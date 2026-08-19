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Новини Операція Форест Гамп
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НАБУ проводить слідчі дії в мене вдома, я співпрацюю з представниками Бюро, - Столар про операцію "Форест Гамп"

Вадим Столар

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП наразі проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп"

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що Столар розповів?

"У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю", - переконує він.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

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Автор: 

НАБУ (4441) Столар Вадим (46)
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Топ коментарі
+7
Це ж бандитський пахан.
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19.08.2026 11:30 Відповісти
+4
А що там з міндичами, шурмами, шефірами?
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19.08.2026 11:49 Відповісти
+2
Але ж хер найдуть - я вже все поперекладав з десяток разів в закордонних банках в крипту вклався - попереписував навіть на сусідку Клаву - Столар
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19.08.2026 11:33 Відповісти

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