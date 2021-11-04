НАБУ провело обшук у цивільної дружини нардепа Шахова, - ЗМІ
Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у будинку, який належить цивільній дружині народного депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода". Обшук відбувся 20 жовтня, але відомо про нього стало лише зараз.
Йдеться про двоповерховий будинок у котеджному містечку "Сонячна долина" під Києвом площею 600 квадратних метрів. Як встановили раніше "Схеми", нардеп не вказав його у своїй декларації - як і інше майно, записане на його цивільну дружину Інну Журбу. Зокрема, ще один котедж під Києвом, квартири та паркомісця у центрі столиці, земельні ділянки та низка компаній.
Підставою для проведення слідчих дій стало кримінальне провадження, яке у НАБУ відкрили після виходу розслідування "Схем".
Під час обшуку Шахов був удома.
Справу проти Шахова відкрили у травні за ч. 2. ст. 366-2 Кримінального Кодексу (декларування недостовірної інформації).
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Нічого такого вони, звичайно не знайдуть (чи не дадуть знайти); але у Ситника з'являться зайві вороги...
и это хорошо!
и это правильно !
пусть ЗЕ-бенька зарабатывает себе врагов !
Так що там щось інше; і не пов'язане з помстою ЄрЗе.
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