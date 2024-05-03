РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11803 посетителя онлайн
Новости
2 264 14

Разворовали почти 1,2 млн грн на ремонте дорог в Бучанском районе - будут судить участников организованной преступной группы

Понад мільйон гривень розікрали на ремонті доріг у Бучанському районі

Правоохранители разоблачили участников организованной преступной группы, которые получали деньги из бюджета за ремонт дорог в Бучанском районе Киевской области, который не выполнялся в полном объеме и был некачественным. Как следствие, они нанесли ущерб громаде в более 1,2 млн грн.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в суд направлено обвинительное заключение в отношении организатора и двух исполнителей организованной преступной группы по фактам завладения имуществом и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Расследование установило, что с целью завладения бюджетными средствами, которые выделяются на капитальный ремонт дорожного покрытия на территории Киевской области, мужчина создал организованную преступную группу. К незаконной деятельности он привлек доверенных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через Prozorro за март объявили тендеров на 88 миллиардов. Больше всего - на дорожные работы

Один из исполнителей заключал с распорядителями бюджетных средств договоры подряда, другой - договоры на осуществление технического надзора по объектам строительства и ремонта дорог.

"Фирмы, подконтрольные организатору, проводили ремонт дорог в Бучанском районе. Подрядчик вносил в акты выполненных работ завышенные объемы и стоимость фактически использованных строительных материалов, а специалист по технадзору визировал отчетную документацию и передавал для подписания и последующей оплаты заказчику", - говорится в сообщении.

Понад мільйон гривень розікрали на ремонті доріг у Бучанському районі
Понад мільйон гривень розікрали на ремонті доріг у Бучанському районі

Таким образом злоумышленники получали деньги из бюджета за некачественные работы, которые к тому же не выполнялись в полном объеме.

Как установили эксперты, обвиняемые нанесли ущерб громаде в более 1,2 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП и НАБУ разоблачили трех человек на завладении 7,7 млн грн во время техобследования объектов Херсонщины, поврежденных в результате агрессии РФ

Напомним, 1 мая было сообщено о подозрении генеральному директору "Киевавтодора" Александру Федоренко и четырем должностным лицам подрядных организаций. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье - до 12 лет заключения.

Автор: 

дороги (2512) Киевская область (4117) хищения (97)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
учасників організованої злочинної групи

Нє-нє-нє!
Організованої злочинної влади!
показать весь комментарий
03.05.2024 17:28
+5
Чергове "Велике будівництво" імені в. о. зеленського?
показать весь комментарий
03.05.2024 18:07
+3
Не поділилися з ОПою
показать весь комментарий
03.05.2024 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
К.Тімошенка шолі судитимуть ?
показать весь комментарий
03.05.2024 17:24 Ответить
Это пыль, чтобы показать обществу ,как они борятся.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:33 Ответить
учасників організованої злочинної групи

Нє-нє-нє!
Організованої злочинної влади!
показать весь комментарий
03.05.2024 17:28 Ответить
"Розслідування встановило, що з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділяються на капітальний ремонт дорожнього покриття на території чоловік створив організовану злочинну групу. До незаконної діяльності він залучив довірених осіб."
--------
Ніби про Зеленського та його 5-6 "менеджерів" написано...
показать весь комментарий
03.05.2024 17:30 Ответить
про те що всюди крадуть вже як-то й не цікаво... цим вже нікого не здивуєш, це стало буденністю..., я хочу послухати хоч одну історію про те, що десь щось не вкрали, а навпаки зробили/збудували щось якісно, за ті гроші, що списані та в повному обсязі... вже набридлі ці антигерої всюди, куди не плюнь..., невже нема чесних і порядних людей серед підприємців, чиновників, сбушників, поліціянтів та суддів...
показать весь комментарий
03.05.2024 17:32 Ответить
Не поділилися з ОПою
показать весь комментарий
03.05.2024 17:33 Ответить
Лохи якісь. Цапи-відбувайли.
Розікрали б хоча б 12 млрд . - були б зараховані до когорти "незамінних ехвєктівних манаґєров".
показать весь комментарий
03.05.2024 17:35 Ответить
Мавлянов Данило Бешимович. Голова Бучанської РДА, призначений Зе!, щирий українець, поки що несудимий..
показать весь комментарий
03.05.2024 17:47 Ответить
З головою сільради не поділилися --- отримуйте результат.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:55 Ответить
Чергове "Велике будівництво" імені в. о. зеленського?
показать весь комментарий
03.05.2024 18:07 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
03.05.2024 20:04 Ответить
Бучанський район то там де Буча? Та сама?
показать весь комментарий
03.05.2024 18:26 Ответить
 
 