УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12066 відвідувачів онлайн
Новини
2 264 14

Розікрали майже 1,2 млн грн на ремонті доріг у Бучанському районі - судитимуть учасників організованої злочинної групи

Понад мільйон гривень розікрали на ремонті доріг у Бучанському районі

Правоохоронці викрили учасників організованої злочинної групи, які отримували гроші з бюджету за ремонт доріг у Бучанському районі Київщини, який не виконувався в повному обсязі і був неякісним. Як наслідок, вони завдали збитків громаді у понад 1,2 млн грн.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та двох виконавців організованої злочинної групи за фактами заволодіння майном та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідування встановило, що з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділяються на капітальний ремонт дорожнього покриття на території Київської області, чоловік створив організовану злочинну групу. До незаконної діяльності він залучив довірених осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через Prozorro за березень оголосили тендерів на 88 мільярдів. Найбільше – на дорожні роботи

Один з виконавців укладав з розпорядниками бюджетних коштів договори підряду, інший – договори на здійснення технічного нагляду по об’єктах будівництва та ремонту доріг.

"Фірми, підконтрольні організатору, проводили ремонт доріг у Бучанському районі. Підрядник вносив до актів виконаних робіт завищені обсяги та вартість фактично використаних будівельних матеріалів, а спеціаліст з технагляду візував звітну документацію і передавав для підписання та подальшої оплати замовнику", - ідеться в повідомленні.

Понад мільйон гривень розікрали на ремонті доріг у Бучанському районі
Понад мільйон гривень розікрали на ремонті доріг у Бучанському районі

У такий спосіб зловмисники отримували гроші з бюджету за неякісні роботи, які до того ж не виконувалися в повному обсязі.

Як встановили експерти, обвинувачені завдали збитків громаді у понад 1,2 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП та НАБУ викрили трьох осіб на заволодінні 7,7 млн грн під час техобстеження об’єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок агресії РФ

Нагадаємо, 1 травня було повідомлено про підозру  генеральному директору "Київавтодору" Олександру Федоренку та чотирьом службовим особам підрядних організацій. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею - до 12 років ув’язнення.

Автор: 

дороги (3056) Київська область (4006) розкрадання (211)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
учасників організованої злочинної групи

Нє-нє-нє!
Організованої злочинної влади!
показати весь коментар
03.05.2024 17:28
+5
Чергове "Велике будівництво" імені в. о. зеленського?
показати весь коментар
03.05.2024 18:07
+3
Не поділилися з ОПою
показати весь коментар
03.05.2024 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К.Тімошенка шолі судитимуть ?
показати весь коментар
03.05.2024 17:24 Відповісти
Это пыль, чтобы показать обществу ,как они борятся.
показати весь коментар
03.05.2024 18:33 Відповісти
учасників організованої злочинної групи

Нє-нє-нє!
Організованої злочинної влади!
показати весь коментар
03.05.2024 17:28 Відповісти
"Розслідування встановило, що з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділяються на капітальний ремонт дорожнього покриття на території чоловік створив організовану злочинну групу. До незаконної діяльності він залучив довірених осіб."
--------
Ніби про Зеленського та його 5-6 "менеджерів" написано...
показати весь коментар
03.05.2024 17:30 Відповісти
про те що всюди крадуть вже як-то й не цікаво... цим вже нікого не здивуєш, це стало буденністю..., я хочу послухати хоч одну історію про те, що десь щось не вкрали, а навпаки зробили/збудували щось якісно, за ті гроші, що списані та в повному обсязі... вже набридлі ці антигерої всюди, куди не плюнь..., невже нема чесних і порядних людей серед підприємців, чиновників, сбушників, поліціянтів та суддів...
показати весь коментар
03.05.2024 17:32 Відповісти
Не поділилися з ОПою
показати весь коментар
03.05.2024 17:33 Відповісти
Лохи якісь. Цапи-відбувайли.
Розікрали б хоча б 12 млрд . - були б зараховані до когорти "незамінних ехвєктівних манаґєров".
показати весь коментар
03.05.2024 17:35 Відповісти
Мавлянов Данило Бешимович. Голова Бучанської РДА, призначений Зе!, щирий українець, поки що несудимий..
показати весь коментар
03.05.2024 17:47 Відповісти
З головою сільради не поділилися --- отримуйте результат.
показати весь коментар
03.05.2024 17:55 Відповісти
Чергове "Велике будівництво" імені в. о. зеленського?
показати весь коментар
03.05.2024 18:07 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
03.05.2024 20:04 Відповісти
Бучанський район то там де Буча? Та сама?
показати весь коментар
03.05.2024 18:26 Відповісти
 
 