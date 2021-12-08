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Новости Киевские новости
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коррупция (8390) обыск (1846) прокуратура (4869) Киевавтодор (149)

В офисе "Киевавтодора" проводятся обыски, – прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева следственным отделом Соломенского управления полиции ГУНП в г. Киеве, при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области проводятся обыски в помещении Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку подметально-уборочных машин (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно материалам следствия, в 2020 году по результатам публичных закупок Коммунальной корпорацией "Киевавтодор" заключен договор на поставку 12 подметально-уборочных машин на общую сумму около 32 млн грн (т.е. 2,6 млн грн за единицу). При этом к таможенному оформлению транспортные средства были задекларированы со стоимостью 1,2 млн грн за единицу. Указанные действия могут свидетельствовать о возможном совершении уголовного правонарушения, а именно хищении средств городского бюджета", - утверждают в прокуратуре.

В офисе Киевавтодора проводятся обыски, – прокуратура 01
 

В офисе Киевавтодора проводятся обыски, – прокуратура 02
В офисе Киевавтодора проводятся обыски, – прокуратура 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГФС проводит обыски в Криворожском горсовете

Отмечается также, что 8 декабря 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и фирмы-поставщика, а также по местам жительства фигурантов производства начаты обыски с целью изыскания и изъятия первичных финансовых документов по осуществленным закупкам и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, резюмировали в столичной прокуратуре.

В офисе Киевавтодора проводятся обыски, – прокуратура 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+2
Тут все зависит от того, какой смысл вкладывается в слово «эффективно». Они могут работать очень эффективно против тех, кто им не нравится. А вот с точки зрения законности нет, не для того прокуратурувидимо создавали, чтобы законность блюсти.
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08.12.2021 17:49
+1
А в офисе великого будинцицтва на короновирусные деньги когда начнут искать?!
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08.12.2021 17:48
+1
30% должны были занести на банковую. Но что-то пошло не так
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08.12.2021 17:49
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Що шукають?Вчорашній день?
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08.12.2021 17:30 Ответить
Ищут Кличко. Но не находят. И не найдут
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08.12.2021 17:33 Ответить
Палітічєскіє прєслєдованія.? Цікаво, а бодай за якогось президента прокуратура діяла ефективно. ?
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08.12.2021 17:36 Ответить
Ніколи.
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08.12.2021 17:40 Ответить
Тут все зависит от того, какой смысл вкладывается в слово «эффективно». Они могут работать очень эффективно против тех, кто им не нравится. А вот с точки зрения законности нет, не для того прокуратурувидимо создавали, чтобы законность блюсти.
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08.12.2021 17:49 Ответить
зЄлене "сальдо"
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08.12.2021 17:33 Ответить
Кто-то берега попутал и начал крысятничать...
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08.12.2021 17:34 Ответить
що - не діляться п@дли ...
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08.12.2021 17:31 Ответить
30% должны были занести на банковую. Но что-то пошло не так
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08.12.2021 17:49 Ответить
з ініціативною групою великого будівницта
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08.12.2021 18:33 Ответить
к педале заходили?
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08.12.2021 17:44 Ответить
А в офисе великого будинцицтва на короновирусные деньги когда начнут искать?!
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08.12.2021 17:48 Ответить
этнографическая экспедиция.
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08.12.2021 17:49 Ответить
Копать, копать и ещё раз копать. Все не перекопать...
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08.12.2021 17:52 Ответить
Туфта, митне оформлення не включає купу податків та розходів пов'язаних з поставкою техніки в Україну, там навіть послуги брокерів чималі. Транспорт, мито, бухгалтер, брокер, банківська комісія, розвантаження, надбавка постачальника. Знаю, що розходи складають до 100 відсодків від вартості, але зазвичай це 40-45. А тепер з послугами адвоката все зійдеться, щей винні будуть.
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08.12.2021 18:02 Ответить
знов на вітальку копають
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08.12.2021 18:07 Ответить
Не там шукають. Треба терміново їхати у відрядження на Кайманові чи Багамські острови, чи хоча б в Домініканську республіку,і там дуже ретельно пошукати...
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08.12.2021 18:58 Ответить
 
 