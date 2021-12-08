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Новини Київські новини
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корупція (4072) обшук (1344) прокуратура (3174) Київавтодор (113)

В офісі "Київавтодору" проводяться обшуки, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва слідчим відділом Солом’янського управління поліції ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводяться обшуки в приміщенні Комунальної корпорації "Київавтодор" у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю підмітально-прибиральних машин (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з матеріалами слідства, в 2020 році за результатами публічних закупівель Комунальною корпорацією "Київавтодор" укладено договір на поставку 12 підмітально-прибиральних машин на загальну суму близько 32 млн грн (тобто 2,6 млн грн за одиницю). При цьому до митного оформлення транспортні засоби були задекларовані з вартістю 1,2 млн грн за одиницю. Зазначені дії можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, а саме розкрадання коштів міського бюджету", - стверджують в прокуратурі.

В офісі Київавтодору проводяться обшуки, - прокуратура 01
 

В офісі Київавтодору проводяться обшуки, - прокуратура 02
В офісі Київавтодору проводяться обшуки, - прокуратура 03

Зазначається також, що 8 грудня 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях Комунальної корпорації "Київавтодор" та фірми-постачальника, а також за місцями проживання фігурантів провадження розпочато обшуки з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів щодо здійснених закупівель та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, резюмували в столичній прокуратурі.

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В офісі Київавтодору проводяться обшуки, - прокуратура 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
Тут все зависит от того, какой смысл вкладывается в слово «эффективно». Они могут работать очень эффективно против тех, кто им не нравится. А вот с точки зрения законности нет, не для того прокуратурувидимо создавали, чтобы законность блюсти.
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08.12.2021 17:49
+1
А в офисе великого будинцицтва на короновирусные деньги когда начнут искать?!
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08.12.2021 17:48
+1
30% должны были занести на банковую. Но что-то пошло не так
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08.12.2021 17:49
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08.12.2021 17:30 Відповісти
Ищут Кличко. Но не находят. И не найдут
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08.12.2021 17:33 Відповісти
Палітічєскіє прєслєдованія.? Цікаво, а бодай за якогось президента прокуратура діяла ефективно. ?
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08.12.2021 17:36 Відповісти
Ніколи.
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08.12.2021 17:40 Відповісти
Тут все зависит от того, какой смысл вкладывается в слово «эффективно». Они могут работать очень эффективно против тех, кто им не нравится. А вот с точки зрения законности нет, не для того прокуратурувидимо создавали, чтобы законность блюсти.
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08.12.2021 17:49 Відповісти
зЄлене "сальдо"
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08.12.2021 17:33 Відповісти
Кто-то берега попутал и начал крысятничать...
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08.12.2021 17:34 Відповісти
що - не діляться п@дли ...
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08.12.2021 17:31 Відповісти
30% должны были занести на банковую. Но что-то пошло не так
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08.12.2021 17:49 Відповісти
з ініціативною групою великого будівницта
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08.12.2021 18:33 Відповісти
к педале заходили?
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08.12.2021 17:44 Відповісти
А в офисе великого будинцицтва на короновирусные деньги когда начнут искать?!
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08.12.2021 17:48 Відповісти
этнографическая экспедиция.
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08.12.2021 17:49 Відповісти
Копать, копать и ещё раз копать. Все не перекопать...
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08.12.2021 17:52 Відповісти
Туфта, митне оформлення не включає купу податків та розходів пов'язаних з поставкою техніки в Україну, там навіть послуги брокерів чималі. Транспорт, мито, бухгалтер, брокер, банківська комісія, розвантаження, надбавка постачальника. Знаю, що розходи складають до 100 відсодків від вартості, але зазвичай це 40-45. А тепер з послугами адвоката все зійдеться, щей винні будуть.
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08.12.2021 18:02 Відповісти
знов на вітальку копають
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08.12.2021 18:07 Відповісти
Не там шукають. Треба терміново їхати у відрядження на Кайманові чи Багамські острови, чи хоча б в Домініканську республіку,і там дуже ретельно пошукати...
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08.12.2021 18:58 Відповісти
 
 