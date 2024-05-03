Разворовали почти 1,2 млн грн на ремонте дорог в Бучанском районе - будут судить участников организованной преступной группы

Правоохранители разоблачили участников организованной преступной группы, которые получали деньги из бюджета за ремонт дорог в Бучанском районе Киевской области, который не выполнялся в полном объеме и был некачественным. Как следствие, они нанесли ущерб громаде в более 1,2 млн грн.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в суд направлено обвинительное заключение в отношении организатора и двух исполнителей организованной преступной группы по фактам завладения имуществом и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Расследование установило, что с целью завладения бюджетными средствами, которые выделяются на капитальный ремонт дорожного покрытия на территории Киевской области, мужчина создал организованную преступную группу. К незаконной деятельности он привлек доверенных лиц.

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Один из исполнителей заключал с распорядителями бюджетных средств договоры подряда, другой - договоры на осуществление технического надзора по объектам строительства и ремонта дорог.

"Фирмы, подконтрольные организатору, проводили ремонт дорог в Бучанском районе. Подрядчик вносил в акты выполненных работ завышенные объемы и стоимость фактически использованных строительных материалов, а специалист по технадзору визировал отчетную документацию и передавал для подписания и последующей оплаты заказчику", - говорится в сообщении.





Таким образом злоумышленники получали деньги из бюджета за некачественные работы, которые к тому же не выполнялись в полном объеме.

Как установили эксперты, обвиняемые нанесли ущерб громаде в более 1,2 млн грн.

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Напомним, 1 мая было сообщено о подозрении генеральному директору "Киевавтодора" Александру Федоренко и четырем должностным лицам подрядных организаций. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье - до 12 лет заключения.