Зеленский после звонка Миндича приказал Мудрой "вытаскивать" Галущенко из СИЗО, - Железняк
Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал свою версию того, как, по его мнению, развивались события вокруг внесения залога за бывшего министра юстиции Германа Галущенко по делу"Форрест Гамп" - в частности, какую роль в этом мог сыграть президент Владимир Зеленский.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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Версия Железняка
Народный депутат прямо подчеркнул, что это именно его предположение, а не установленные факты.
По его словам, гипотетическая цепочка событий могла выглядеть так: находясь в СИЗО, Галущенко начал угрожать "сдать всех", после чего бизнесмен Тимур Миндич якобы позвонил президенту Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать освобождению экс-чиновника.
По версии Железняка, далее поручение передали руководителю Офиса президента Кириллу Буданову, а тот - своей заместительнице Ирине Мудрой, которой поручили организовать процесс.
Нардеп предположил, что заместительница главы ОП, чтобы передать наличные, привлекла фигуранта уже четырех дел НАБУ, который, в свою очередь, обратился к известным участникам конвертационных схем.
Параллельно, по его словам, могла продолжаться попытка перехватить контроль над финансовыми потоками Миндича в госбанке. Средства, по предположению Железняка, прошли через "Сенс Банк", а возможно - и через "Ощадбанк", после чего дело передали в ВАКС, Галущенко освободили, а впоследствии началось расследование НАБУ.
"Просто ах###тильная история для фильма Гая Ричи. Пусть снимает "Слуга народа 4: Во все тяжкие"", - прокомментировал ситуацию нардеп.
Операция "Форрест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
Ранее СМИ сообщили, что за Галущенко внесли 105 миллионов гривен залога из необходимых 150.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
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17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
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