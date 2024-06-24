Заволодіння понад 16 млн грн: до екскерівника держустанови МВС застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"24 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього керівника Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" МВС України, який разом з двома особами підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Читайте: Суд відпустив підозрюваного у розкраданні 88 мільйонів ексголову Держміграції під заставу у 3 мільйони

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння державними коштами на закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами. За даними слідства, у 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ у змові з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн. Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі. Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків.