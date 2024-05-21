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Розтрата майже 251 млн грн Мінекономіки на закупівлі бронежилетів: САП скерувала справу до суду

бронежилет,міноборони

САП скерувала до суду справу про розкрадання понад 250 мільйонів гривень, виділених на закупівлю бронежилетів для військових у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора ДП "Укрпатент", головного бухгалтера державного підприємств, колишнього виконувача обов'язків держсекретаря Міністерства економіки України та голови правління благодійної організації, обвинувачених у розтраті державних коштів, виділених на закупівлю індивідуальних засобів захисту для військових", - йдеться в повідомленні.

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Розслідуванням встановлено, що у травні-червні 2022 року гендиректор ДП у змові з іншими особами всупереч закону забезпечив перерахування благодійній організації майже 251 млн грн на закупівлю бронежилетів для ЗСУ.

За даними СПА, у подальшому з цими коштами провели низку операцій та перевели у готівку з метою привласнення. Натомість жодного бронежилета так і не було поставлено.

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Так, дії гендиректора ДП "Укрпатент" кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Головного бухгалтера держпідприємства - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Колишнього в.о. держсекретаря Міністерства економіки України - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а голови правління благодійної організації - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього держсекретаря Мінекономіки Олесю Савчук, ексгендиректора ДП "Укрпатент" Дениса Кудіна і ексголовного бухгалтера ДП Олену Силку, а також голову правління благодійної організації "Подих милосердя" Андрія Чорного.

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Автор: 

Мінекономрозвитку (2346) САП (2212) Бронежилет (153) розкрадання (213)


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Топ коментарі
+5
Це не про гроші ...це про те скіль хлопців загинуло через тих підарів..
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21.05.2024 15:38
+4
так ось який ти, ПОДИХ МИЛОСЕРДЯ?
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21.05.2024 15:35
+3
Невже когось посадять.
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21.05.2024 15:48
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так ось який ти, ПОДИХ МИЛОСЕРДЯ?
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21.05.2024 15:35 Відповісти
Це не про гроші ...це про те скіль хлопців загинуло через тих підарів..
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21.05.2024 15:38 Відповісти
То вони підарештом, чи як завжди втекли???
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21.05.2024 15:40 Відповісти
"у травні-червні 2022 року гендиректор ДП у змові з іншими особами всупереч закону забезпечив перерахування благодійній організації майже 251 млн грн на закупівлю бронежилетів для ЗСУ."

Це вже оті "якщо в мене будуть свинарчуки, я піду..." чи це все ще "ета другоє"? А може це вороже ІПСО....знову.
До речі, якщо вірити вже тому ІПСО з Банкової, то у нас і Конституція, і Конституційний суд - все це вороже(!!!) ІПСО! Чому? Бо там чітко позначено, що хрипатий єврей ВЖЕ нелегетимний.
Але я вірю, що для них, для ЗЄрмачні і шобли, то все є 100пудово вороже, бо воно УКРАЇНСЬКЕ, а значить...вороже.
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21.05.2024 15:42 Відповісти
Та ніт, все куди простіше. Коли кругомадніврагі, то це вже лагідний подих параної.
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21.05.2024 15:45 Відповісти
Паранойя? Не треба намагатись їх видавати якимось "хворими" або "придурками". Вони ТОЧНО знають, що роблять і ЩО робити для досягнення своєї мети. І мета у них - не Україна. Бо там ЖОДНОГО українця при владі немає.
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21.05.2024 16:02 Відповісти
Одне іншому не заважає. Здивую Вас: частенько у параноїків є клептоманія (це коли хворого плющить від того, що сьогодні він ще ніц не вкрав).
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21.05.2024 16:07 Відповісти
Невже когось посадять.
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21.05.2024 15:48 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3378058/ekskerivnytstvo_ukrpatentu_pryvlasnylo_250_milyioniv_pid_vyglyadom_zakupivli_bronejyletiv_dlya_zsu_dbr
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21.05.2024 15:54 Відповісти
Хтось там говорив про ''свинарчуків''. Якщо заведуться то піде..
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21.05.2024 16:02 Відповісти
 
 