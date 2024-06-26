Начальника Департаменту безпеки "Укренерго" викрито на розкраданні понад 10 млн грн під час закупівлі бронежилетів за завищеною ціною, - СБУ та НАБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та НАБУ викрили на корупції керівника одного з Департаментів держпідприємства "Укренерго", який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби СБУ та НАБУ.

Схема оборудки

Для реалізації оборудки посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції.

Крім цього, "підрядники" ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

За даними слідства, у цієї фірми посадовець "Укренерго" придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою.







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"Упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ "НЕК "Укренерго", який відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову. Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції", - зазначили в НАБУ.

Підозра фігуранту

Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн.

За матеріалами Служби безпеки та НАБУ вже колишньому чиновнику "Укренерго" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

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