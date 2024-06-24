Завладение более 16 млн грн: к экс-руководителю госучреждения МВД применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"24 июня 2024 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" МВД Украины, который вместе с двумя лицами подозревается в завладении более 16 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Читайте: Суд отпустил подозреваемого в хищении 88 миллионов экс-главу Госмиграции под залог в 3 миллиона

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения государственными средствами на закупке компьютерного оборудования по завышенным ценам. По данным следствия, в 2020 году руководитель государственного учреждения Министерства внутренних дел в сговоре с владельцем и директором частного предприятия обеспечил заключение договора на поставку компьютерного оборудования на сумму более 26 млн грн. Это оборудование предприятие в дальнейшем закупило через фирмы-прокладки у производителя по рыночным ценам и поставило заказчику по цене, искусственно увеличенной почти втрое. В результате реализации схемы государству причинен 16,6 млн грн убытков.