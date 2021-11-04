НАБУ провело обыск у гражданской жены нардепа Шахова, - СМИ
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме, принадлежащем гражданской жене народного депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода". Обыск состоялся 20 октября, но известно о нем стало только сейчас.
Речь идет о двухэтажном доме в коттеджном городке "Солнечная долина" под Киевом площадью 600 квадратных метров. Как установили ранее "Схемы", нардеп не указал его в своей декларации – как и другое имущество, записанное на его гражданскую жену Инну Журбу. В частности, еще один коттедж под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и ряд компаний.
Основанием для проведения следственных действий стало уголовное производство, которое в НАБУ открыли после выхода расследования "Схем".
Во время обыска Шахов был в доме.
Дело против Шахова открыли в мае по ч. 2. ст. 366-2 Уголовного Кодекса (декларирование недостоверной информации).
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Нічого такого вони, звичайно не знайдуть (чи не дадуть знайти); але у Ситника з'являться зайві вороги...
и это хорошо!
и это правильно !
пусть ЗЕ-бенька зарабатывает себе врагов !
Так що там щось інше; і не пов'язане з помстою ЄрЗе.
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