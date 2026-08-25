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Новости Операция Форест Гамп Подозрение Ирине Мудрой
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Мудру отправили под стражу: залог - 20 млн грн

Мудрой избрали меру пресечения: стало известно, какую

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении бывшей заместительницы главы Офиса Президента Ирины Мудрой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

После трех судебных заседаний следственный судья Игорь Строгий огласил решение.

Меру пресечения в виде содержания под стражей. Залог — 20 млн грн.

Читайте: "Ну чего ты кислая такая? Я тебе оставил почти $4 млн": САП в суде раскрыла разговоры Мудрой и Микитася

Операция "Форрест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладышенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

Читайте также: В распоряжении Мудрой могут находиться активы на сумму свыше 250 млн грн, поэтому залог в 150 млн грн обоснован, — прокурор САП

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Антикоррупционный суд (1491) мера пресечения (702) Мудрая Ирина (51)
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Топ комментарии
+35
Це як насмішка 20 мільйонів гривень ,коли мова йде про відмивання мільйонів доларів.
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25.08.2026 10:16 Ответить
+29
Смішна застава... Це все, що потрібно знати про наші суди. Військовим по 300 млн. А тут кишенькові гроші.
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25.08.2026 10:15 Ответить
+22
Це пі*да...
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25.08.2026 10:15 Ответить

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