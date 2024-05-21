Растрата почти 251 млн грн Минэкономики на закупки бронежилетов: САП направила дело в суд
САП направила в суд дело о хищении более 250 миллионов гривен, выделенных на закупку бронежилетов для военных в 2022 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении генерального директора ГП "Укрпатент", главного бухгалтера государственного предприятия, бывшего исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экономики Украины и председателя правления благотворительной организации, обвиняемых в растрате государственных средств, выделенных на закупку индивидуальных средств защиты для военных", - говорится в сообщении.
Расследованием установлено, что в мае-июне 2022 года гендиректор ГП в сговоре с другими лицами вопреки закону обеспечил перечисление благотворительной организации почти 251 млн грн на закупку бронежилетов для ВСУ.
По данным САП, в дальнейшем с этими средствами провели ряд операций и обналичили с целью присвоения. Тем не менее ни одного бронежилета так и не было поставлено.
Так, действия гендиректора ГП "Укрпатент" квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Главного бухгалтера госпредприятия - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Бывшего и.о. госсекретаря Министерства экономики Украины - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, а председателя правления благотворительной организации - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
По данным СМИ, речь идет о бывшем госсекретаре Минэкономики Олесе Савчук, экс-гендиректоре ГП "Укрпатент" Денисе Кудине и экс-главном бухгалтере ГП Елене Сылке, а также председателе правления благотворительной организации "Дыхание милосердия" Андрее Черном.
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Це вже оті "якщо в мене будуть свинарчуки, я піду..." чи це все ще "ета другоє"? А може це вороже ІПСО....знову.
До речі, якщо вірити вже тому ІПСО з Банкової, то у нас і Конституція, і Конституційний суд - все це вороже(!!!) ІПСО! Чому? Бо там чітко позначено, що хрипатий єврей ВЖЕ нелегетимний.
Але я вірю, що для них, для ЗЄрмачні і шобли, то все є 100пудово вороже, бо воно УКРАЇНСЬКЕ, а значить...вороже.