НАБУ провело обшук у цивільної дружини нардепа Шахова, - ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у будинку, який належить цивільній дружині народного депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода". Обшук відбувся 20 жовтня, але відомо про нього стало лише зараз.

Йдеться про двоповерховий будинок у котеджному містечку "Сонячна долина" під Києвом площею 600 квадратних метрів. Як встановили раніше "Схеми", нардеп не вказав його у своїй декларації - як і інше майно, записане на його цивільну дружину Інну Журбу. Зокрема, ще один котедж під Києвом, квартири та паркомісця у центрі столиці, земельні ділянки та низка компаній.

Підставою для проведення слідчих дій стало кримінальне провадження, яке у НАБУ відкрили після виходу розслідування "Схем".

Під час обшуку Шахов був удома.

Справу проти Шахова відкрили у травні за ч. 2. ст. 366-2 Кримінального Кодексу (декларування недостовірної інформації).

Дивіться також: Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО