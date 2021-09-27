Чиновницу ГФС будут судить за вымогательство ежемесячной "дани" у предпринимателя, - Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора в Октябрьский суд города Полтавы направлено обвинительное заключение в отношении руководителя одного из управлений ГУ ГФС в Полтавской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что руководитель управления требовала у представителя предприятия ежемесячно передавать 2,5% от общей суммы финансовых операций. За эти средства чиновница обещала не препятствовать работе предприятия, не включать его в перечень рисковых и не останавливать налоговые накладные на реализацию товаров и услуг.

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После получения первой части неправомерной выгоды ее задержали правоохранители.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления ГБР.







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