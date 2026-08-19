НАБУ проводит спецоперацию "Форест Гамп": "Только недоумок может записать на своих детей хищение денег". ВИДЕО

Антикоррупционные органы проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины, в состав которой входили высокопоставленные чиновники Офиса Президента Украины и другие лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В НАБУ обнародовали видео с фрагментами разговоров фигурантов расследования.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

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