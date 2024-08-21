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Разворовали на ремонте автодороги более 5 млн грн: в Закарпатье сообщено о подозрении руководителям подрядных организаций

По данным правоохранителей, подозреваемые завышали стоимость работ, выполняя меньший их объем. За завладение бюджетными средствами им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции.

В чем заключалась схема по хищению

Победителем в тендерах на проведение ремонта участков автодороги были коммерческие структуры, которые, как установило следствие, подконтрольны одному человеку.

С целью завладения средствами злоумышленники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию, в частности, по завышению объемов фактически выполненных строительных работ и их стоимости.

На основании официальных документов с фиктивными данными на счета подрядных организаций были перечислены средства. По результатам экспертных исследований сумма, которой завладели фигуранты, достигает 5 млн грн.

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Розікрали на ремонті автодороги на Закарпатті
Розікрали на ремонті автодороги на Закарпатті

Какое наказание грозит преступникам

На основании полученных доказательств руководителям подрядных организаций сообщили подозрения по ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по возмещению государству нанесенного ущерба.

За завладение бюджетными средствами предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Автор: 

дороги (2512) хищения (93) Закарпатская область (2578)


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афуєть ШАПІТО, а кошториси і прийняття виконаних робіт, ХТО підписував????
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21.08.2024 12:37 Ответить
то хто вживає слово "западенець" смердить кацапом
Лише нацисти та кацапи ділять людей на сорти.
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21.08.2024 14:00 Ответить
Ремонт дорог -- це пріорітет команди "президента".?
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21.08.2024 13:36 Ответить
... тільки 5 мільйонів ?
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21.08.2024 13:46 Ответить
Эти 5 млн грн срочно конфисковать и на них срочно закупить FPV - дроны..
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21.08.2024 14:05 Ответить
Питання 1: хтось ще здивований? Питання 2: чому так мало?
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21.08.2024 15:49 Ответить
Цих точно до розкрадачів Зеленьського не візьмуть. За 5 млн грн у Зеленьського навіть не чхнуть
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21.08.2024 17:00 Ответить
 
 