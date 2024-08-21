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Розікрали на ремонті автодороги понад 5 млн грн: на Закарпатті повідомлено про підозру керівникам підрядних організацій

За даними правоохоронців, підозрювані завищували вартість робіт, виконуючи менший їх обсяг. За заволодіння бюджетними коштами їм може загрожувати до 12 років позбавленні волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції.

У чому полягала схема з розкрадання

Переможцем у тендерах на проведення ремонту ділянок автодороги були комерційні структури, які, як встановило слідство, підконтрольні одній людині.

З метою заволодіння коштами зловмисники вносили недостовірні відомості до звітної документації, зокрема щодо завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт та їх вартості.

На підставі офіційних документів з фіктивними даними на рахунки підрядних організацій були перераховані кошти. За результатами експертних досліджень сума, якою заволоділи фігуранти, сягає 5 млн грн.

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Розікрали на ремонті автодороги на Закарпатті
Розікрали на ремонті автодороги на Закарпатті

Яке покарання загрожує злочинцям

На підставі отриманих доказів керівникам підрядних організацій повідомили підозри за ч. 3 та 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи з відшкодування державі завданих збитків. 

За заволодіння бюджетними коштами передбачене покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Автор: 

дороги (3055) розкрадання (205) Закарпатська область (2043)


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афуєть ШАПІТО, а кошториси і прийняття виконаних робіт, ХТО підписував????
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21.08.2024 12:37 Відповісти
то хто вживає слово "западенець" смердить кацапом
Лише нацисти та кацапи ділять людей на сорти.
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21.08.2024 14:00 Відповісти
Ремонт дорог -- це пріорітет команди "президента".?
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21.08.2024 13:36 Відповісти
... тільки 5 мільйонів ?
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21.08.2024 13:46 Відповісти
Эти 5 млн грн срочно конфисковать и на них срочно закупить FPV - дроны..
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21.08.2024 14:05 Відповісти
Питання 1: хтось ще здивований? Питання 2: чому так мало?
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21.08.2024 15:49 Відповісти
Цих точно до розкрадачів Зеленьського не візьмуть. За 5 млн грн у Зеленьського навіть не чхнуть
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21.08.2024 17:00 Відповісти
 
 