НАБУ проводить слідчі дії в мене вдома, я співпрацюю з представниками Бюро, - Столар про операцію "Форест Гамп"

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП наразі проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що Столар розповів?

"У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю", - переконує він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладищенка.

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