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НАБУ провело обыск у гражданской жены нардепа Шахова, - СМИ

НАБУ провело обыск у гражданской жены нардепа Шахова, - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме, принадлежащем гражданской жене народного депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода". Обыск состоялся 20 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Речь идет о двухэтажном доме в коттеджном городке "Солнечная долина" под Киевом площадью 600 квадратных метров. Как установили ранее "Схемы", нардеп не указал его в своей декларации – как и другое имущество, записанное на его гражданскую жену Инну Журбу. В частности, еще один коттедж под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и ряд компаний.

Основанием для проведения следственных действий стало уголовное производство, которое в НАБУ открыли после выхода расследования "Схем".

Читайте: Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ. ФОТО

Во время обыска Шахов был в доме.

Дело против Шахова открыли в мае по ч. 2. ст. 366-2 Уголовного Кодекса (декларирование недостоверной информации).

Автор: 

НАБУ (4241) обыск (1906) электронное декларирование (1025) Шахов Сергей (112)


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Топ комментарии
+14
Нарешті взялись за цього сєпаратного козла.Така гнида давно маї сидіти у в"язниці а не у раді,(опозиціонер) смердючий.
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04.11.2021 18:51 Ответить
+9
Это тот Шахов, который постоянно крокодиловые слезы льет о тяжелой жизни жителей Донбасса? Вопрос другой-зачем жители Восточной Украине голосуют за этих мошенников и бандитов, шикарно живущих за их счет?
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04.11.2021 18:57 Ответить
+7
бяда... Такими темпами НАБУ скоро може і до обійстя д'Єрмака навідатись...

Нічого такого вони, звичайно не знайдуть (чи не дадуть знайти); але у Ситника з'являться зайві вороги...
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04.11.2021 18:53 Ответить
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Нарешті взялись за цього сєпаратного козла.Така гнида давно маї сидіти у в"язниці а не у раді,(опозиціонер) смердючий.
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04.11.2021 18:51 Ответить
у шахова кроме гражданской жены возможно есть и военная жена
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05.11.2021 10:01 Ответить
бяда... Такими темпами НАБУ скоро може і до обійстя д'Єрмака навідатись...

Нічого такого вони, звичайно не знайдуть (чи не дадуть знайти); але у Ситника з'являться зайві вороги...
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04.11.2021 18:53 Ответить
Это тот Шахов, который постоянно крокодиловые слезы льет о тяжелой жизни жителей Донбасса? Вопрос другой-зачем жители Восточной Украине голосуют за этих мошенников и бандитов, шикарно живущих за их счет?
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04.11.2021 18:57 Ответить
той самий
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04.11.2021 19:17 Ответить
Это у рогов недобитых такое правило: все время хрюкать о «защите интересов трудящихся», самим же под шумок скупать недвижимость, землю, открывать счета в Европе, да и, по возможности, находится там как можно дольше. А хрюкание про «тяжёлую долю» жителей Дамбаса (на который рыги и отребье местной быдлоэлиты и привели войну) то такая уж у них доля - лгать, лгать, лгать..
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04.11.2021 19:19 Ответить
они все одинаковые!
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04.11.2021 20:37 Ответить
насыпали горлопану "шахтеру" соли под хвост.

и это хорошо!
и это правильно !

пусть ЗЕ-бенька зарабатывает себе врагов !
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04.11.2021 18:58 Ответить
мало солі! Мало!
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04.11.2021 19:18 Ответить
Потеряли ксиву и пистолет при последнем обыске?
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04.11.2021 19:00 Ответить
Боже какие же они все ублюдки!...
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04.11.2021 19:01 Ответить
Ублюдки всі і шахов і вся його довіра веревського.
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04.11.2021 19:14 Ответить
шахов - рыговская мразь, враг Украины
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04.11.2021 19:15 Ответить
Он может и сепар, но обыски то связаны явно не с этим, просто на слуг народа "бочку катит" во все эфирах. Хотя как сказал Глеб Жеглов "вор должен сидеть в тюрьме и народу неважно как я его туда посажу"😁
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04.11.2021 19:23 Ответить
******* НАБУ ложило на хотєлки ЄрЗе та прислуги уродів зеленого клоуна наркомана.
Так що там щось інше; і не пов'язане з помстою ЄрЗе.
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04.11.2021 19:26 Ответить
Хотілося б в це вірити...(
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04.11.2021 19:28 Ответить
Такого человека оболгали...Почти родной сын даунбаса и днем и ночью радеет и в Раде громче всех стенает ,а они , сукины дети, оскорбляют святого человека недоверием !?? Ох, отольются нам всем его слезы!
,
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04.11.2021 19:56 Ответить
Что ж такое? Не оправдал доверие "монобольшинства"? А как голосовал, как голосовал!
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04.11.2021 20:01 Ответить
Верьте мне, люди./ Злодій що крав мільярдами для родини Януковича Приходько Борис Вікторович засідає в Верхоній Раді: чому мовчить Венедіктова? Борис Вікторович- член групи «Довіра». Как и Шахов.
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04.11.2021 21:04 Ответить
щимите этого сепара..... горлопан шахтёрско донбасятский...бока радикально любая наша власть не будет щимить сепаров прорисийских...мира в стране не будет...(( 8 лет уже....сколько можно с тому подобным животным церемониться....((
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04.11.2021 21:09 Ответить
Это его ублюдочный сынок совершил вооруженное ограбление группой лиц по предварительному сговору и получил за это целый условный срок? ****, там всю семью садить надо. Мрази.
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05.11.2021 07:29 Ответить
 
 