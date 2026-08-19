2 327 14
НАБУ проводить слідчі дії в мене вдома, я співпрацюю з представниками Бюро, - Столар про операцію "Форест Гамп"
Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП наразі проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що Столар розповів?
"У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю", - переконує він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.
Топ коментарі
+7 Onufri Zagloba
показати весь коментар19.08.2026 11:30 Відповісти Посилання
+4 Юра Урра
показати весь коментар19.08.2026 11:49 Відповісти Посилання
+2 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар19.08.2026 11:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль