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Шістьох посадовців Оріхівської лікарні судитимуть за привласнення понад 21 млн грн як необґрунтованих премій. ФОТОрепортаж

Головний бухгалтер Оріхівської лікарні та ще дві її підлеглі щомісячно та до свят нараховували собі та ще трьом учасникам угруповання додаткові премії. Упродовж року підозрювані привласнили понад 21 мільйон гривень бюджетних коштів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної прокуратури.

Як зазначається, за процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо учасників злочинного угруповання, до складу якого увійшли посадовці однієї з районних лікарень Запорізької області, у привласненні чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

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За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення шість посадових осіб Оріхівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування об’єдналися в організовану злочинну групу з метою заволодіння грошовими коштами фонду медичної установи.

Посадовці Оріхівської лікарні привласнили понад 21 мільйон гривень
Посадовці Оріхівської лікарні привласнили понад 21 мільйон гривень

Суть оборудки

За узгодженим планом головний бухгалтер лікарні та ще дві її підлеглі щомісячно та до свят нараховували собі та ще трьом учасникам угруповання премії, що перевищували фінансовий план.

Разовий розмір таких безпідставних нарахувань коливався від 50 до 150 тисяч гривень. Впродовж року підозрюваним удалося привласнити понад 21 мільйон гривень бюджетних коштів, виділених державою на потреби медичної установи.

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Посадовці Оріхівської лікарні привласнили понад 21 мільйон гривень
Посадовці Оріхівської лікарні привласнили понад 21 мільйон гривень

Автор: 

лікарня (1359) Запорізька область (3599) розкрадання (213)


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Топ коментарі
+10
Це вже не смішно! - хто ше не крав?
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29.07.2024 16:23
+9
Жах бере, і так крадуть мабуть у всіх сферах державного господарювання, тому що воно державне, то є нічийне.
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29.07.2024 16:21
+5
Хто підскаже розмір ... у главбуха... і скільки потрібно на рік заробляти, щоб це "господарство" прохарчувати?
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29.07.2024 16:24
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Може час боротися з корупцією за умовами військового стану?? А не все це оманське ******** терпіти
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29.07.2024 16:18 Відповісти
Цей стан, якість особливі умови боротьби з корупцією має?
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29.07.2024 16:23 Відповісти
Бухгалтер, милий не милий мій бухгалтер....
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29.07.2024 16:19 Відповісти
"Жадность губит флибустьера!"
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29.07.2024 16:20 Відповісти
Болівар нє винєсет шестєрих
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31.07.2024 08:31 Відповісти
Жах бере, і так крадуть мабуть у всіх сферах державного господарювання, тому що воно державне, то є нічийне.
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29.07.2024 16:21 Відповісти
Це вже не смішно! - хто ше не крав?
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29.07.2024 16:23 Відповісти
війна все спише, ******* на всіх рівнях від старостату в селах до чинуш в києві як в останній раз...
А потім виходять "поранені" на голову барбершопери і розказують що воювати будуть всі..
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29.07.2024 16:23 Відповісти
Хто підскаже розмір ... у главбуха... і скільки потрібно на рік заробляти, щоб це "господарство" прохарчувати?
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29.07.2024 16:24 Відповісти
вот это свинья в клетчатом халате .... она же жрет за пятерых
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29.07.2024 16:30 Відповісти
Хм..Тоже пришла мысль в голову что она жрет пациентов.
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29.07.2024 16:35 Відповісти
коррупция и воровство приобретает космических масштабов.
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29.07.2024 16:31 Відповісти
оріхівську лікарню розбомбили кацапи ще в 2022р. Яким чином на неї виділяли такі мільйони і навіщо???
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29.07.2024 16:31 Відповісти
Так це і були гроші на відбудову.
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30.07.2024 14:38 Відповісти
Яка відбудова? Оріхів гамселять кожного дня ще з 2022р. Там вже нема жодної цілої будівлі.
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30.07.2024 15:03 Відповісти
При чому тут відбудова і виділені кошти. Бумага видєржіт ФСЬО.
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31.07.2024 08:28 Відповісти
В ету ігру можна іграть до бесканєчнасті. Правда ж зільониє !
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31.07.2024 08:30 Відповісти
21 млн(те що вкрали) поділити на 100000(місячна зарплата бійця на "нулі")=210 місяців без ротацій.
Розділити на трьох(крали ж втрьох)=по 70 місяців(5.83 року) кожна провела у запеклому бою.
Коли будуть нагороджувати?
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29.07.2024 16:33 Відповісти
Ділили на 6-х, а не на трьох.
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30.07.2024 14:36 Відповісти
Оця, що на світлині, мабуть свою долю проїла
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29.07.2024 16:35 Відповісти
Правильно будет - прокакала... Ну шо, доходное место пустым не будет, что бы там кто ни говорил.
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29.07.2024 16:43 Відповісти
А там, у зраді зеленского, готується до другого читиння новий закончик - вкрав, заплатив штраф і залишок з краденого перевів в офшори - чистий підприємець.
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29.07.2024 17:57 Відповісти
Звідкіля такі гроші в скромній лікарні маленького Оріхова? Напевне ж і дітей лікували, може і військових?
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29.07.2024 18:03 Відповісти
Скільки буде продовжуватись цей безлад, державна структура, грошей не хватає на ліки, , але премії виписують, а питання, що то за гроші, на що вони передбачались? Чому не були використані за призначенням!
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31.07.2024 08:21 Відповісти

21/6=3,5 млн грн на рило
3,5 млн грн = 3 500 000 грн
3 500 000 / 365 = 9589,04 грн в сутки
9589, 04 / 40 = 239 долярчиків

Так от який ти кінець єпохи бідності !
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31.07.2024 08:26 Відповісти
 
 