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Новини Операція Форест Гамп Підозра Ірині Мудрій
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Мудру відправили під варту: застава - 20 млн грн та електронний браслет

Мудрій обрали запобіжний захід: стало відомо, який

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після трьох судових засідань слідчий суддя Ігор Строгий оголосив рішення.

"Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб. Визначити Мудрій Ірині Романівній заставу у розмрі 20 млн грн", - зазначив суддя.

У разі внесення застави підозрювана має дотримуватися таких просцесуальних обов'язків:

  • прибувати на кожну вимогу детективів та прокурорів;
  • не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива;
  • повідомляти про зміну місця проживання;

Також Мудра повинна буде утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими.

"Утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які використовуються ТОВ "Будмонтажсервіс", ТОВ "Філософія девелопмент" та ТОВ "Регіональні ресурси".

Здати на зберігання ... свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України. Носити електронний засіб контролю", - додав слідчий суддя.

Читайте: "Ну чего ты кислая такая? Я тебе оставил почти $4 млн": САП у суді розкрила розмови Мудрої та Микитася

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

Також читайте: У розпорядженні Мудрої може бути активів на понад 250 млн грн, тому застава в 150 млн грн обґрунтована, - прокурор САП

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1657) запобіжний захід (717) Мудра Ірина (53)
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Топ коментарі
+21
Це як насмішка 20 мільйонів гривень ,коли мова йде про відмивання мільйонів доларів.
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25.08.2026 10:16 Відповісти
+19
Смішна застава... Це все, що потрібно знати про наші суди. Військовим по 300 млн. А тут кишенькові гроші.
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25.08.2026 10:15 Відповісти
+17
Це пі*да...
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25.08.2026 10:15 Відповісти

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