Розікрали на ремонті автодороги понад 5 млн грн: на Закарпатті повідомлено про підозру керівникам підрядних організацій

За даними правоохоронців, підозрювані завищували вартість робіт, виконуючи менший їх обсяг. За заволодіння бюджетними коштами їм може загрожувати до 12 років позбавленні волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції.

У чому полягала схема з розкрадання

Переможцем у тендерах на проведення ремонту ділянок автодороги були комерційні структури, які, як встановило слідство, підконтрольні одній людині.

З метою заволодіння коштами зловмисники вносили недостовірні відомості до звітної документації, зокрема щодо завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт та їх вартості.

На підставі офіційних документів з фіктивними даними на рахунки підрядних організацій були перераховані кошти. За результатами експертних досліджень сума, якою заволоділи фігуранти, сягає 5 млн грн.

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Яке покарання загрожує злочинцям

На підставі отриманих доказів керівникам підрядних організацій повідомили підозри за ч. 3 та 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи з відшкодування державі завданих збитків.

За заволодіння бюджетними коштами передбачене покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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