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Новости
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5 лицам сообщено о подозрении в завладении 17 млн ​​грн на ремонте путевых машин "Укрзализныци", - САП

Повідомлено про підозру в заволодінні 17 млн грн при ремонті колійних машин

НАБУ и САП сообщили 5 лицам о подозрении в завладении 17 млн грн при ремонте путевых машин "Укрзализныци". В течение 2021-2022 годов завладели денежными средствами АО "Укрзализныця".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в телеграм-канале.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с работниками НАБУ и СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая в течение 2021-2022 годов завладела денежными средствами АО "Укрзализніця" путем злоупотребления должностными лицами ВСП "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализніця" своим служебным положением", - говорится в сообщении.

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Действия лиц квалифицированы:

  • руководителя организованной преступной группы - по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
  • двух руководителей структурного подразделения АО "Укрзализныця" - по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;
  • должностного лица этого же структурного подразделения - по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;
  • еще одного работника подразделения - по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Как отмечается, участники преступной группы действовали в соответствии с заранее разработанной схемой, которая заключалась в инициировании проведения публичных закупок, представлении контролируемыми организованной группой предприятиями ценовых предложений, участия в закупках, заключении должностными лицами договоров с контролируемыми субъектами хозяйственной деятельности и совершении должностными лицами служебного подлога официальных документов о якобы выполнении договоров (проведение ремонтных работ).

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Реализация схемы позволила противоправно и безвозмездно обернуть организованной группе в свою пользу денежные средства АО "Укрзализныця" на общую сумму более 17 млн грн.

Сейчас руководитель организованной преступной группы задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

НАБУ (4228) Укрзализныця (2758) САП (2076) хищения (104) подозрение (501)


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СерЛеща попетали))))
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25.06.2024 20:49 Ответить
Делиться нада не забывать...
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25.06.2024 21:04 Ответить
Знайшли крайніх? 17 лямів і оце все? Там в 100 разів більше! Це ж просто щоб випустити пар з кастрюлі по принципу - бачте, ми ж боремось...!
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25.06.2024 21:28 Ответить
17-ь на одного члена наглядової ради ?
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25.06.2024 21:36 Ответить
 
 