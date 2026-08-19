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Новости Борьба с коррупцией
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НАБУ проводит спецоперацию "Форест Гамп": "Только недоумок может записать на своих детей хищение денег". ВИДЕО

Антикоррупционные органы проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины, в состав которой входили высокопоставленные чиновники Офиса Президента Украины и другие лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В НАБУ обнародовали видео с фрагментами разговоров фигурантов расследования.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

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Автор: 

НАБУ (4966) Офис Президента (1935)
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Топ комментарии
+25
Та не може бути, щоб державники Офісу Президента створювали злочинні організації. Подивіться марафон - там одні герої і патріоти. То мабуть російське ІПСО?
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19.08.2026 10:10 Ответить
+18
Так зелемського ще ніхто не називав
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19.08.2026 10:09 Ответить
+10
ви нічого не зробите потужному Лідору. Лідор зробив вас всіх разом!
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19.08.2026 10:13 Ответить

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