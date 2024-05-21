Растрата почти 251 млн грн Минэкономики на закупки бронежилетов: САП направила дело в суд

САП направила в суд дело о хищении более 250 миллионов гривен, выделенных на закупку бронежилетов для военных в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении генерального директора ГП "Укрпатент", главного бухгалтера государственного предприятия, бывшего исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экономики Украины и председателя правления благотворительной организации, обвиняемых в растрате государственных средств, выделенных на закупку индивидуальных средств защиты для военных", - говорится в сообщении.

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Расследованием установлено, что в мае-июне 2022 года гендиректор ГП в сговоре с другими лицами вопреки закону обеспечил перечисление благотворительной организации почти 251 млн грн на закупку бронежилетов для ВСУ.

По данным САП, в дальнейшем с этими средствами провели ряд операций и обналичили с целью присвоения. Тем не менее ни одного бронежилета так и не было поставлено.

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Так, действия гендиректора ГП "Укрпатент" квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Главного бухгалтера госпредприятия - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Бывшего и.о. госсекретаря Министерства экономики Украины - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, а председателя правления благотворительной организации - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

По данным СМИ, речь идет о бывшем госсекретаре Минэкономики Олесе Савчук, экс-гендиректоре ГП "Укрпатент" Денисе Кудине и экс-главном бухгалтере ГП Елене Сылке, а также председателе правления благотворительной организации "Дыхание милосердия" Андрее Черном.

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