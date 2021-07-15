Рада приняла отставку министра внутренних дел Авакова

Верховная Рада поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает БизнесЦензор, это решение поддержал 291 народный депутат.

Ранее сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимающей должности 13 июля.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы", – сказано в заявлении.

Позже в тот же день народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") сообщил, что президент Владимир Зеленский на заседании фракции выдвинул на должность главы МВД кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Напомним, Арсен Аваков занимал должность главы МВД с 22 февраля 2014 года.