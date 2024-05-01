На ремонте дорог в столице разворовали почти 10 млн грн. Гендиректор "Киевавтодора" Федоренко получил подозрение. ВИДЕО+ФОТО
Полицейские сообщили о подозрении участникам группировки. По данным следствия, она разворовала 10 миллионов гривен на ремонте дорог в столице.
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что в 2022-2023 годах коммунальная корпорация заключила с рядом коммерческих структур договоры на ремонт дорог на сумму более 185 млн грн.
При этом они подписывали акты с фиктивными данными об объеме, стоимости и качестве работ. На основании этих документов перечисляли средства из бюджета.
"Согласно результатам экспертных исследований подрядчики безосновательно получили почти 10 млн грн, чем нанесли ущерб местному бюджету", - говорится в сообщении.
О подозрении сообщили генеральному директору коммунальной корпорации по эксплуатации автомобильных дорог и четырем должностным лицам подрядных организаций. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье - до 12 лет заключения.
Как известно, "Киевавтодор" возглавляет Александр Федоренко.
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на виявлення підозри пішло 300 штук баксів на зарплати операм, слідчим, прокурорам, адвокатам ...
умні люди ві всяких засраних швеціях вибирають в парламенти умних людей, які пишуть умні закони, які УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ красти з бюджету.
а наше насєлєніє в парламент навибирало нісільніків, крадіїв 4 пляшок пива з універсаму і прочіх дебілів з агрохіміями, безуглими і юзіками.
і яких механізмів протів воровства ти хочеш мати від дебілів ?
Стадіон так стадіон, блть!
Нехай дороги будують і ремонтують турки, німці, поляки -
тоді буде якість, гарантія і адекватна ціна.
На волі...