На ремонті доріг у столиці розікрали майже 10 млн грн. Гендиректор "Київавтодору" Федоренко отримав підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські повідомили про підозру учасникам угруповання. За даними слідства, воно розікрало 10 мільйонів гривень на ремонті доріг у столиці.
Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що у 2022-2023 роках комунальна корпорація уклала з рядом комерційних структур договори на ремонт доріг на суму понад 185 млн грн.
При цьому вони підписували акти з фіктивними даними про обсяг, вартість та якість робіт. На підставі цих документів переказували кошти з бюджету.
"Відповідно до результатів експертних досліджень підрядники безпідставно отримали майже 10 млн грн, чим завдали збитків місцевому бюджету", - йдеться у повідомленні.
Про підозру повідомили генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам підрядних організацій. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею - до 12 років ув’язнення.
Як відомо, "Київавтодор" очолює Олександр Федоренко.
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на виявлення підозри пішло 300 штук баксів на зарплати операм, слідчим, прокурорам, адвокатам ...
умні люди ві всяких засраних швеціях вибирають в парламенти умних людей, які пишуть умні закони, які УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ красти з бюджету.
а наше насєлєніє в парламент навибирало нісільніків, крадіїв 4 пляшок пива з універсаму і прочіх дебілів з агрохіміями, безуглими і юзіками.
і яких механізмів протів воровства ти хочеш мати від дебілів ?
Стадіон так стадіон, блть!
Нехай дороги будують і ремонтують турки, німці, поляки -
тоді буде якість, гарантія і адекватна ціна.
На волі...