НАБУ провело обыск у гражданской жены нардепа Шахова, - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме, принадлежащем гражданской жене народного депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода". Обыск состоялся 20 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Речь идет о двухэтажном доме в коттеджном городке "Солнечная долина" под Киевом площадью 600 квадратных метров. Как установили ранее "Схемы", нардеп не указал его в своей декларации – как и другое имущество, записанное на его гражданскую жену Инну Журбу. В частности, еще один коттедж под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и ряд компаний.

Основанием для проведения следственных действий стало уголовное производство, которое в НАБУ открыли после выхода расследования "Схем".

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Во время обыска Шахов был в доме.

Дело против Шахова открыли в мае по ч. 2. ст. 366-2 Уголовного Кодекса (декларирование недостоверной информации).