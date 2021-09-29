Кабмин уволил многолетнего главу Миграционной службы

Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины, назначив временно исполняющей обязанности главы ведомства его первого заместителя Наталью Науменко.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 сентября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

Соколюк возглавлял Госмиграции с декабря 2015 года.

Госмиграции входит в структуру Министерства внутренних дел.

Как сообщалось, 15 июля парламент поддержал отставку главы МВД Арсена Авакова. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение новым министром внутренних дел народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.