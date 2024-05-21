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Растрата почти 251 млн грн Минэкономики на закупки бронежилетов: САП направила дело в суд

бронежилет,міноборони

САП направила в суд дело о хищении более 250 миллионов гривен, выделенных на закупку бронежилетов для военных в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении генерального директора ГП "Укрпатент", главного бухгалтера государственного предприятия, бывшего исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экономики Украины и председателя правления благотворительной организации, обвиняемых в растрате государственных средств, выделенных на закупку индивидуальных средств защиты для военных", - говорится в сообщении.

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Расследованием установлено, что в мае-июне 2022 года гендиректор ГП в сговоре с другими лицами вопреки закону обеспечил перечисление благотворительной организации почти 251 млн грн на закупку бронежилетов для ВСУ.

По данным САП, в дальнейшем с этими средствами провели ряд операций и обналичили с целью присвоения. Тем не менее ни одного бронежилета так и не было поставлено.

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Так, действия гендиректора ГП "Укрпатент" квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Главного бухгалтера госпредприятия - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Бывшего и.о. госсекретаря Министерства экономики Украины - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, а председателя правления благотворительной организации - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

По данным СМИ, речь идет о бывшем госсекретаре Минэкономики Олесе Савчук, экс-гендиректоре ГП "Укрпатент" Денисе Кудине и экс-главном бухгалтере ГП Елене Сылке, а также председателе правления благотворительной организации "Дыхание милосердия" Андрее Черном.

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Автор: 

Минэкономразвития (652) САП (2062) Бронежилет (131) хищения (98)


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Топ комментарии
+5
Це не про гроші ...це про те скіль хлопців загинуло через тих підарів..
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21.05.2024 15:38
+4
так ось який ти, ПОДИХ МИЛОСЕРДЯ?
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21.05.2024 15:35
+3
Невже когось посадять.
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21.05.2024 15:48
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так ось який ти, ПОДИХ МИЛОСЕРДЯ?
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21.05.2024 15:35 Ответить
Це не про гроші ...це про те скіль хлопців загинуло через тих підарів..
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21.05.2024 15:38 Ответить
То вони підарештом, чи як завжди втекли???
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21.05.2024 15:40 Ответить
"у травні-червні 2022 року гендиректор ДП у змові з іншими особами всупереч закону забезпечив перерахування благодійній організації майже 251 млн грн на закупівлю бронежилетів для ЗСУ."

Це вже оті "якщо в мене будуть свинарчуки, я піду..." чи це все ще "ета другоє"? А може це вороже ІПСО....знову.
До речі, якщо вірити вже тому ІПСО з Банкової, то у нас і Конституція, і Конституційний суд - все це вороже(!!!) ІПСО! Чому? Бо там чітко позначено, що хрипатий єврей ВЖЕ нелегетимний.
Але я вірю, що для них, для ЗЄрмачні і шобли, то все є 100пудово вороже, бо воно УКРАЇНСЬКЕ, а значить...вороже.
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21.05.2024 15:42 Ответить
Та ніт, все куди простіше. Коли кругомадніврагі, то це вже лагідний подих параної.
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21.05.2024 15:45 Ответить
Паранойя? Не треба намагатись їх видавати якимось "хворими" або "придурками". Вони ТОЧНО знають, що роблять і ЩО робити для досягнення своєї мети. І мета у них - не Україна. Бо там ЖОДНОГО українця при владі немає.
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21.05.2024 16:02 Ответить
Одне іншому не заважає. Здивую Вас: частенько у параноїків є клептоманія (це коли хворого плющить від того, що сьогодні він ще ніц не вкрав).
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21.05.2024 16:07 Ответить
Невже когось посадять.
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21.05.2024 15:48 Ответить
https://biz.censor.net/news/3378058/ekskerivnytstvo_ukrpatentu_pryvlasnylo_250_milyioniv_pid_vyglyadom_zakupivli_bronejyletiv_dlya_zsu_dbr
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21.05.2024 15:54 Ответить
Хтось там говорив про ''свинарчуків''. Якщо заведуться то піде..
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21.05.2024 16:02 Ответить
 
 