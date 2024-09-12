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Новости Борьба с коррупцией
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НАБУ (4183) Днепропетровщина (3507) дороги (2472) САП (2036)

НАБУ разоблачило коррупционную схему ремонта дорог на Днепропетровщине на 286 млн грн, сообщено о подозрении эксголове ОГА Резниченко (обновлено)

резніченко

НАБУ и САП разоблачили масштабную сделку в дорожной сфере, в результате которой во время войны государственному бюджету причинены более 286 млн грн убытков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны лишь в последнюю очередь.

По данным следствия, подозреваемые с целью получения возможности первоочередного финансирования, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора заменили в соответствующих документах сведения о необходимости в проведении текущего и капитального ремонта дорог на необходимость их эксплуатационного обслуживания.

Расходы на такое обслуживание искусственно и безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА, которая завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.

Часть этих средств в дальнейшем вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разворовали на ремонте автодороги более 5 млн грн: в Закарпатье сообщено о подозрении руководителям подрядных организаций

О подозрении сообщили (должности на момент совершения преступления):

  • председателю Днепропетровской ОГА;
  • заместителю председателя Днепропетровской ОГА;
  • руководителю департамента Днепропетровской ОГА;
  • начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
  • руководителю субъекта хозяйственной деятельности.

Квалификация: ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Сейчас продолжается изучение фактов о возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.

Также читайте: 14 млн грн убытков при ремонте дороги на Киевщине: сообщено о подозрении директору "Киевавтодора"

По информации СМИ, НАБУ сообщило о подозрении экспредседателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко.

Как пишет журналист Юрий Николов, "Резниченко и нескольким его подельникам наконец-то выкатили подозрение за то, что он слил 1,5 миллиарда фирме своей фитнес-подружки за "эксплуатационное содержание" дорог в первый год полномасштабного вторжения. Тогда все было шито-крыто и смет не публиковали. Но НАБУ и САП смогли увидеть 267 млн ​​грн маржи – на столько были завышены цены стройматериалов".

Николов напоминает, что "постоянным членом этой группировки был координатор Большого строительства Юрий Голик". Но он подозрения не получил, по мнению Николова, по двум причинам:

  • Голик лично не занимал ни одной должности и не ставил подписи, за которые будут отвечать другие люди
  • Именно Голыку из НАБУ сливали материалы этого дела НАБУ. То есть, он всегда понимал кому и что нельзя говорить, чтобы не задокументировали. Именно по этому сливу заподозрили Углаву. И именно за давление на детектива по этому делу Углаву поперли из НАБУ.

ніколов про голіка та резніченка
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Топ комментарии
+35
Крадуть на дорогах, на Великому Будівництві? - ЯКА НЕСПОДІВАНКА!!!
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12.09.2024 17:59
+25
УСІ ГОЛОВИ ДЕРЖАДМІНІСТАЦІЙ - це люди ЄРМАКА з його контролем не те що над розкраданням на місцях , а навіть над поставками військової допомоги партнерів.

На зустріч з Блінкеном вони й прийшли з диктофонами для відправки потім кремлю про результати
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12.09.2024 18:02
+20
Є закрита інформація, що в одній з областей виявили високопосадовця, який не крутив схеми.
Його відсторонено, розбірки тривають.
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12.09.2024 18:03
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Голик! Я сказал Голик!
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12.09.2024 17:58 Ответить
І Тимошонка
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12.09.2024 18:33 Ответить
Мля. Тепер ще й з НАБУ прийдеться ділитися...
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12.09.2024 20:06 Ответить
Та не може бути,це ж новиєліца!!! Це іпсо!!!
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12.09.2024 21:37 Ответить
Дорослі дядьки вирішують серйозні справи за спиною у недоГідранта. Вся ситуаця у одному фото
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12.09.2024 22:10 Ответить
Крадуть на дорогах, на Великому Будівництві? - ЯКА НЕСПОДІВАНКА!!!
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12.09.2024 17:59 Ответить
нічого дивного-Великому Будівництву-Велике Крадівництво...
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12.09.2024 19:44 Ответить
УСІ ГОЛОВИ ДЕРЖАДМІНІСТАЦІЙ - це люди ЄРМАКА з його контролем не те що над розкраданням на місцях , а навіть над поставками військової допомоги партнерів.

