Розтрата майже 251 млн грн Мінекономіки на закупівлі бронежилетів: САП скерувала справу до суду

САП скерувала до суду справу про розкрадання понад 250 мільйонів гривень, виділених на закупівлю бронежилетів для військових у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора ДП "Укрпатент", головного бухгалтера державного підприємств, колишнього виконувача обов'язків держсекретаря Міністерства економіки України та голови правління благодійної організації, обвинувачених у розтраті державних коштів, виділених на закупівлю індивідуальних засобів захисту для військових", - йдеться в повідомленні.

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Розслідуванням встановлено, що у травні-червні 2022 року гендиректор ДП у змові з іншими особами всупереч закону забезпечив перерахування благодійній організації майже 251 млн грн на закупівлю бронежилетів для ЗСУ.

За даними СПА, у подальшому з цими коштами провели низку операцій та перевели у готівку з метою привласнення. Натомість жодного бронежилета так і не було поставлено.

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Так, дії гендиректора ДП "Укрпатент" кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Головного бухгалтера держпідприємства - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Колишнього в.о. держсекретаря Міністерства економіки України - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а голови правління благодійної організації - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього держсекретаря Мінекономіки Олесю Савчук, ексгендиректора ДП "Укрпатент" Дениса Кудіна і ексголовного бухгалтера ДП Олену Силку, а також голову правління благодійної організації "Подих милосердя" Андрія Чорного.

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