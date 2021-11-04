УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3405 відвідувачів онлайн
Новини
7 603 21

НАБУ провело обшук у цивільної дружини нардепа Шахова, - ЗМІ

НАБУ провело обшук у цивільної дружини нардепа Шахова, - ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у будинку, який належить цивільній дружині народного депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода". Обшук відбувся 20 жовтня, але відомо про нього стало лише зараз.

Йдеться про двоповерховий будинок у котеджному містечку "Сонячна долина" під Києвом площею 600 квадратних метрів. Як встановили раніше "Схеми", нардеп не вказав його у своїй декларації - як і інше майно, записане на його цивільну дружину Інну Журбу. Зокрема, ще один котедж під Києвом, квартири та паркомісця у центрі столиці, земельні ділянки та низка компаній.

Підставою для проведення слідчих дій стало кримінальне провадження, яке у НАБУ відкрили після виходу розслідування "Схем".

Під час обшуку Шахов був удома.

Справу проти Шахова відкрили у травні за ч. 2. ст. 366-2 Кримінального Кодексу (декларування недостовірної інформації).

Дивіться також: Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

НАБУ (5114) обшук (1986) електронне декларування (1473) Шахов Сергій (116)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Нарешті взялись за цього сєпаратного козла.Така гнида давно маї сидіти у в"язниці а не у раді,(опозиціонер) смердючий.
показати весь коментар
04.11.2021 18:51 Відповісти
+9
Это тот Шахов, который постоянно крокодиловые слезы льет о тяжелой жизни жителей Донбасса? Вопрос другой-зачем жители Восточной Украине голосуют за этих мошенников и бандитов, шикарно живущих за их счет?
показати весь коментар
04.11.2021 18:57 Відповісти
+7
бяда... Такими темпами НАБУ скоро може і до обійстя д'Єрмака навідатись...

Нічого такого вони, звичайно не знайдуть (чи не дадуть знайти); але у Ситника з'являться зайві вороги...
показати весь коментар
04.11.2021 18:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті взялись за цього сєпаратного козла.Така гнида давно маї сидіти у в"язниці а не у раді,(опозиціонер) смердючий.
показати весь коментар
04.11.2021 18:51 Відповісти
у шахова кроме гражданской жены возможно есть и военная жена
показати весь коментар
05.11.2021 10:01 Відповісти
бяда... Такими темпами НАБУ скоро може і до обійстя д'Єрмака навідатись...

Нічого такого вони, звичайно не знайдуть (чи не дадуть знайти); але у Ситника з'являться зайві вороги...
показати весь коментар
04.11.2021 18:53 Відповісти
Это тот Шахов, который постоянно крокодиловые слезы льет о тяжелой жизни жителей Донбасса? Вопрос другой-зачем жители Восточной Украине голосуют за этих мошенников и бандитов, шикарно живущих за их счет?
показати весь коментар
04.11.2021 18:57 Відповісти
той самий
показати весь коментар
04.11.2021 19:17 Відповісти
Это у рогов недобитых такое правило: все время хрюкать о «защите интересов трудящихся», самим же под шумок скупать недвижимость, землю, открывать счета в Европе, да и, по возможности, находится там как можно дольше. А хрюкание про «тяжёлую долю» жителей Дамбаса (на который рыги и отребье местной быдлоэлиты и привели войну) то такая уж у них доля - лгать, лгать, лгать..
показати весь коментар
04.11.2021 19:19 Відповісти
они все одинаковые!
показати весь коментар
04.11.2021 20:37 Відповісти
насыпали горлопану "шахтеру" соли под хвост.

и это хорошо!
и это правильно !

пусть ЗЕ-бенька зарабатывает себе врагов !
показати весь коментар
04.11.2021 18:58 Відповісти
мало солі! Мало!
показати весь коментар
04.11.2021 19:18 Відповісти
Потеряли ксиву и пистолет при последнем обыске?
показати весь коментар
04.11.2021 19:00 Відповісти
Боже какие же они все ублюдки!...
показати весь коментар
04.11.2021 19:01 Відповісти
Ублюдки всі і шахов і вся його довіра веревського.
показати весь коментар
04.11.2021 19:14 Відповісти
шахов - рыговская мразь, враг Украины
показати весь коментар
04.11.2021 19:15 Відповісти
Он может и сепар, но обыски то связаны явно не с этим, просто на слуг народа "бочку катит" во все эфирах. Хотя как сказал Глеб Жеглов "вор должен сидеть в тюрьме и народу неважно как я его туда посажу"😁
показати весь коментар
04.11.2021 19:23 Відповісти
******* НАБУ ложило на хотєлки ЄрЗе та прислуги уродів зеленого клоуна наркомана.
Так що там щось інше; і не пов'язане з помстою ЄрЗе.
показати весь коментар
04.11.2021 19:26 Відповісти
Хотілося б в це вірити...(
показати весь коментар
04.11.2021 19:28 Відповісти
Такого человека оболгали...Почти родной сын даунбаса и днем и ночью радеет и в Раде громче всех стенает ,а они , сукины дети, оскорбляют святого человека недоверием !?? Ох, отольются нам всем его слезы!
,
показати весь коментар
04.11.2021 19:56 Відповісти
Что ж такое? Не оправдал доверие "монобольшинства"? А как голосовал, как голосовал!
показати весь коментар
04.11.2021 20:01 Відповісти
Верьте мне, люди./ Злодій що крав мільярдами для родини Януковича Приходько Борис Вікторович засідає в Верхоній Раді: чому мовчить Венедіктова? Борис Вікторович- член групи «Довіра». Как и Шахов.
показати весь коментар
04.11.2021 21:04 Відповісти
щимите этого сепара..... горлопан шахтёрско донбасятский...бока радикально любая наша власть не будет щимить сепаров прорисийских...мира в стране не будет...(( 8 лет уже....сколько можно с тому подобным животным церемониться....((
показати весь коментар
04.11.2021 21:09 Відповісти
Это его ублюдочный сынок совершил вооруженное ограбление группой лиц по предварительному сговору и получил за это целый условный срок? ****, там всю семью садить надо. Мрази.
показати весь коментар
05.11.2021 07:29 Відповісти
 
 