На зустріч з Блінкеном вони й прийшли з диктофонами для відправки потім кремлю про результати
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12.09.2024 18:02 Ответить
У ВР керує балом коаліція , котра без ОПЗЖ не може прийняти жодного рішення . Прем"єр - лялька Ахмєтова ,подарована Єрмаку на мародерство - й це вовка НАЗВАВ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯМ ВЛАДИ ! Щоб зірвати результат візиту Блінкена?
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12.09.2024 18:05 Ответить
Вираз " лялька Ахмєтова", чи "Пєтрова", чи " Наталии Гончар", передбачае вплив умовної " Наталии Гончар" на посадову особу чи людину.
Будь хто, хто знаходиться не закордоном, а всередині України прекрасно знає, що Уряду, як конституційного органу, який повинен у своїй діяльності підпорядковуватичя тільки законамУкраїни і Верховній Раді України- на теперішній час , НЕ ІСНУЄ.
Всі члєни Уряду, і Голова Уряду- ЦЕ ФУНТИ, якими керує ОПа Зеленьського, а фактично навіть не Зеленьський, а людина без будь- яких державних посад на прізвище ЄРМАК.
Не розводьте вкиди Подоляка, виводячи із під відповідальності Ермака.
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12.09.2024 20:36 Ответить
А в чому Ваше повідомлення проторічить моїм афоризмам? шмигалка бувша лялька Ахмєтова , але Камишін та інші переїхали в ОПУ - теж люди Ахмєтова. Все що з ПР та з-під ПР ... зараз робить бабло Єрмаку та Ахмєтову . "Вкиди Подляка " ХА-Ха-ХА - він чий, ****** - один з кращих політтехнологів Яника котрому служив той же Єрмак ( ну не йому а його богам у Кремлі) -фунт про фунтів за. темниками фунтів це про вас
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12.09.2024 21:59 Ответить
А щодо ВР та "більшості" у ній для голосувань- так це єдина ЩЕ конституційна імітація разом презом ... Й цією імітацією править Єрмак з технологом Подоляком
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12.09.2024 22:02 Ответить
Я зрозуміла - я влучила АХМЄТОВИМ ой як тупо відвели його . Не хвилюйтеся за нього, тепер Камишін з ОПи Єрака буде рулити вивозом зерна
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12.09.2024 22:04 Ответить
у вас підтримувачі одним днем у Подляка зареєстровані
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12.09.2024 22:06 Ответить
У-у-у, жлоби... Хотіли підзаробити повз кишеню ШмигаляЄрамакаЗеленського...
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12.09.2024 18:03 Ответить
Є закрита інформація, що в одній з областей виявили високопосадовця, який не крутив схеми.
Його відсторонено, розбірки тривають.
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12.09.2024 18:03 Ответить
Есть такой - Андрей Полтава. Его сняли за то, что купил дроны на бюджетные деньги, вместо того, чтобы воровать и откатывать.
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12.09.2024 19:55 Ответить
Я думав що все вже ********, виходить що ще щось залишилося !
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12.09.2024 18:07 Ответить
Нє, ну а **** - нє????
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12.09.2024 18:09 Ответить
Та ну не повірю. Це все порохоботи брешуть. Бариги не накралися.
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12.09.2024 18:12 Ответить
Поррхоботи бачили, що йде до влади і яку лапшу вішали людям, і так багато чого було не зроблено, але країна рухалась вперед, ВВП росло, безвіз отримали, реформи почались, так що не треба....
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12.09.2024 21:19 Ответить
зате при зелених арахамістах наржались. все по приколу. Найвеличніший ідіот. Бабада
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13.09.2024 00:50 Ответить
Кожну ОДА перетрусить - суцільна гнилота, призначенці ОПи.
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12.09.2024 18:17 Ответить
Хто трусить буде? Влада сама себе?
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12.09.2024 21:20 Ответить
Десь нервує Тимошонка
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12.09.2024 18:32 Ответить
https://suspilne.media/701682-ekszastupnik-golovi-golovi-opu-timosenko-otrimav-posadu-v-minoboroni/ 8 березня 2024
Ексзаступник голови ОПУ Тимошенко отримав посаду в Міноборони
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12.09.2024 22:14 Ответить
Він вже вступив на службу у батальйон "Монако" чи "Відень"?
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12.09.2024 18:40 Ответить
для чого, ці всі посадовці в ОП- 21,22,23 помічники заступників
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12.09.2024 19:03 Ответить
Повідомітєлі *** вашу ..
А резніченко та ко.-тю тю
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12.09.2024 19:10 Ответить
Напевне не занесли в ОПу. Бо стільки років ''великого крадівництва'' під опікою хрінпіду нікого не викривали.
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12.09.2024 19:14 Ответить
А що то за така відкормлена ряшка на світлині?
Типовий представник Донецької ОДА що ******* все що пагано лежить, стоїть чи їде?
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12.09.2024 19:28 Ответить
якби не журналісти - все було б, як треба. Нахіба витрачаються ярди мільярдів на ці всі поліції, сбу, набу, сапи, беби??
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12.09.2024 19:29 Ответить
Еще один "великий слепой"?
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12.09.2024 19:30 Ответить
