НАБУ проводить спецоперацію "Форест Гамп": "Только недоумок может записать на своих детей ворование денег". ВIДЕО

Антикорупційні органи проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинних та колишніх народних депутатів України, до якої входили високопосадовці Офісу Президента України та інші особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У НАБУ оприлюднили відео з фрагментами розмов фігурантів розслідування.

"У нас "Порятунок рядового Раяна". От тільки недоумок може записати на своїх дітей крадіжку грошей та ще й оплату їх навчання. Тому Форест Гамп", - каже чоловік на записі.

В іншій розмові фігуранти згадують про "чотири мішки" та Офіс Президента:

"Якщо ми це зробимо, просто, бл#дь, нах#й ви можете самі їхати, бл#дь, в Офіс Gрезидента, самі. От повір мені, я ж бачу це".

Читайте: Розкрадання понад 392 млн грн на ремонті доріг: справу ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка та його спільників скеровано до суду

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Також читайте: Не війна і не податки: як справи Сенниченка та OceanPlaza відлякують інвесторів від державних активів