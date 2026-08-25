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Новости Дело Галущенко Операция Форест Гамп
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Зеленский после звонка Миндича приказал Мудрой "вытаскивать" Галущенко из СИЗО, - Железняк

Зеленский и Миндич

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал свою версию того, как, по его мнению, развивались события вокруг внесения залога за бывшего министра юстиции Германа Галущенко по делу"Форрест Гамп" - в частности, какую роль в этом мог сыграть президент Владимир Зеленский.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ

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Версия Железняка

Народный депутат прямо подчеркнул, что это именно его предположение, а не установленные факты.

По его словам, гипотетическая цепочка событий могла выглядеть так: находясь в СИЗО, Галущенко начал угрожать "сдать всех", после чего бизнесмен Тимур Миндич якобы позвонил президенту Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать освобождению экс-чиновника. 

По версии Железняка, далее поручение передали руководителю Офиса президента Кириллу Буданову, а тот - своей заместительнице Ирине Мудрой, которой поручили организовать процесс.

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Нардеп предположил, что заместительница главы ОП, чтобы передать наличные, привлекла фигуранта уже четырех дел НАБУ, который, в свою очередь, обратился к известным участникам конвертационных схем.

Параллельно, по его словам, могла продолжаться попытка перехватить контроль над финансовыми потоками Миндича в госбанке. Средства, по предположению Железняка, прошли через "Сенс Банк", а возможно - и через "Ощадбанк", после чего дело передали в ВАКС, Галущенко освободили, а впоследствии началось расследование НАБУ.

"Просто ах###тильная история для фильма Гая Ричи. Пусть снимает "Слуга народа 4: Во все тяжкие"", - прокомментировал ситуацию нардеп.

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Железняк об операции

Операция "Форрест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Ранее СМИ сообщили, что за Галущенко внесли 105 миллионов гривен залога из необходимых 150.

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25637) Галущенко Герман (377) Железняк Ярослав (653) Миндич Тимур (307) Мудрая Ирина (51)
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Топ комментарии
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25.08.2026 17:19 Ответить
+28
Так за банальний секс скандал з монікою це на Клінтоні і відштампувалося в майбутньому, навіть Хілларі його не врятувала, а тут однією рукою крадуть мільярди доларів нахабно а іншу руку тримають на серці і співають гімн,ну просто звизлець який "патріот"
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25.08.2026 17:20 Ответить
+25
Ну да ,всі навкруги "агєнти крємля " -тільки янєлох боневтікович - патріот і націоналіст (тільки невідомо чий ) - "владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі " .
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25.08.2026 17:19 Ответить

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