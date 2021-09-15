Трое чиновников ГФС задержаны при получении 12 тыс. долл. взятки за закрытие уголовного дела, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали "на горячем" трех должностных лиц Государственной фискальной службы, которые взяли деньги у руководителя частного предприятия за закрытие уголовного производства в отношении его предприятия и непрепятствования деятельности в дальнейшем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что чиновник сектора предотвращения и выявления коррупции управления кадрового обеспечения ГУ ГФС в Киеве, вступив в преступный сговор с сотрудниками других управлений, требовал 16 000 долларов у предпринимателя. Во время "торгов" правоохранители ГФС уменьшили сумму взятки до 12 тыс. долларов", - говорится в сообщении.





Как сообщили в Офисе генпрокурора, на взятке задержаны инспектор сектора предотвращения и выявления коррупции управления кадрового обеспечения и старший оперуполномоченный Управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГУ ГФС в г. Киеве, а также старший следователь по ОВД следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области.

Все чиновники ГФС задержаны, решается вопрос об уведомлении их о подозрении.

Предварительная квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).