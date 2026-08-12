Хищение более 392 млн грн при ремонте дорог: дело экс-главы Днепропетровской ОГА Резниченко и его сообщников направлено в суд
Перед судом предстанут бывший глава Днепропетровской областной госадминистрации и его сообщники. НАБУ и САП обвиняют их в хищении более 392 млн гривен при ремонте дорог.
Об этом сообщают НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о:
- - председателе Днепропетровской ОГА;
- - заместителе председателя Днепропетровской ОГА;
- - начальнике отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
- - руководителе субъекта хозяйственной деятельности.
Все должности указаны на момент совершения преступления.
В отношении ещё одного фигуранта указанного дела прокурором САП принято решение о прекращении уголовного производства в связи с его смертью и подано в суд исковое заявление о взыскании с его близких лиц необоснованных активов на сумму свыше 19 млн грн.
Детали дела
По данным следствия, обвиняемые умышленно оформили документы таким образом, чтобы быстрее получить деньги и избежать сложных процедур (разработка проектной документации, экспертиза, технический надзор). Текущий или капитальный ремонт дорог они заменили на эксплуатационное обслуживание, ведь в 2022 году деньги выделялись только на него.
Кроме того, выяснилось, что лица безосновательно увеличили расходы на такое обслуживание до 1,5 млрд грн.
На эту сумму были заключены договоры с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА. А та, в свою очередь, завысила стоимость материалов более чем на 392 млн гривен.
Действия этих лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В сентябре 2024 года участникам махинации было сообщено о подозрении. В декабре 2025 года следствие по делу завершили.
- Фамилии подозреваемых НАБУ и САП не называют, однако, как следует из сути дела, речь идет об экс-главе Днепропетровской ОГА Валентине Резниченко.
В чем подозревают Резниченко?
12 сентября 2024 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко по делу о причинении ущерба в размере 286 млн грн во время ремонта дорог в условиях военного положения. О подозрении также сообщили бывшему заместителю председателя Днепропетровской ОГА, бывшему руководителю департамента Днепропетровской ОГА, бывшему начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА и руководителю частной фирмы.
По данным следствия, чиновники искусственно увеличили финансирование ремонта дорог в регионе под видом их эксплуатационного содержания до 1,5 миллиарда гривен. На эту сумму были заключены договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА, которая завысила стоимость материалов более чем на 286 млн грн. Часть этих средств впоследствии была выведена на счета других компаний, связанных с высокопоставленным чиновником и его заместителем.
В апреле того же года НАБУ провело обыски у Резниченко по этому делу, а в декабре 2022 года детективы НАБУ также проводили обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела.
До этого журналисты опубликовали расследование о связи между Резниченко и компанией "Будинвест Инжиниринг", которая после начала полномасштабной войны получила от возглавляемой им Днепропетровской ОГА 1,5 млрд грн на ремонт дорог. Оказалось, что учредителем фирмы до последнего времени была Яна Хланта — фитнес-тренер и близкая подруга Резниченко. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям "злоупотребление властью или служебным положением" и "легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".
"Будинвест инжиниринг" начал зарабатывать на подрядах в Днепропетровской области в 2017 году, когда областную администрацию впервые возглавил Резниченко. По данным системы Spending, пик доходов от ремонта дорог пришелся на 2021–2022 годы, когда Резниченко во второй раз возглавил ОГА, а его советник Юрий Голик стал консультантом "Великого будівництва".
Уже 9 ноября Хланта вышла из состава учредителей, сейчас основным владельцем фирмы является Павел Чухно. Это вице-президент спортклуба "Прометей". Президентом клуба является давний знакомый Резниченко Владимир Дубинский. Он и его брат Леонид разыскиваются в США за мошенничество.
В Офисе президента отреагировали на скандал заявлением о том, что выводы будут делаться только по результатам расследования правоохранительных органов. Однако в январе 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА.
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