ДФС проводить обшуки у Криворізькій міськраді

Співробітники ДФС, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, за процесуального керівництва ОГП, проводять обшуки у Кривому Розі та Дніпрі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДФС, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці викрили колишніх службових осіб Криворізької міської ради в службовій недбалості, невиконанні або неналежному виконанні службових обов'язків, що завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам та розкраданні коштів бюджету міста Кривий Ріг разом із посадовцями приватних структур, залучених до підрядних робіт", - сказано у повідомленні.

Обшуки проводяться в помешканнях колишніх посадовців та в приміщенні Криворізької міської ради з метою отримання документальних доказів вчинення кримінального правопорушення, що є предметом розслідування: бухгалтерських, податкових документів, а також тендерної документації.

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Повідомляється, що порушення стосуються періоду 2010-2020 років.

Проведення обшуків триває.

Раніше співробітники ДФС встановили факти розтрати службовими особами Криворізької міськради, разом із підконтрольними підрядниками, сотень мільйонів гривень бюджетних коштів.

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Про підозру у вчиненні протиправних дій, пов’язаних із розкраданням у 2019 - 2020 року коштів бюджету міста Кривий Ріг, слідчі ДФС повідомили двом особам з числа встановленої групи осіб - директору структурного підрозділу виконкому Криворізької міської ради та директору підприємства-підрядника.

Вказані особи обґрунтовано підозрюються у системному розкраданні бюджетних коштів на нібито проведення ремонту понад двох сотень доріг по всьому місту, який фактично не виконувався, а також системній підробці документів про очищення доріг міста Кривий Ріг від снігу, у тому числі у дні, коли опадів не було.

Слідство триває.