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НАБУ проводит спецоперацию "Форест Гамп": "Только недоумок может записать на своих детей хищение денег". ВИДЕО
Антикоррупционные органы проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины, в состав которой входили высокопоставленные чиновники Офиса Президента Украины и другие лица.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
В НАБУ обнародовали видео с фрагментами разговоров фигурантов расследования.
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