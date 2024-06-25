5 особам повідомлено про підозру в заволодінні 17 млн грн на ремонті колійних машин "Укрзалізниці", - САП

НАБУ І САП повідомили 5 особам про підозру в заволодінні 17 млн грн при ремонті колійних машин "Укрзалізниці". Упродовж 2021–2022 років заволоділа грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з працівниками НАБУ та СБУ викрила організовану злочинну групу, яка упродовж 2021–2022 років заволоділа грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" шляхом зловживання службовими особами ВСП "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" своїм службовим становищем", - ідеться в повідомленні.

Дії осіб кваліфіковані:

керівника організованої злочинної групи – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

двох керівників структурного підрозділу АТ "Укрзалізниця" – за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

службової особи цього ж структурного підрозділу – за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

ще одного працівника підрозділу – за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Як зазначається, учасники злочинної групи діяли відповідно до заздалегідь розробленої схеми, яка полягала в ініціюванні проведення публічних закупівель, поданні контрольованими організованою групою підприємствами цінових пропозицій, участі у закупівлях, укладенні службовими особами договорів із контрольованими суб’єктами господарської діяльності та вчиненні службовими особами службового підроблення офіційних документів щодо нібито виконання договорів (проведення ремонтних робіт).

Реалізація схеми дозволила протиправно та безоплатно обернути організованій групі на свою користь грошові кошти АТ "Укрзалізниця" на загальну суму понад 17 млн грн.

Наразі керівника організованої злочинної групи затримано. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.