Зеленский после звонка Миндича приказал Мудрой "вытаскивать" Галущенко из СИЗО, - Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал свою версию того, как, по его мнению, развивались события вокруг внесения залога за бывшего министра юстиции Германа Галущенко по делу"Форрест Гамп" - в частности, какую роль в этом мог сыграть президент Владимир Зеленский.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Версия Железняка

Народный депутат прямо подчеркнул, что это именно его предположение, а не установленные факты.

По его словам, гипотетическая цепочка событий могла выглядеть так: находясь в СИЗО, Галущенко начал угрожать "сдать всех", после чего бизнесмен Тимур Миндич якобы позвонил президенту Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать освобождению экс-чиновника.

По версии Железняка, далее поручение передали руководителю Офиса президента Кириллу Буданову, а тот - своей заместительнице Ирине Мудрой, которой поручили организовать процесс.

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Нардеп предположил, что заместительница главы ОП, чтобы передать наличные, привлекла фигуранта уже четырех дел НАБУ, который, в свою очередь, обратился к известным участникам конвертационных схем.

Параллельно, по его словам, могла продолжаться попытка перехватить контроль над финансовыми потоками Миндича в госбанке. Средства, по предположению Железняка, прошли через "Сенс Банк", а возможно - и через "Ощадбанк", после чего дело передали в ВАКС, Галущенко освободили, а впоследствии началось расследование НАБУ.

"Просто ах###тильная история для фильма Гая Ричи. Пусть снимает "Слуга народа 4: Во все тяжкие"", - прокомментировал ситуацию нардеп.

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Операция "Форрест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Ранее СМИ сообщили, что за Галущенко внесли 105 миллионов гривен залога из необходимых 150.

Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

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