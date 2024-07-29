Шістьох посадовців Оріхівської лікарні судитимуть за привласнення понад 21 млн грн як необґрунтованих премій. ФОТОрепортаж

Головний бухгалтер Оріхівської лікарні та ще дві її підлеглі щомісячно та до свят нараховували собі та ще трьом учасникам угруповання додаткові премії. Упродовж року підозрювані привласнили понад 21 мільйон гривень бюджетних коштів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної прокуратури.

Як зазначається, за процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо учасників злочинного угруповання, до складу якого увійшли посадовці однієї з районних лікарень Запорізької області, у привласненні чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

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За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення шість посадових осіб Оріхівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування об’єдналися в організовану злочинну групу з метою заволодіння грошовими коштами фонду медичної установи.





Суть оборудки

За узгодженим планом головний бухгалтер лікарні та ще дві її підлеглі щомісячно та до свят нараховували собі та ще трьом учасникам угруповання премії, що перевищували фінансовий план.

Разовий розмір таких безпідставних нарахувань коливався від 50 до 150 тисяч гривень. Впродовж року підозрюваним удалося привласнити понад 21 мільйон гривень бюджетних коштів, виділених державою на потреби медичної установи.

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