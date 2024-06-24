УКР
Заволодіння понад 16 млн грн: до екскерівника держустанови МВС застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн

Застава експрацівнику МВС, який заволодів понад 16 млн грн

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"24 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього керівника Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" МВС України, який разом з двома особами підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Читайте: Суд відпустив підозрюваного у розкраданні 88 мільйонів ексголову Держміграції під заставу у 3 мільйони

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння державними коштами на закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами. За даними слідства, у 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ у змові з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн. Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі. Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків.

+12
Якби ж то. Це 16, які знайшли. Думаєте, це єдина його оборудка?
показати весь коментар
24.06.2024 20:57
+10
Страшно жити в країні, де головні бандити це ті, хто мав би з бандитами боротися.
показати весь коментар
24.06.2024 20:58
+8
пока одни умирают, другие просто 3,14здят деньги
показати весь коментар
24.06.2024 20:55
проста арифметика - навар 6 мільйонів.
показати весь коментар
24.06.2024 20:48
Якби ж то. Це 16, які знайшли. Думаєте, це єдина його оборедка?
показати весь коментар
24.06.2024 20:57
пока одни умирают, другие просто 3,14здят деньги
показати весь коментар
24.06.2024 20:55
Когда все закончится, то будет....других просто 3,14здят
показати весь коментар
24.06.2024 21:32
Страшно жити в країні, де головні бандити це ті, хто мав би з бандитами боротися.
показати весь коментар
24.06.2024 20:58
16 лямів вкрав, 10 застава, 6 положив в карман і йди гуляй
показати весь коментар
24.06.2024 20:57
Ты не прав 6 ушло тем, кто присудил 10
показати весь коментар
24.06.2024 21:18
Другими словами, не захотів ділитись, залишися без нічого?
показати весь коментар
24.06.2024 22:40
😆😆😆******...🤦
показати весь коментар
24.06.2024 20:58
"Да здравствуєт украінскій суд - самий справєдлівий суд в мірє!"
Мразота в мантіях захищає мразоту з МВС!
показати весь коментар
24.06.2024 21:03
Мдаа. Ну де ж такі підуть воювати. У них в планах оті гроші витрачати
показати весь коментар
24.06.2024 21:11
Раньше говорили сталина на вас нет, а сейчас говорят китайского правосудия.
показати весь коментар
24.06.2024 21:20
+16 млн (або і більше вкрав) - 10 млн на заставу- 1млн на хабаря або у фонд ЗеЗЕ = 4 млн. і ніякої відповідальності. Пенсія гарна, заява про звільнення з ЛАВ.... Шановні - спробуйте заробити хочаби 1 млн.. А там ще один ЗеЗе - вкрав 88млн, заставив 3 млн = 85 чистого прибутку. Звичайно половину віддасть Зьобам. Але точно 40 млн. вивезев Австрію. ДБР(зе) теж люди.
показати весь коментар
24.06.2024 21:23
Мародер разом з усією родиною і продажним суддею повинні бути покарані самим суворим покаранням під час війни це смерть
показати весь коментар
24.06.2024 21:26
Мабуть, замМіністра МВС Чеботаря, разом з аваковим, і не здивовані, масштабами та розмахом, таких крадіжок державного майна і сумами «НАДХОДЖЕНЬ», до простих трудяг - держСлужбовців, з МВС!!
Це ж тільки, якесь там МВС… з переліку ЦОВВ та купи отих держСекретарів, з кодлами ЗАСТУПНИКІВ !!! Усім же, «капали» у банках КОПІЄЧКИ, на дитяче харчування… Кадрові органи, з внутрішніми перевірниками, ніяковіють…сором'язливо опускаючи очі… Вони, цього і не знали..
Шмигаль з гончаруком, приємно ВРАЖЕНІ??
показати весь коментар
24.06.2024 21:27
Господи, яку ж ДЕБІЛЬНУ систему створили зебізяни- вкрав 16 лямов, відкупився 10 лямами, 6 лямів в наварі і чистенький! СУКІ !!!!
показати весь коментар
24.06.2024 22:19
Исторический момент. Украина завтра станет на шаг ближе к членству в ЕС, но с "домашней работой"

https://www.rbc.ua/ukr/news/istorichniy-moment-********-zavtra-stane-1719240123.html

ШАГ ВПЕРЕД И ДВА НАЗАД
показати весь коментар
24.06.2024 23:36
Я не розумію ,чому коли він вкрав 16 мільйонів, а застава тільки 10. Класс
показати весь коментар
25.06.2024 10:58
 
 