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Трое чиновников ГФС задержаны при получении 12 тыс. долл. взятки за закрытие уголовного дела, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали "на горячем" трех должностных лиц Государственной фискальной службы, которые взяли деньги у руководителя частного предприятия за закрытие уголовного производства в отношении его предприятия и непрепятствования деятельности в дальнейшем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Трое чиновников ГФС задержаны при получении 12 тыс. долл. взятки за закрытие уголовного дела, - ГБР 01

"Установлено, что чиновник сектора предотвращения и выявления коррупции управления кадрового обеспечения ГУ ГФС в Киеве, вступив в преступный сговор с сотрудниками других управлений, требовал 16 000 долларов у предпринимателя. Во время "торгов" правоохранители ГФС уменьшили сумму взятки до 12 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Трое чиновников ГФС задержаны при получении 12 тыс. долл. взятки за закрытие уголовного дела, - ГБР 02
Трое чиновников ГФС задержаны при получении 12 тыс. долл. взятки за закрытие уголовного дела, - ГБР 03

Как сообщили в Офисе генпрокурора, на взятке задержаны инспектор сектора предотвращения и выявления коррупции управления кадрового обеспечения и старший оперуполномоченный Управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГУ ГФС в г. Киеве, а также старший следователь по ОВД следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области.

Трое чиновников ГФС задержаны при получении 12 тыс. долл. взятки за закрытие уголовного дела, - ГБР 04

Все чиновники ГФС задержаны, решается вопрос об уведомлении их о подозрении.

Трое чиновников ГФС задержаны при получении 12 тыс. долл. взятки за закрытие уголовного дела, - ГБР 05

Предварительная квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Автор: 

взятка (6158) Киев (25521) ГФС (3598) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+4
5 лет институт $$,заплати за место$$, заплати за должность$, заплати начальнику на верх$.... иначе нах ты там нужен! откуда квартиры дома машины у Мельника!
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15.09.2021 16:52
+2
Ось нащо ці тварі ідуть на держслужбу. Не буде ця країна нормальною ще триста років
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15.09.2021 16:33
+2
Всі державні інспекціі,служби ,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
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15.09.2021 16:37
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Правила форума Совет форумчан
Ось нащо ці тварі ідуть на держслужбу. Не буде ця країна нормальною ще триста років
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15.09.2021 16:33 Ответить
5 лет институт $$,заплати за место$$, заплати за должность$, заплати начальнику на верх$.... иначе нах ты там нужен! откуда квартиры дома машины у Мельника!
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15.09.2021 16:52 Ответить
Всі державні інспекціі,служби ,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
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15.09.2021 16:37 Ответить
Корупція ,це злочин проти держави ,тому строки мають бути відповідними, від 10 до пожиттєвого та обов"язково з конфіскацією та люстрацією найближчого оточення !!!)))
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15.09.2021 16:39 Ответить
А в Китаї таких розстрілюють
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15.09.2021 17:44 Ответить
І цілком вірно роблять !!)))
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15.09.2021 17:47 Ответить
О, это наши. Только аккуратнее в следующий раз, аккуратнее.
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15.09.2021 16:46 Ответить
ни дня в новостях без задержания ментов всякого рода .. такое мнение что 95% как бы корупционеры...вот ски для чего они все валят работать в налоговую..на таможню...в судьи и прокуратуру да везде и света в конце тунеля не видно ... дело в том что есле бы их сажали то порядок бы какой то был...а так везде поруки и взятки . откупятся и эти....смысл ловить их....?(( там схемы у всех давно... нет слов ******* одно((
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15.09.2021 17:00 Ответить
Це мафія. І коріння її тягнеться ще від комуністичної номенклатури і кдб.
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15.09.2021 17:46 Ответить
Це ще дитятко "крепкого хозяйственника" Кучми !!!)))
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15.09.2021 17:48 Ответить
Не пойман не вор

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15.09.2021 17:24 Ответить
Для этого и открывали справу,что бы потом закрыть за взятку,для этого им дали в законе слишком много прав,что бы вымогали и делились с теми,кто написал закон.
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15.09.2021 18:40 Ответить
Что интересно - ВСЕ задержанные - бывшие сотрудники департамента контрразведки СБУ по экономике времен печально известного Семочко. Один из отпрысков - Неговелов (успел поработать в ДФС всего1,5 мес!)- сгорел осенью прошлого года на 200 т долл взятки))) А его дружбан - помощник Ермака - полковник-рэкетир Беззубенко Николай сейчас курирует все откаты для ОПГ Зели. Вот такая правда, друзья....
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15.09.2021 18:47 Ответить
А кто же это такие - "чиновники ГФС"? Которые уголовные дела закрывают и оперуполномоченными обзываются? Может это те самые будущие работники БЭБ?
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15.09.2021 23:01 Ответить
 
 