РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8574 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией
2 435 19

Завладение более 16 млн грн: к экс-руководителю госучреждения МВД применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн грн

Застава експрацівнику МВС, який заволодів понад 16 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"24 июня 2024 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" МВД Украины, который вместе с двумя лицами подозревается в завладении более 16 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Читайте: Суд отпустил подозреваемого в хищении 88 миллионов экс-главу Госмиграции под залог в 3 миллиона

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения государственными средствами на закупке компьютерного оборудования по завышенным ценам. По данным следствия, в 2020 году руководитель государственного учреждения Министерства внутренних дел в сговоре с владельцем и директором частного предприятия обеспечил заключение договора на поставку компьютерного оборудования на сумму более 26 млн грн. Это оборудование предприятие в дальнейшем закупило через фирмы-прокладки у производителя по рыночным ценам и поставило заказчику по цене, искусственно увеличенной почти втрое. В результате реализации схемы государству причинен 16,6 млн грн убытков.

Автор: 

залог (529) МВД (9344) САП (2295) закупки (810) хищения (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Якби ж то. Це 16, які знайшли. Думаєте, це єдина його оборудка?
показать весь комментарий
24.06.2024 20:57 Ответить
+10
Страшно жити в країні, де головні бандити це ті, хто мав би з бандитами боротися.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:58 Ответить
+8
пока одни умирают, другие просто 3,14здят деньги
показать весь комментарий
24.06.2024 20:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
проста арифметика - навар 6 мільйонів.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:48 Ответить
Якби ж то. Це 16, які знайшли. Думаєте, це єдина його оборудка?
показать весь комментарий
24.06.2024 20:57 Ответить
пока одни умирают, другие просто 3,14здят деньги
показать весь комментарий
24.06.2024 20:55 Ответить
Когда все закончится, то будет....других просто 3,14здят
показать весь комментарий
24.06.2024 21:32 Ответить
Страшно жити в країні, де головні бандити це ті, хто мав би з бандитами боротися.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:58 Ответить
16 лямів вкрав, 10 застава, 6 положив в карман і йди гуляй
показать весь комментарий
24.06.2024 20:57 Ответить
Ты не прав 6 ушло тем, кто присудил 10
показать весь комментарий
24.06.2024 21:18 Ответить
Другими словами, не захотів ділитись, залишися без нічого?
показать весь комментарий
24.06.2024 22:40 Ответить
😆😆😆******...🤦
показать весь комментарий
24.06.2024 20:58 Ответить
"Да здравствуєт украінскій суд - самий справєдлівий суд в мірє!"
Мразота в мантіях захищає мразоту з МВС!
показать весь комментарий
24.06.2024 21:03 Ответить
Мдаа. Ну де ж такі підуть воювати. У них в планах оті гроші витрачати
показать весь комментарий
24.06.2024 21:11 Ответить
Раньше говорили сталина на вас нет, а сейчас говорят китайского правосудия.
показать весь комментарий
24.06.2024 21:20 Ответить
+16 млн (або і більше вкрав) - 10 млн на заставу- 1млн на хабаря або у фонд ЗеЗЕ = 4 млн. і ніякої відповідальності. Пенсія гарна, заява про звільнення з ЛАВ.... Шановні - спробуйте заробити хочаби 1 млн.. А там ще один ЗеЗе - вкрав 88млн, заставив 3 млн = 85 чистого прибутку. Звичайно половину віддасть Зьобам. Але точно 40 млн. вивезев Австрію. ДБР(зе) теж люди.
показать весь комментарий
24.06.2024 21:23 Ответить
Мародер разом з усією родиною і продажним суддею повинні бути покарані самим суворим покаранням під час війни це смерть
показать весь комментарий
24.06.2024 21:26 Ответить
Мабуть, замМіністра МВС Чеботаря, разом з аваковим, і не здивовані, масштабами та розмахом, таких крадіжок державного майна і сумами «НАДХОДЖЕНЬ», до простих трудяг - держСлужбовців, з МВС!!
Це ж тільки, якесь там МВС… з переліку ЦОВВ та купи отих держСекретарів, з кодлами ЗАСТУПНИКІВ !!! Усім же, «капали» у банках КОПІЄЧКИ, на дитяче харчування… Кадрові органи, з внутрішніми перевірниками, ніяковіють…сором'язливо опускаючи очі… Вони, цього і не знали..
Шмигаль з гончаруком, приємно ВРАЖЕНІ??
показать весь комментарий
24.06.2024 21:27 Ответить
Господи, яку ж ДЕБІЛЬНУ систему створили зебізяни- вкрав 16 лямов, відкупився 10 лямами, 6 лямів в наварі і чистенький! СУКІ !!!!
показать весь комментарий
24.06.2024 22:19 Ответить
Исторический момент. Украина завтра станет на шаг ближе к членству в ЕС, но с "домашней работой"

https://www.rbc.ua/ukr/news/istorichniy-moment-********-zavtra-stane-1719240123.html

ШАГ ВПЕРЕД И ДВА НАЗАД
показать весь комментарий
24.06.2024 23:36 Ответить
Я не розумію ,чому коли він вкрав 16 мільйонів, а застава тільки 10. Класс
показать весь комментарий
25.06.2024 10:58 Ответить
 
 