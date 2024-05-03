Розікрали майже 1,2 млн грн на ремонті доріг у Бучанському районі - судитимуть учасників організованої злочинної групи
Правоохоронці викрили учасників організованої злочинної групи, які отримували гроші з бюджету за ремонт доріг у Бучанському районі Київщини, який не виконувався в повному обсязі і був неякісним. Як наслідок, вони завдали збитків громаді у понад 1,2 млн грн.
Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та двох виконавців організованої злочинної групи за фактами заволодіння майном та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).
Розслідування встановило, що з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділяються на капітальний ремонт дорожнього покриття на території Київської області, чоловік створив організовану злочинну групу. До незаконної діяльності він залучив довірених осіб.
Один з виконавців укладав з розпорядниками бюджетних коштів договори підряду, інший – договори на здійснення технічного нагляду по об’єктах будівництва та ремонту доріг.
"Фірми, підконтрольні організатору, проводили ремонт доріг у Бучанському районі. Підрядник вносив до актів виконаних робіт завищені обсяги та вартість фактично використаних будівельних матеріалів, а спеціаліст з технагляду візував звітну документацію і передавав для підписання та подальшої оплати замовнику", - ідеться в повідомленні.
У такий спосіб зловмисники отримували гроші з бюджету за неякісні роботи, які до того ж не виконувалися в повному обсязі.
Як встановили експерти, обвинувачені завдали збитків громаді у понад 1,2 млн грн.
Нагадаємо, 1 травня було повідомлено про підозру генеральному директору "Київавтодору" Олександру Федоренку та чотирьом службовим особам підрядних організацій. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею - до 12 років ув’язнення.
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Нє-нє-нє!
Організованої злочинної влади!
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Ніби про Зеленського та його 5-6 "менеджерів" написано...
Розікрали б хоча б 12 млрд . - були б зараховані до когорти "незамінних ехвєктівних манаґєров".