Завладение более 16 млн грн: к экс-руководителю госучреждения МВД применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн грн
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"24 июня 2024 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" МВД Украины, который вместе с двумя лицами подозревается в завладении более 16 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения государственными средствами на закупке компьютерного оборудования по завышенным ценам. По данным следствия, в 2020 году руководитель государственного учреждения Министерства внутренних дел в сговоре с владельцем и директором частного предприятия обеспечил заключение договора на поставку компьютерного оборудования на сумму более 26 млн грн. Это оборудование предприятие в дальнейшем закупило через фирмы-прокладки у производителя по рыночным ценам и поставило заказчику по цене, искусственно увеличенной почти втрое. В результате реализации схемы государству причинен 16,6 млн грн убытков.
Мразота в мантіях захищає мразоту з МВС!
Це ж тільки, якесь там МВС… з переліку ЦОВВ та купи отих держСекретарів, з кодлами ЗАСТУПНИКІВ !!! Усім же, «капали» у банках КОПІЄЧКИ, на дитяче харчування… Кадрові органи, з внутрішніми перевірниками, ніяковіють…сором'язливо опускаючи очі… Вони, цього і не знали..
Шмигаль з гончаруком, приємно ВРАЖЕНІ??
ШАГ ВПЕРЕД И ДВА НАЗАД