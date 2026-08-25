В случае нападения России на Эстонию ее должна защищать НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае возможного нападения России на Эстонию защищать страну должны союзники по НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, пишет "Укрінформ".
Эстонию должны защищать союзники по НАТО
Отвечая на вопрос, отправит ли Украина своих военных в случае нападения на Эстонию, Зеленский подчеркнул, что Украина не является членом НАТО, тогда как Эстония входит в Альянс.
По его словам, в случае возникновения угрозы Эстонию должны одновременно защищать более 30 стран НАТО.
"Что касается наших военных, Украина не в НАТО. Эстония в НАТО. Если верить в силу НАТО, то в Эстонии, не дай Бог, но если возникнут какие-то риски, есть более 30 стран, которые, на мой взгляд, должны одновременно защищать любую страну, являющуюся союзником НАТО", - отметил Зеленский.
Страны Балтии усиливают защиту от возможных атак
Ранее сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония сотрудничают в сфере защиты от потенциальных атак России на критическую инфраструктуру. Такие атаки могут быть осуществлены под чужим флагом, о чем неоднократно предупреждали разведки союзников.
В прошлом месяце Литва направила военных для усиления сил спецназначения. Они должны обеспечивать безопасность терминала импорта сжиженного природного газа, терминала нефтепродуктов, ключевой линии электропередачи с Польшей и гидроаккумулирующей электростанции "Круонис".
Также лидеры стран восточного фланга НАТО недавно публично предупредили о возможных провокациях России на их территории. Они ссылались на разведданные, свидетельствующие о подготовке таких действий.
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Один ЗЄ, як завжди, залишився без завдань та відповідальності. Він нікому нічого не має.
рф обстріляла Бориспіль ракетами з касетною бойовою частиною
ми вже звикли до кровожерливості андрофагів але в цьому обстрілі є дещо таке, що обов'язково треба довести до наших святих громадян
одразу після обстрілу "бориспільський" телеграм канал (належить депутату Бориспільської міської ради від "слуги народу" Ігорю Шалімову) виклав на загал фото, які Ви можете бачити в цьому дописі, правда ж вони цікаві?
разом з кремлівським каналом фото виклали і представники ДСНС Київщини, вони теж молодці ..
на цих фото можна чітко побачити, що у вантажівках були не кефір зі сметаною, а якісь залізяки; ці залізяки - транспортно-пускові установки для дронів Deep Strike FP-2, якими наші славні воїни палять рф
якщо Вам здається, що це *******, - посміхніться: поки ще ні, ******* далі
а звідки ж ворог взнав про ці пускові, їхні маршрути та т.і., невже якась надпотужна шпигунська агентурна група задіяна?
а виявляється, шо наш любий Міша Подоляк (той, що днями потенційно здав ворогу позиції Patriot під Києвом) запросив до України знімальну групу CNN, щоб ті зняли репортаж про наші дрони і про те які ми потужні
CNN все зняло та опублікувало, цілих 4 хвилини відео (+ текстова частина) і це відео побачив майже увесь Світ (CNN все ж таки), уявляєте скільки корисних кадрів у чотирьох хвилинах?
на рф репортаж теж подивилися .. (як і решту відео Міші Подоляка, таких, як про Яворів полігон, наприклад)
кремль звернувся до союзника і китайські (друзі Арахамії, нагадаю, що саме він тепер відповідає за китайсько-українську дружбу) військові супутники відслідкували маршрут пересування вантажівок з пусковими та передали ці дані залішанам
окремо кремль стверджує, що вантажівок було більше і частину вони так само спалили вщент в Одеській області але ми не будемо спиратися на дані кремля, а наведемо їх на той випадок, якщо з'ясується, що це таки теж правда
як на мене, такі дії спільників Президента Зеленського - це 100% зрада без виправдань
шановні представники мудрого наріту:
- обирайте довбойобів у владу й надалі
- завжди знімайте відео-звіти для ворога та одразу публікуйте їх
- підтримуйте Притулу, Фьодорова та Стерненко
хужє нє будєт (с)
п.н. кожного разу, коли відбуваються такі прильоти, в мене залишається лише одне питання: офіцери, ті яких навчали у військових інститутах та академіях, якого *** допускають до себе знімальні групи, якщо гарантовано знають, шо прилетить потім саме по них же?
Вадим Григор'єв
Вова, ти повинен своєю дурістю затьмарити Донні! Вова, ми в тебе віримо! Амінь!!!