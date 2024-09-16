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залог (502) Резниченко (475) САП (2037) Антикоррупционный суд (1178)

ВАКС избрал экс-председателю Днепропетровской ОВА Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн

Суд обрав запобіжний захід Резніченку

Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Днепропетровской областной военной администрации Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.

Об этом в комментарии"Укринформу" рассказала пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ВАКС также возложил на Резниченко ряд обязанностей.

В случае внесения залога, экс-чиновник вынужден будет сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться с места жительства, а также прибывать на вызов следствия.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала в Высшем антикоррупционном суде об избрании экс-главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 40 млн грн.

Напомним, что 12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков во время ремонта дорог в условиях военного положения.

Читайте также: НАБУ разоблачило коррупционную схему ремонта дорог на Днепропетровщине на 286 млн грн, сообщено о подозрении эксголове ОГА Резниченко (обновлено)
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Топ комментарии
+8
Одному мені здається що вкрав він значно більше згаданих 286 млн грн?
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16.09.2024 21:28
+7
12% від скизженого відслюнив та на тому і все малята
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16.09.2024 21:30
+6
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16.09.2024 21:26
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16.09.2024 21:26 Ответить
Пройшов, мабуть, оті самі курси з мінєту, і уперьод до послиць…
Як таке може бути і робитися, в кадрах МЗС???
Кулєба тому і утік від Шмигаля, за такі призначення ??
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16.09.2024 21:31 Ответить
Тобто, можна сміливо закривати Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка , Києво-Могилянську академію та факультети міжнародних відносин у Львівському й Одеському національних університетах. Навіщо утримувати ці абсолютно зайві структури, коли достатньо просто бути вірною шавкою пересидента ЗЕ.
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17.09.2024 08:26 Ответить
ЄЄЄЄрмать копать !!!!
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16.09.2024 22:20 Ответить
Там ще Голік в теме.
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16.09.2024 21:27 Ответить
Черговий серіал, від братів шиферів недостріляних в екзилі, - «дубинський 2»…!
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16.09.2024 21:27 Ответить
Це для нього кишенькові гроші,враховуя, які гроші проходили через його брудні руки.
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16.09.2024 21:27 Ответить
Одному мені здається що вкрав він значно більше згаданих 286 млн грн?
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16.09.2024 21:28 Ответить
12% від скизженого відслюнив та на тому і все малята
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16.09.2024 21:30 Ответить
А гуманитарка?
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16.09.2024 22:06 Ответить
Старий анекдот:

- Підсудний! Вам надається останнє слово!
- Двісті п'ятдесят тисяч...
- Суд виходить на нараду!
- Підсудний! Ви визнаєте свою провину?
- Ні!
- Ну на ні і суду нема!
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16.09.2024 22:16 Ответить
Це такий крадійсько-суддівський стьоб.
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16.09.2024 22:23 Ответить
А нагадайте, хто призначав цих зашкварених очільників ОВА?

Не особисто ЗЄ часом?

Причому, простіше переразувати тих, хто ще не спалився на корупції чи колаборационізмі, нід навпаки.

Майже всі призначенці ЗЄ або злодії, або зрадники.
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16.09.2024 23:40 Ответить
А я думаю, вся партія "зелених", як їжа у відключеному холодильнику, завонялac і протухла, і є смердючою гниллю та отрутою для простих громадян України.
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17.09.2024 08:43 Ответить
 
 