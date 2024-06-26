Начальника Департаменту безпеки "Укренерго" викрито на розкраданні понад 10 млн грн під час закупівлі бронежилетів за завищеною ціною, - СБУ та НАБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України та НАБУ викрили на корупції керівника одного з Департаментів держпідприємства "Укренерго", який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби СБУ та НАБУ.
Схема оборудки
Для реалізації оборудки посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції.
Крім цього, "підрядники" ніколи не займались виготовленням бронежилетів.
За даними слідства, у цієї фірми посадовець "Укренерго" придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою.
"Упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ "НЕК "Укренерго", який відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову. Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції", - зазначили в НАБУ.
Підозра фігуранту
Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн.
За матеріалами Служби безпеки та НАБУ вже колишньому чиновнику "Укренерго" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).
Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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а зараз експерти плетуть що немає де купити ракети тому наявні винищувачі не можуть збивати крилаті ракети і шахеди що пролітають всю країну...
І був би вдячний, якщо б Ви навели приклади зруйнованих вщент магістральних підстанцій.
Як і очікувалось…
Я не повинен шукати підтвердження Ваших слів.
«Громадське» оприлюднило розслідування про адміна і власника одного з найбільш відомих Телеграм-каналів, що підтримують зелену владу. Мова про канал «Джокер», власником якого журналісти назвали кандидата в народні депутати від «Слуги народа» Романа Кравця.
Зі слів журналістів ця особа не помічена в жодній комерційній діяльності. Але. Він, мов рукавички міняє автівки преміям-класу - у нього нарахували 6 авто на 8 мільйонів гривень. Пан Кравець мешкає в елітному житловому масиві і пересувається з охороною. За кордон він виїздить регулярно і без будь-яких перешкод, а в базах прикордонників чомусь не вказують причину для виїзду - таке буває коли си-и-ильно просять згори.
Доречне питання. А КИМ треба працювати, аби забезпечити собі такий спосіб життя? Я працював на виробничих фірмах, продукція яких продавалася по всій Україні та за кордоном. Пригадую, що власники тих виробництв вели спосіб життя набагато скромніший.
Так от, якщо ви не в курсі, для цього треба бути адміном російськомовного ТГ-каналу, з аудиторією у 270 тисяч користувачів. А ще треба здійснювати регулярні медіа-атаки на відомі бренд-марки, аби ті платили гроші за їхнє припинення. А ще треба бути постійним гостем в головному офісі партії «Слуга народу». А ще треба брати участь в смердючих провокаціях - нагадаю, саме Джокер роздмухав секс-скандал проти Олександри Клітіної. А ще треба бути практично рупором зеленої влади. Виправдовувати всі її провали і проколи. Ще регулярно співати, що без Єрмака і Татарова Україні гарантовано - гаплик. І отоді!..Справедливості задля, треба додати - Роман Кравець вийшов на зв'язок з журналістами «Громадського» і спробував відхреститися від всього сказаного. Він стверджував, що телеграм-канал «Джокер» продав два роки тому за 2 мільйони доларів, і більше, мовляв, до нього не має ніякого стосунку. Може й так. Але тоді спосіб життя цієї особи тим більше має привернути до себе увагу правоохоронців. Наприклад, бо Роман Кравець має всі шанси пройти до Верховної Ради.
А чи вірю я в розказане «Громадським»? Скажу так. Я цілком припускаю, що всі вищеперелічені «промисли» можуть принести кошти для аж такого способу життя. Я знаю, які суми називають особи що перевзулися та позеленіли. Я знаю приклади, коли особи що роками розвивали свої ятки на ринку, раптом кидали все, бо ставали щирими прибічниками зеленої влади на соцмережах. Взагалі, я з нетерпінням чекаю розслідування фінансування ботоферм офісу Зеленського, бо переконаний - цифри які там випливуть… Вони не те що вразять нашу уяву - ми з вами таких сум навіть не розуміємо. А якщо додати ще й медіа-рекет бізнесів…
Показово й інше. Дмитро Гордон, якому самому можна багато що пригадати, вже розповів про буремне минуле тричі судимого Паворознюка та про цікаві деталі біографій Іванова з Петровим. А вони - одній з найбільш скандальних медіа-рупорів Зеленського. Тепер - Джокер, від якого смердить кримінальщиною. Мені цікаво стає, зелена влада свідомо до себе збирає от таких? Чи справа в тому, що люди з певними моральними принципами, які справді думають про свою країну, працювати з такими гидують? Скажу так, я погидував свого часу - відмовився від дуже немаленьких грошей. Жодної хвилини не шкодую.
Знаєте, я служу в армії. Я зимою у мороз та влітку у спрагу бігаю по полігону. Я маю двушку на околиці Києва і їжджу на старенькому «Фольксвагені». Я дивлюся на інших блогерів-порохоботів, і не знаю жодного хто міг би похвалитися власним автопарком або життям в елітному ЖК. Навпаки, частина блогерів-порохоботів живуть дуже скромно. Але я радий бути серед них. Ба-більше, я радий що перебування в опозиції очистило наше середовище від осіб, яким колись ми вірили - а вони доволі швидко перевзулися.
Приємно бути серед своїх. Серед людей чесних, для яких принципи - не пустий звук. Але Джокерам зеленої влади (всіх калібрів) цього не зрозуміти. Тому вони програють. Що за гроші купується - за гроші й продається.
https://t.me/dragonspech Печера Дракона
тут вся історія влади парочки но коні корупції
начальник Департамента безопасности ЧАО "НЭК "Укрэнерго", Источник:
Это одно и то же Укрэнерго?
Вопрос к знатокам.
Что обозначает букав "Ч" в сокращении уридического названия компани, и кто им Григоришин?
А взагалі - цих мародерів начасі вже вішати. Ціни підняли - але її немає..за сьогодні в мене, наприклад, тільки три години було. Продають її на захід. Гроші на всьому п@здять. І ще на брониках!! Пофігу навіть на власних працівників.
Ненажери не заспокояться, поки ЕЕ по 20 грн не зроблять. Треба націоналізувати, бо діла не буде. Й так ремонт здійснюється коштами бюджету..
что в деньгахчастное.
Можно ещё вопрос?
Государство выделяет средства частной компании на спецодежду/средства индивидуальной защиты?
Частная компания за свои деньги закупила СИЗ, при чем здесь государство?
Григоришин разоблачил "крысу" в своей фирме, и сдал на суд?
К редактору:
Можно писать новости так, чтобы мне (любому дураку) было ясно?
Верніше вона заточена на розпил бабла. Он сусідня новина - опитування центром разумкова. Той опрос з бюджету фінансує ОПа. Нафіга він потрібен, якщо коштів немає? Отак втиху зелені пиляють бюджет.
Всю комунальну інфраструктуру, в тому числі енергетичну треба повертати державі. Бо приватні компанії будуть постійно тримати нас у заручниках й пиляти бюджет.
Власники: МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Акціонери з великими частками: Держава Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності: (Міністерство енергетики України) - частка100%.
https://opendatabot.ua/c/00100227 Взято звідси.
Мабуть ви рашист?
Два фронти країна тримає-і внутрішній не меньш страшніший за ***************!
Сил нема *****,хоч в інторнети не виходь,бо *****,там мильйони ********,там мільярди*****,кожен ********..конвєєр ******** 24/7 - но винні погані жлоби западні ************
В 10.00 грн за кіловат хотєлки цих мразот в цей діапазон влізуть?
Дивно шо не журналісти знайшли цього покидька. Цікаво чи (як?) розвалять справу и суді