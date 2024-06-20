БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Суд відпустив підозрюваного у розкраданні 88 мільйонів ексголову Держміграції під заставу у 3 мільйони

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови Державної міграційної служби Максима Соколюка у вигляді застави у розмірі 3 млн грн.

Таким чином суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене з прокурором, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Також суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обовʼязків. У тому числі він має утримуватися від спілкування зі свідками у справі, ️здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.

У чому звинувачують ексголову Держміграції Соколюка?

Як повідомлялося, 18 червня детективи НАБУ повідомили ексголові Держміграції Максиму Соколюку про підозру у заволодінні понад 88 млн грн.

За даними слідства, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. Однак бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Правоохоронці з’ясували, що він залучив ексголову ДМС, його заступника та начальника господарської частини ДМС, щоб ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт, "змінили" результати торгів і забезпечили оплату за "роботи та послуги".

За даними НАБУ, зловмисники протягом кількох років привласнювали бюджетні кошти шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення "порожніх актів" та дублювання робіт. При цьому реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на "папері", а відповідальні за реконструкцію компанії "згорнулись". У підсумку бюджету завдано збитків на понад 88 млн грн.

Правоохоронці не уточнювали імені підозрюваного, утім відомо, що з грудня 2015 року до вересня 2021-го ДМС очолював Максим Соколюк

+9
88-3=85 нічого собі наварчик,можна жити і самому і занести кому треба.
20.06.2024 21:35 Відповісти
+5
88 - це верхівка айсберга, яку вирішили "вмєніть".
20.06.2024 21:50 Відповісти
+4
Наверное послом поедет куда нибудь
20.06.2024 21:48 Відповісти
браво! дама з собачкою аплодує лохам!₴
20.06.2024 20:49 Відповісти
Та він же ж іще дитина, подивіться. У нього ще життя попереду, а ви хочете все зруйнувати...
20.06.2024 21:14 Відповісти
А вони потім дивуються, що черги з добровольців не стоять біля військоматів...
21.06.2024 07:33 Відповісти
88-3=85 нічого собі наварчик,можна жити і самому і занести кому треба.
20.06.2024 21:35 Відповісти
Суд відпустив, якийсь ЗСУшник з підвищеним почуттям справедливості
всадить весь рожок.
20.06.2024 21:48 Відповісти
Наверное послом поедет куда нибудь
20.06.2024 21:48 Відповісти
88 - це верхівка айсберга, яку вирішили "вмєніть".
20.06.2024 21:50 Відповісти
Це не той, що під час ковіду вивозив з Китаю якусь танцівницю з песиком, а потім кинув жінку і одружився на цій дівулі?
20.06.2024 21:58 Відповісти
Так,саме він.Зразок вірності.
А ексортниця жовтопиких багатіїв Аня із Уханя зараз посиленно волонтерить.Разом із врятованним песиком.
Максимка теж сумлінно "волонтерив",допоки не вручили підозру.Так що,Аня,казка скінчилася.Принца стриножили.
Пора повертатись до основної роботи в Китаї.
20.06.2024 22:49 Відповісти
Самий справедливий суд в світі!
20.06.2024 22:26 Відповісти
Не холопам тут терти, які справи між собою Зелене паньство веде!
20.06.2024 22:34 Відповісти
Підори
20.06.2024 23:13 Відповісти
ВАКС гандони і продажні курви!!! Реформовані дегенерати!
20.06.2024 23:46 Відповісти