за воровство вован прибрав з посад нач. вца з 22 року штук 17 ..кристально чесних і порядних.. де вони зараз мать вашу зелену --- ДЕ ВОНИ ??? ні один пацюк не сидить в сізо ні один
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12.09.2024 19:31 Ответить
Довго цього шалунишку любителя молоденьких тренерів виводили на чисту воду а за ним ще продаж гуманітарки через свої точки як у запоріжжі черкасах полтаві все що було передане як гуманітарка розпродувалось і продається і військове і харчі мародерів треба вішати на площах серед міст
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12.09.2024 19:33 Ответить
7 лямів баксів так нєхіло собі в карман поклали...
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12.09.2024 19:46 Ответить
Під час війни,яку чамі і привели...!!!
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12.09.2024 19:52 Ответить
Та ви що?!
Хіба ж людина, яка напʼяла камуфляж та відростила бороду на таке здатна?
Такій собі херой з закосом під чегевару: день і ніч переймається проблемами країни.
Вся наволоч зелена в камуфляжі: бандити, нарікі, *********, які жодного відношення до армії не мають, напʼяли військову форму.
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12.09.2024 19:48 Ответить
Хто сумнівається, що чорт вже за межами Украіни? Дмитрук 2.0
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12.09.2024 19:49 Ответить
Долго ж Филя прикрывал)
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12.09.2024 19:49 Ответить
Спалили черговий зелений дерибан.. !!!
Зе та шобла вже б совість мали- пішли б у відставку чи що .?!
Чи апетити геть зашкалили..?!
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12.09.2024 19:50 Ответить
Татаров - ти курва кончена, всіх покриваєш! З Дєрьмаком все це розплодили, шоб вас вдавило нарешті!
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12.09.2024 19:51 Ответить
.... треба пристрелити одного злодія, можливо інші аферисти подумають чи можна красти.
.... звичайно відкати є потрібні ,адже як утримувати радників, дуполизів, ,,,, кришу ,,,, на верхівці влади .....
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12.09.2024 19:58 Ответить
висновок - треба ділитися
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12.09.2024 20:00 Ответить
Ещё один зелёный тридварас скоро в Лондоне всплывёт.
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12.09.2024 20:11 Ответить
Відлік на секундомері, до момету коли Рєзнічнко " невідомо як перетне кордон" почався..
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12.09.2024 20:15 Ответить
Стурбометр, підключений до офісу президента, показав 0,01 меркеля.
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12.09.2024 20:22 Ответить
Резніченко крутий чувак, ніхто не пам'ятає що його призначив Порох...тож він і тоді крав і при зешвалі...
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12.09.2024 20:25 Ответить
Ну міліони то таке - покажіть багажник.
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12.09.2024 20:29 Ответить
"СН" вчепились за дороги мертвою хваткою.
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12.09.2024 20:36 Ответить
При Пороху Резніченко тупо боявся схематозів.
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12.09.2024 20:37 Ответить
А при зермаах Резніченко розправив крила.
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12.09.2024 20:38 Ответить
Щоб ви і ваші близькі - ВДАВИЛИСЯ ЦИМИ ГРОШИМА в прямому сенсі.
Злодюги зелені
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12.09.2024 20:46 Ответить
Приклад, «незламних» ТУРБОДІЯНЬ, татарова та ОПУ із прокурорськими в Україні, після переслідування Патріотів України з 2019 рок, як Червінського !!??
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12.09.2024 20:46 Ответить
Яке щастя, що це тільки поодинокі випадки. Решта вітчизняних держслужбовців живуть строго на зарплату. Хрущовки, Ланоси, картопля з дачі - їм це знайомо.
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12.09.2024 20:46 Ответить
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12.09.2024 20:48 Ответить
НАTO викрило корупційну схему у Міноборони України
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12.09.2024 21:07 Ответить
Твари коли ви вже нажретесь.
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12.09.2024 21:12 Ответить
Це було недавно!
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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12.09.2024 21:28 Ответить
Ми подібні історії, з прогнозованим happy end для підозрюваного, чуємо з моменту приходу до влади гундоса у 2019 році. І шо?
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12.09.2024 21:46 Ответить
Скільки було сказано про це Дніпро !!!І тільки тепер підозра?
Підозрюю чи не американці не підказали в світлі нової допомоги ?
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12.09.2024 22:06 Ответить
Углава вже покинув Україну? Пенсіонний власний фонд наповнив?
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12.09.2024 22:11 Ответить
ну скоро русня пойдет по ней.
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12.09.2024 22:26 Ответить
узяти б кулемет і усіх перестріляти
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12.09.2024 22:39 Ответить
Сподіваюсь, що всі накрадені гроші вже вилучено, і підуть вони на оборону країни. Чи я чогось не розумію?
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12.09.2024 22:41 Ответить
 
 