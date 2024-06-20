Суд відпустив підозрюваного у розкраданні 88 мільйонів ексголову Держміграції під заставу у 3 мільйони

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови Державної міграційної служби Максима Соколюка у вигляді застави у розмірі 3 млн грн.

Таким чином суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене з прокурором, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Також суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обовʼязків. У тому числі він має утримуватися від спілкування зі свідками у справі, ️здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.

У чому звинувачують ексголову Держміграції Соколюка?

Як повідомлялося, 18 червня детективи НАБУ повідомили ексголові Держміграції Максиму Соколюку про підозру у заволодінні понад 88 млн грн.

За даними слідства, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. Однак бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Правоохоронці з’ясували, що він залучив ексголову ДМС, його заступника та начальника господарської частини ДМС, щоб ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт, "змінили" результати торгів і забезпечили оплату за "роботи та послуги".

За даними НАБУ, зловмисники протягом кількох років привласнювали бюджетні кошти шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення "порожніх актів" та дублювання робіт. При цьому реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на "папері", а відповідальні за реконструкцію компанії "згорнулись". У підсумку бюджету завдано збитків на понад 88 млн грн.

Правоохоронці не уточнювали імені підозрюваного, утім відомо, що з грудня 2015 року до вересня 2021-го ДМС очолював Максим Соколюк.