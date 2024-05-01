На ремонте дорог в столице разворовали почти 10 млн грн. Гендиректор "Киевавтодора" Федоренко получил подозрение. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские сообщили о подозрении участникам группировки. По данным следствия, она разворовала 10 миллионов гривен на ремонте дорог в столице.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что в 2022-2023 годах коммунальная корпорация заключила с рядом коммерческих структур договоры на ремонт дорог на сумму более 185 млн грн.

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При этом они подписывали акты с фиктивными данными об объеме, стоимости и качестве работ. На основании этих документов перечисляли средства из бюджета.

"Согласно результатам экспертных исследований подрядчики безосновательно получили почти 10 млн грн, чем нанесли ущерб местному бюджету", - говорится в сообщении.

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О подозрении сообщили генеральному директору коммунальной корпорации по эксплуатации автомобильных дорог и четырем должностным лицам подрядных организаций. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье - до 12 лет заключения.

Как известно, "Киевавтодор" возглавляет Александр Федоренко.







