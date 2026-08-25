У разі нападу Росії на Естонію її має захищати НАТО, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі потенційного нападу Росії на Естонію захищати країну мають союзники по НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, пише "Укрінформ".

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Естонію мають захищати союзники НАТО

Відповідаючи на запитання, чи відправить Україна своїх військових у разі нападу на Естонію, Зеленський наголосив, що Україна не є членом НАТО, тоді як Естонія входить до Альянсу.

За його словами, у разі виникнення загрози Естонію мають одночасно захищати понад 30 країн НАТО.

"Що стосується наших військових, Україна не в НАТО. Естонія в НАТО. Якщо вірити в силу НАТО, то у Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником НАТО", – зазначив Зеленський.

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Країни Балтії посилюють захист від можливих атак

Раніше повідомлялося, що Польща, Литва, Латвія та Естонія співпрацюють у сфері захисту від потенційних атак Росії на критичну інфраструктуру. Такі атаки можуть бути здійснені під чужим прапором, про що неодноразово попереджали розвідки союзників.

Минулого місяця Литва направила військових для посилення сил спецпризначення. Вони мають забезпечувати безпеку термінала імпорту скрапленого природного газу, термінала нафтопродуктів, ключової лінії електропередачі з Польщею та гідроакумулювальної електростанції "Круоніс".

Також лідери країн східного флангу НАТО нещодавно публічно попередили про можливі провокації Росії на їхній території. Вони посилалися на розвіддані, які свідчать про підготовку таких дій.