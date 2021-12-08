В офісі "Київавтодору" проводяться обшуки, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва слідчим відділом Солом’янського управління поліції ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводяться обшуки в приміщенні Комунальної корпорації "Київавтодор" у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю підмітально-прибиральних машин (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з матеріалами слідства, в 2020 році за результатами публічних закупівель Комунальною корпорацією "Київавтодор" укладено договір на поставку 12 підмітально-прибиральних машин на загальну суму близько 32 млн грн (тобто 2,6 млн грн за одиницю). При цьому до митного оформлення транспортні засоби були задекларовані з вартістю 1,2 млн грн за одиницю. Зазначені дії можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, а саме розкрадання коштів міського бюджету", - стверджують в прокуратурі.









Зазначається також, що 8 грудня 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях Комунальної корпорації "Київавтодор" та фірми-постачальника, а також за місцями проживання фігурантів провадження розпочато обшуки з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів щодо здійснених закупівель та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, резюмували в столичній прокуратурі.

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