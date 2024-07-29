Посадовців Одеської міськради підозрюють в мільйонних розкраданнях на закупівлях для військових. ФОТОрепортаж

Посадовці Одеської міськради організували схему розкрадання 3,9 млн гривень бюджетних коштів, виділених для забезпечення тероборони та добровольчих формувань Одеси. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Одеської міської ради та його заступнику за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України)", - ідеться в повідомленні.





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За даними слідства, посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для реалізації програми матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси.

На виконання заявок військових частин, підозрювані закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче за ринкову вартість. З місцевого бюджету було сплачено зайвих 3,9 млн гривень.

За клопотанням прокурора посадовцям обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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Законність дій підприємств-постачальників, шляхи отримання ними поставлених товарів, додатково перевіряються в ході слідства.