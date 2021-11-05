ГФС проводит обыски в Криворожском горсовете
Сотрудники ГФС, в рамках досудебного расследования по уголовному производству, при процессуальном руководстве ОГП, проводят обыски в Кривом Роге и Днепре.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, информирует Цензор.НЕТ.
"Правоохранители разоблачили бывших должностных лиц Криворожского городского совета в служебной халатности, неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что нанесло существенный ущерб государственным или общественным интересам и хищении средств бюджета города Кривого Рога вместе с должностными лицами частных структур, привлеченных к подрядным работам", - сказано в сообщении.
Обыски проводятся в помещениях бывших должностных лиц и в помещении Криворожского городского совета с целью получения документальных доказательств совершения уголовного правонарушения, предмета расследования: бухгалтерских, налоговых документов, а также тендерной документации.
Сообщается, что нарушения касаются периода 2010-2020 годов.
Проведение обысков продолжается.
Ранее сотрудники ГФС установили факты растраты должностными лицами Криворожского горсовета вместе с подконтрольными подрядчиками сотен миллионов гривен бюджетных средств.
О подозрении в совершении противоправных действий, связанных с хищением в 2019 – 2020 году средств бюджета города Кривой Рог, следователи ГФС сообщили двум лицам из числа установленной группы лиц – директору структурного подразделения исполкома Криворожского городского совета и директору предприятия-подрядчика.
Указанные лица подозреваются в системном хищении бюджетных средств на якобы проведении ремонта более двух сотен дорог по всему городу, который фактически не выполнялся, а также системной подделке документов об очистке дорог города Кривого Рога от снега, в том числе в дни, когда осадков не было.
Следствие продолжается.
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