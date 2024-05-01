На ремонті доріг у столиці розікрали майже 10 млн грн. Гендиректор "Київавтодору" Федоренко отримав підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські повідомили про підозру учасникам угруповання. За даними слідства, воно розікрало 10 мільйонів гривень на ремонті доріг у столиці.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що у 2022-2023 роках комунальна корпорація уклала з рядом комерційних структур договори на ремонт доріг на суму понад 185 млн грн.

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При цьому вони підписували акти з фіктивними даними про обсяг, вартість та якість робіт. На підставі цих документів переказували кошти з бюджету.

"Відповідно до результатів експертних досліджень підрядники безпідставно отримали майже 10 млн грн, чим завдали збитків місцевому бюджету", - йдеться у повідомленні.

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Про підозру повідомили генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам підрядних організацій. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею - до 12 років ув’язнення.

Як відомо, "Київавтодор" очолює Олександр Федоренко.







