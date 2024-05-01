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На ремонті доріг у столиці розікрали майже 10 млн грн. Гендиректор "Київавтодору" Федоренко отримав підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські повідомили про підозру учасникам угруповання. За даними слідства, воно розікрало 10 мільйонів гривень на ремонті доріг у столиці.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що у 2022-2023 роках комунальна корпорація уклала з рядом комерційних структур договори на ремонт доріг на суму понад 185 млн грн.

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При цьому вони підписували акти з фіктивними даними про обсяг, вартість та якість робіт. На підставі цих документів переказували кошти з бюджету.

"Відповідно до результатів експертних досліджень підрядники безпідставно отримали майже 10 млн грн, чим завдали збитків місцевому бюджету", - йдеться у повідомленні.

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Про підозру повідомили генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам підрядних організацій. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею - до 12 років ув’язнення.

Як відомо, "Київавтодор" очолює Олександр Федоренко.

Київавтодор розкрадання підозра
Київавтодор розкрадання підозра
Київавтодор розкрадання підозра
Київавтодор розкрадання підозра

Автор: 

Нацполіція (15163) Київавтодор (277) розкрадання (213)


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Топ коментарі
+8
А шо-ж такое? блазень кукурікав шо це новие ліца. І вони не крадуть. Чи може не поділилися?
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01.05.2024 12:55
+4
А от Автостраду ніхто не турбує. А суми там на порядок, а то й два більші...
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01.05.2024 12:56
+4
Якщо знайдуть мого "свинарчука" я одразу звільню посаду президента!
Стадіон так стадіон, блть!
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01.05.2024 12:59
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А шо-ж такое? блазень кукурікав шо це новие ліца. І вони не крадуть. Чи може не поділилися?
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01.05.2024 12:55 Відповісти
Просто смєтуни всі за кордон всрались, смєтать нема кому.
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01.05.2024 13:07 Відповісти
"Распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 19 мая 2020 года №307 на Александра Федоренко возложено исполнение обязанностей генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" временно, до назначения руководителя в установленном порядке."
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01.05.2024 14:38 Відповісти
Сочуствую.... Обосраться при поздравлении.... Вы к доктору обратитесь.
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01.05.2024 17:19 Відповісти
пнх
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02.05.2024 07:03 Відповісти
А от Автостраду ніхто не турбує. А суми там на порядок, а то й два більші...
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01.05.2024 12:56 Відповісти
Какой, на хрен, ремонт? Нет в Киеве дорог. С начала войны никто не ремонтирует.
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01.05.2024 12:57 Відповісти
У тому-то й справа, що якраз ремонтують, але часто там, де не особливо треба... Міст на Дегтярівський не дуже-то й валився, та й Кільцеву біля Жулян не обов'язково зараз робити і створювати величезні затори...
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01.05.2024 13:02 Відповісти
250 штук баксів.

на виявлення підозри пішло 300 штук баксів на зарплати операм, слідчим, прокурорам, адвокатам ...
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01.05.2024 12:58 Відповісти
то шо подарувати їм вкрадене?
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01.05.2024 13:25 Відповісти
нікада нікому нічого ніззя дарувати, тим більше вкрадене.

умні люди ві всяких засраних швеціях вибирають в парламенти умних людей, які пишуть умні закони, які УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ красти з бюджету.

а наше насєлєніє в парламент навибирало нісільніків, крадіїв 4 пляшок пива з універсаму і прочіх дебілів з агрохіміями, безуглими і юзіками.

і яких механізмів протів воровства ти хочеш мати від дебілів ?
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01.05.2024 15:44 Відповісти
Якщо знайдуть мого "свинарчука" я одразу звільню посаду президента!
Стадіон так стадіон, блть!
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01.05.2024 12:59 Відповісти
він не може ...война ...)))
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01.05.2024 13:00 Відповісти
Етодругое
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01.05.2024 13:06 Відповісти
А что мэр?
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01.05.2024 13:00 Відповісти
Найстрашніше, що ця ***** вже навіть не торкає
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01.05.2024 13:06 Відповісти
"Укравтодор" повинен бути ліквідований до ноги.
Нехай дороги будують і ремонтують турки, німці, поляки -
тоді буде якість, гарантія і адекватна ціна.
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01.05.2024 13:07 Відповісти
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01.05.2024 13:26 Відповісти
допрос, суд, тюрьма
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01.05.2024 13:35 Відповісти
Та ладна...1,5 млрд вкрав пан Лієв...і ШО...?!
На волі...
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01.05.2024 13:43 Відповісти
В порівнянні з 40 млрд в МО то просто копійки...але ж Київавтодор...то важливіше аніж кошти на Армію...
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01.05.2024 13:42 Відповісти
Черговий рятувальний круг від Татаров для крадіїв. Справа в Нацполі, акт перевірки вилучений, пред'ява по сумі символічна,інші боротьбісти писка не всунуть. І буде підозра лежати аж до " зміни обстановки ". Як з Розенблатом і Лієвим.
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01.05.2024 13:51 Відповісти
Донатимо на дрони... Не зупиняємось!
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01.05.2024 15:21 Відповісти
 
 