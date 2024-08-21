Разворовали на ремонте автодороги более 5 млн грн: в Закарпатье сообщено о подозрении руководителям подрядных организаций

По данным правоохранителей, подозреваемые завышали стоимость работ, выполняя меньший их объем. За завладение бюджетными средствами им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции.

В чем заключалась схема по хищению

Победителем в тендерах на проведение ремонта участков автодороги были коммерческие структуры, которые, как установило следствие, подконтрольны одному человеку.

С целью завладения средствами злоумышленники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию, в частности, по завышению объемов фактически выполненных строительных работ и их стоимости.

На основании официальных документов с фиктивными данными на счета подрядных организаций были перечислены средства. По результатам экспертных исследований сумма, которой завладели фигуранты, достигает 5 млн грн.

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Какое наказание грозит преступникам

На основании полученных доказательств руководителям подрядных организаций сообщили подозрения по ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по возмещению государству нанесенного ущерба.

За завладение бюджетными средствами предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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