Мудру відправили під варту: застава - 20 млн грн та електронний браслет

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після трьох судових засідань слідчий суддя Ігор Строгий оголосив рішення.

"Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб. Визначити Мудрій Ірині Романівній заставу у розмрі 20 млн грн", - зазначив суддя.

У разі внесення застави підозрювана має дотримуватися таких просцесуальних обов'язків:

прибувати на кожну вимогу детективів та прокурорів;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива;

повідомляти про зміну місця проживання;

Також Мудра повинна буде утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими.

"Утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які використовуються ТОВ "Будмонтажсервіс", ТОВ "Філософія девелопмент" та ТОВ "Регіональні ресурси".

Здати на зберігання ... свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України. Носити електронний засіб контролю", - додав слідчий суддя.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

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