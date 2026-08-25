У разі нападу Росії на Естонію її має захищати НАТО, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі потенційного нападу Росії на Естонію захищати країну мають союзники по НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, пише "Укрінформ".
Естонію мають захищати союзники НАТО
Відповідаючи на запитання, чи відправить Україна своїх військових у разі нападу на Естонію, Зеленський наголосив, що Україна не є членом НАТО, тоді як Естонія входить до Альянсу.
За його словами, у разі виникнення загрози Естонію мають одночасно захищати понад 30 країн НАТО.
"Що стосується наших військових, Україна не в НАТО. Естонія в НАТО. Якщо вірити в силу НАТО, то у Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником НАТО", – зазначив Зеленський.
Країни Балтії посилюють захист від можливих атак
Раніше повідомлялося, що Польща, Литва, Латвія та Естонія співпрацюють у сфері захисту від потенційних атак Росії на критичну інфраструктуру. Такі атаки можуть бути здійснені під чужим прапором, про що неодноразово попереджали розвідки союзників.
Минулого місяця Литва направила військових для посилення сил спецпризначення. Вони мають забезпечувати безпеку термінала імпорту скрапленого природного газу, термінала нафтопродуктів, ключової лінії електропередачі з Польщею та гідроакумулювальної електростанції "Круоніс".
Також лідери країн східного флангу НАТО нещодавно публічно попередили про можливі провокації Росії на їхній території. Вони посилалися на розвіддані, які свідчать про підготовку таких дій.
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Один ЗЄ, як завжди, залишився без завдань та відповідальності. Він нікому нічого не має.
рф обстріляла Бориспіль ракетами з касетною бойовою частиною
ми вже звикли до кровожерливості андрофагів але в цьому обстрілі є дещо таке, що обов'язково треба довести до наших святих громадян
одразу після обстрілу "бориспільський" телеграм канал (належить депутату Бориспільської міської ради від "слуги народу" Ігорю Шалімову) виклав на загал фото, які Ви можете бачити в цьому дописі, правда ж вони цікаві?
разом з кремлівським каналом фото виклали і представники ДСНС Київщини, вони теж молодці ..
на цих фото можна чітко побачити, що у вантажівках були не кефір зі сметаною, а якісь залізяки; ці залізяки - транспортно-пускові установки для дронів Deep Strike FP-2, якими наші славні воїни палять рф
якщо Вам здається, що це *******, - посміхніться: поки ще ні, ******* далі
а звідки ж ворог взнав про ці пускові, їхні маршрути та т.і., невже якась надпотужна шпигунська агентурна група задіяна?
а виявляється, шо наш любий Міша Подоляк (той, що днями потенційно здав ворогу позиції Patriot під Києвом) запросив до України знімальну групу CNN, щоб ті зняли репортаж про наші дрони і про те які ми потужні
CNN все зняло та опублікувало, цілих 4 хвилини відео (+ текстова частина) і це відео побачив майже увесь Світ (CNN все ж таки), уявляєте скільки корисних кадрів у чотирьох хвилинах?
на рф репортаж теж подивилися .. (як і решту відео Міші Подоляка, таких, як про Яворів полігон, наприклад)
кремль звернувся до союзника і китайські (друзі Арахамії, нагадаю, що саме він тепер відповідає за китайсько-українську дружбу) військові супутники відслідкували маршрут пересування вантажівок з пусковими та передали ці дані залішанам
окремо кремль стверджує, що вантажівок було більше і частину вони так само спалили вщент в Одеській області але ми не будемо спиратися на дані кремля, а наведемо їх на той випадок, якщо з'ясується, що це таки теж правда
як на мене, такі дії спільників Президента Зеленського - це 100% зрада без виправдань
шановні представники мудрого наріту:
- обирайте довбойобів у владу й надалі
- завжди знімайте відео-звіти для ворога та одразу публікуйте їх
- підтримуйте Притулу, Фьодорова та Стерненко
хужє нє будєт (с)
п.н. кожного разу, коли відбуваються такі прильоти, в мене залишається лише одне питання: офіцери, ті яких навчали у військових інститутах та академіях, якого *** допускають до себе знімальні групи, якщо гарантовано знають, шо прилетить потім саме по них же?
Вадим Григор'єв
Вова, ти повинен своєю дурістю затьмарити Донні! Вова, ми в тебе віримо! Амінь!!!