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Чиновницу ГФС будут судить за вымогательство ежемесячной "дани" у предпринимателя, - Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора в Октябрьский суд города Полтавы направлено обвинительное заключение в отношении руководителя одного из управлений ГУ ГФС в Полтавской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что руководитель управления требовала у представителя предприятия ежемесячно передавать 2,5% от общей суммы финансовых операций. За эти средства чиновница обещала не препятствовать работе предприятия, не включать его в перечень рисковых и не останавливать налоговые накладные на реализацию товаров и услуг.

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После получения первой части неправомерной выгоды ее задержали правоохранители.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления ГБР.

Чиновницу ГФС будут судить за вымогательство ежемесячной дани у предпринимателя, - Офис генпрокурора 01

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взятка (6154) вымогательство (428) коррупция (8558) суд (25086) ГФС (3598) Офис Генпрокурора (2463) Полтавская область (1147)


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Топ комментарии
+4
Десяткой скотине по рогам.
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27.09.2021 15:36
+3
Няня?
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27.09.2021 15:42
+2
Не взятка, а благодарность
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27.09.2021 15:37
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Десяткой скотине по рогам.
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27.09.2021 15:36 Ответить
Не взятка, а благодарность
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27.09.2021 15:37 Ответить
Няня?
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27.09.2021 15:42 Ответить
так бесит эта сволочь двуличная. и приезжают такие, с проверками, холодные руки, горячее сердце, ищут, где же предприниматель мог не додать налогов государству, а у самих рыло в пуху по самую жопу.
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27.09.2021 15:53 Ответить
Мразоту публично петушнуть и павешать.
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27.09.2021 16:01 Ответить
будешь петушителем на площади? )
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27.09.2021 16:24 Ответить
Распорядителем, а официальным петушатором решено назначить тебю.
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27.09.2021 16:28 Ответить
Будут судить? Одну? Всего-то! Налоговая артель в Украине-это история поборов, от лихих девяностых, до сегодня!
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27.09.2021 16:45 Ответить
Конечно, судить - подвела коллег по работе: учись работать с клиентом, до созревания, до спелости "клиент созрел", деликатно принуждать к... сотрудничеству и брать... Это же не только интимный процесс, это же часть профессии... Так подвела коллеХтив... "КУПИЛ САМОУЧИТЕЛЬ - ДАМ ПОЧИТАТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ** https://www.oblgazeta.ru/society/35768/
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27.09.2021 16:48 Ответить
А кому эта тетя нехорошая заносила наверх, следаки узнать не хотят?
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27.09.2021 16:51 Ответить
о, вот и новая слуга народа нашлась, срочно её в Трускавец на курсы повышения квалификации а потом в раду!
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27.09.2021 17:21 Ответить
Прям Чингисхан какой-то, дань брал ))))
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27.09.2021 19:50 Ответить
 
 