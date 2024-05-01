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На ремонте дорог в столице разворовали почти 10 млн грн. Гендиректор "Киевавтодора" Федоренко получил подозрение. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские сообщили о подозрении участникам группировки. По данным следствия, она разворовала 10 миллионов гривен на ремонте дорог в столице.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что в 2022-2023 годах коммунальная корпорация заключила с рядом коммерческих структур договоры на ремонт дорог на сумму более 185 млн грн.

Также смотрите: В офисе "Киевавтодора" проводятся обыски, – прокуратура. ФОТО

При этом они подписывали акты с фиктивными данными об объеме, стоимости и качестве работ. На основании этих документов перечисляли средства из бюджета.

"Согласно результатам экспертных исследований подрядчики безосновательно получили почти 10 млн грн, чем нанесли ущерб местному бюджету", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Экс-чиновнику ВСУ Козловскому, который во время войны наворовал 58 млн гривен, избрали меру пресечения. ВИДЕО

О подозрении сообщили генеральному директору коммунальной корпорации по эксплуатации автомобильных дорог и четырем должностным лицам подрядных организаций. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье - до 12 лет заключения.

Как известно, "Киевавтодор" возглавляет Александр Федоренко.

Київавтодор розкрадання підозра
Київавтодор розкрадання підозра
Київавтодор розкрадання підозра
Київавтодор розкрадання підозра

Автор: 

Нацполиция (16458) Киевавтодор (152) хищения (98)


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Топ комментарии
+8
А шо-ж такое? блазень кукурікав шо це новие ліца. І вони не крадуть. Чи може не поділилися?
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01.05.2024 12:55
+4
А от Автостраду ніхто не турбує. А суми там на порядок, а то й два більші...
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01.05.2024 12:56
+4
Якщо знайдуть мого "свинарчука" я одразу звільню посаду президента!
Стадіон так стадіон, блть!
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01.05.2024 12:59
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А шо-ж такое? блазень кукурікав шо це новие ліца. І вони не крадуть. Чи може не поділилися?
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01.05.2024 12:55 Ответить
Просто смєтуни всі за кордон всрались, смєтать нема кому.
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01.05.2024 13:07 Ответить
"Распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 19 мая 2020 года №307 на Александра Федоренко возложено исполнение обязанностей генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" временно, до назначения руководителя в установленном порядке."
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01.05.2024 14:38 Ответить
Сочуствую.... Обосраться при поздравлении.... Вы к доктору обратитесь.
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01.05.2024 17:19 Ответить
пнх
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02.05.2024 07:03 Ответить
А от Автостраду ніхто не турбує. А суми там на порядок, а то й два більші...
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01.05.2024 12:56 Ответить
Какой, на хрен, ремонт? Нет в Киеве дорог. С начала войны никто не ремонтирует.
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01.05.2024 12:57 Ответить
У тому-то й справа, що якраз ремонтують, але часто там, де не особливо треба... Міст на Дегтярівський не дуже-то й валився, та й Кільцеву біля Жулян не обов'язково зараз робити і створювати величезні затори...
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01.05.2024 13:02 Ответить
250 штук баксів.

на виявлення підозри пішло 300 штук баксів на зарплати операм, слідчим, прокурорам, адвокатам ...
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01.05.2024 12:58 Ответить
то шо подарувати їм вкрадене?
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01.05.2024 13:25 Ответить
нікада нікому нічого ніззя дарувати, тим більше вкрадене.

умні люди ві всяких засраних швеціях вибирають в парламенти умних людей, які пишуть умні закони, які УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ красти з бюджету.

а наше насєлєніє в парламент навибирало нісільніків, крадіїв 4 пляшок пива з універсаму і прочіх дебілів з агрохіміями, безуглими і юзіками.

і яких механізмів протів воровства ти хочеш мати від дебілів ?
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01.05.2024 15:44 Ответить
Якщо знайдуть мого "свинарчука" я одразу звільню посаду президента!
Стадіон так стадіон, блть!
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01.05.2024 12:59 Ответить
він не може ...война ...)))
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01.05.2024 13:00 Ответить
Етодругое
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01.05.2024 13:06 Ответить
А что мэр?
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01.05.2024 13:00 Ответить
Найстрашніше, що ця ***** вже навіть не торкає
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01.05.2024 13:06 Ответить
"Укравтодор" повинен бути ліквідований до ноги.
Нехай дороги будують і ремонтують турки, німці, поляки -
тоді буде якість, гарантія і адекватна ціна.
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01.05.2024 13:07 Ответить
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01.05.2024 13:26 Ответить
допрос, суд, тюрьма
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01.05.2024 13:35 Ответить
Та ладна...1,5 млрд вкрав пан Лієв...і ШО...?!
На волі...
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01.05.2024 13:43 Ответить
В порівнянні з 40 млрд в МО то просто копійки...але ж Київавтодор...то важливіше аніж кошти на Армію...
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01.05.2024 13:42 Ответить
Черговий рятувальний круг від Татаров для крадіїв. Справа в Нацполі, акт перевірки вилучений, пред'ява по сумі символічна,інші боротьбісти писка не всунуть. І буде підозра лежати аж до " зміни обстановки ". Як з Розенблатом і Лієвим.
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01.05.2024 13:51 Ответить
Донатимо на дрони... Не зупиняємось!
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01.05.2024 15:21 Ответить
 
 