробляти різні боєголовки і перехоплювачі.
За розрахунками, підприємство зможе щороку виробляти близько 100 тисяч протитанкових мін та 200 тисяч боєголовок.
Після виходу на повну потужність завод забезпечить близько 200 робочих місць у регіоні. Для роботи на підприємстві знадобляться фахівці з високою кваліфікацією.
Латвія хоче посилити оборонну промисловість
Міністр економіки Латвії Вікторс Валайніс назвав інвестиції важливим кроком для розвитку оборонної промисловості країни.
"Інвестиції таких масштабів є значним кроком у розвитку латвійського оборонпрому і демонструють спроможність нашої країни приваблювати стратегічно важливі проєкти… Наша мета – створити конкурентну, експортно орієнтовану оборонну промисловість, яка посилить нашу національну безпеку, створить робочі місця з високою доданою вартістю та сприятиме довгостроковому економічному зростанню", – зазначив Валайніс.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія, за даними західних розвідок, розпочала нову хвилю диверсій проти європейських підприємств, які виробляють зброю.
За даними джерел у західних розвідувальних службах, Росія організовує диверсії на оборонних підприємствах Європи, намагаючись уникати прямого зв’язку з Кремлем.
Для здійснення атак російська сторона, за даними розвідки, вербує членів місцевих злочинних угруповань. Операції планують так, щоб вони не досягали рівня, який міг би спричинити застосування статті 5 НАТО про колективну оборону.
Цього тижня Латвія затримала трьох своїх громадян за підозрою у підпалі заводу з виробництва дронів у сусідній Естонії.
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