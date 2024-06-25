5 лицам сообщено о подозрении в завладении 17 млн грн на ремонте путевых машин "Укрзализныци", - САП
НАБУ и САП сообщили 5 лицам о подозрении в завладении 17 млн грн при ремонте путевых машин "Укрзализныци". В течение 2021-2022 годов завладели денежными средствами АО "Укрзализныця".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в телеграм-канале.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с работниками НАБУ и СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая в течение 2021-2022 годов завладела денежными средствами АО "Укрзализніця" путем злоупотребления должностными лицами ВСП "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализніця" своим служебным положением", - говорится в сообщении.
Действия лиц квалифицированы:
- руководителя организованной преступной группы - по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- двух руководителей структурного подразделения АО "Укрзализныця" - по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;
- должностного лица этого же структурного подразделения - по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;
- еще одного работника подразделения - по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины.
Как отмечается, участники преступной группы действовали в соответствии с заранее разработанной схемой, которая заключалась в инициировании проведения публичных закупок, представлении контролируемыми организованной группой предприятиями ценовых предложений, участия в закупках, заключении должностными лицами договоров с контролируемыми субъектами хозяйственной деятельности и совершении должностными лицами служебного подлога официальных документов о якобы выполнении договоров (проведение ремонтных работ).
Реализация схемы позволила противоправно и безвозмездно обернуть организованной группе в свою пользу денежные средства АО "Укрзализныця" на общую сумму более 17 млн грн.
Сейчас руководитель организованной преступной группы задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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