В случае нападения России на Эстонию ее должна защищать НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае возможного нападения России на Эстонию защищать страну должны союзники по НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, пишет "Укрінформ".

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Эстонию должны защищать союзники по НАТО

Отвечая на вопрос, отправит ли Украина своих военных в случае нападения на Эстонию, Зеленский подчеркнул, что Украина не является членом НАТО, тогда как Эстония входит в Альянс.

По его словам, в случае возникновения угрозы Эстонию должны одновременно защищать более 30 стран НАТО.

"Что касается наших военных, Украина не в НАТО. Эстония в НАТО. Если верить в силу НАТО, то в Эстонии, не дай Бог, но если возникнут какие-то риски, есть более 30 стран, которые, на мой взгляд, должны одновременно защищать любую страну, являющуюся союзником НАТО", - отметил Зеленский.

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Страны Балтии усиливают защиту от возможных атак

Ранее сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония сотрудничают в сфере защиты от потенциальных атак России на критическую инфраструктуру. Такие атаки могут быть осуществлены под чужим флагом, о чем неоднократно предупреждали разведки союзников.

В прошлом месяце Литва направила военных для усиления сил спецназначения. Они должны обеспечивать безопасность терминала импорта сжиженного природного газа, терминала нефтепродуктов, ключевой линии электропередачи с Польшей и гидроаккумулирующей электростанции "Круонис".

Также лидеры стран восточного фланга НАТО недавно публично предупредили о возможных провокациях России на их территории. Они ссылались на разведданные, свидетельствующие о подготовке таких действий.