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Посадовців Одеської міськради підозрюють в мільйонних розкраданнях на закупівлях для військових. ФОТОрепортаж

Посадовці Одеської міськради організували схему розкрадання 3,9 млн гривень бюджетних коштів, виділених для забезпечення тероборони та добровольчих формувань Одеси. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Одеської міської ради та його заступнику за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Розкрадання на закупівлі товарів для військових в Одесі
Розкрадання на закупівлі товарів для військових в Одесі

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За даними слідства, посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для реалізації програми матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси.

На виконання заявок військових частин, підозрювані закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче за ринкову вартість. З місцевого бюджету було сплачено зайвих 3,9 млн гривень.

Розкрадання на закупівлі товарів для військових в Одесі

За клопотанням прокурора посадовцям обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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Законність дій підприємств-постачальників, шляхи отримання ними поставлених товарів, додатково перевіряються в ході слідства.

Автор: 

Одеса (5451) військовослужбовці (4743) розкрадання (213) підозра (767)


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Топ коментарі
+8
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29.07.2024 15:08
+6
Труханівська шобла
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29.07.2024 15:09
+4
Державні чиновники роблять те, до чого лежить душа - крадуть. Держапарат це ракова пухлина, яка колись доб'є цю державу.
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29.07.2024 15:05
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Державні чиновники роблять те, до чого лежить душа - крадуть. Держапарат це ракова пухлина, яка колись доб'є цю державу.
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29.07.2024 15:05 Відповісти
А до Харківських уродців питань вже немає?!... Цей теж " порішає"!...
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29.07.2024 15:06 Відповісти
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29.07.2024 15:08 Відповісти
Так Порошенко і зараз винен
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29.07.2024 15:10 Відповісти
Труханівська шобла
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29.07.2024 15:09 Відповісти
почему до сих пор нет способа делать закупки так, чтобы воровство в принипе было бы невозможно?
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29.07.2024 15:09 Відповісти
Є спосіб, але стріляти треба.
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29.07.2024 16:31 Відповісти
а как же дроны?
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30.07.2024 11:26 Відповісти
Знімаите і пакуите всіх - не промахнетись
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29.07.2024 15:11 Відповісти
Є також питання щодо цих "територіальної оборони та добровольчих формувань". Хто такі і чим займаються в тилу? Поліції / СБУ / муніципальної варти та різноманітних озоронних агентств вже не вистачає?
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29.07.2024 15:13 Відповісти
*оХоронних
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29.07.2024 15:14 Відповісти
зенітчики мобільні групи
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29.07.2024 15:50 Відповісти
...яка згуртованість зе-команди.
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29.07.2024 15:15 Відповісти
Життя одне а гроші поруч"
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29.07.2024 15:15 Відповісти
100% крадії не зелені..а труханівські...тому і попалились на відностно невеликій сумі
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29.07.2024 15:49 Відповісти
Ой, та їх портновсько-татаровські суди випустять під заставу в 200 грн а погранці єрмака пропустять через кордон. Почекайте пару тижнів, ОП-і треба нову серію придумати відволікти увагу
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29.07.2024 15:50 Відповісти
ни дня без того чтобы кто не воровал.
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29.07.2024 15:53 Відповісти
Та це хіба тільки в Одесі? Дніпропетровська область - такої вакханалії в будівлі торгівельних комплексів, магазинів, аптек та розважальних центрів, як за останні два роки ще не було... Бабло пи?диться вже не мілліонами а тоннами! Асфальт, бруківка, мости - чи це для майбутнього комфорту окупантів????
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29.07.2024 15:54 Відповісти
Чому мене це не дивує ?..
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29.07.2024 16:02 Відповісти
Как по-бессовесному у зебилов все поставлено. Наши налоги разворовывают, а нестачу выканючивают донатами, которые тоже разворовывают.
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29.07.2024 16:25 Відповісти
т
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29.07.2024 16:28 Відповісти
брехня..
мільярдні розкрадання
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29.07.2024 17:09 Відповісти
 
 