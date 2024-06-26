Начальник Департамента безопасности "Укрэнерго" разоблачен на хищении более 10 млн грн при закупке бронежилетов по завышенной цене, - СБУ и НАБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины и НАБУ разоблачили на коррупции руководителя одного из Департаментов госпредприятия "Укрэнерго", который весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы СБУ и НАБУ.

Схема сделки

Для реализации сделки чиновник привлек аффилированную коммерческую структуру, которая даже не имеет разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции.

Кроме этого, "подрядчики" никогда не занимались изготовлением бронежилетов.

По данным следствия, у этой фирмы чиновник "Укрэнерго" приобрел за государственные средства партию соответствующего снаряжения по вдвое завышенной сумме.







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"В течение марта - апреля 2022 года начальник Департамента безопасности ЧАО "НЭК "Укрэнерго", который отвечал за проверку поставщиков и выбор наиболее экономически выгодных предложений, обеспечил приобретение бронежилетов у заранее определенной компании по цене вдвое выше рыночной. Более того, этот поставщик не имел необходимых разрешительных документов и лицензий и никогда не осуществлял производство подобной продукции", - отметили в НАБУ.

Подозрение фигуранту

Таким образом это привело к бюджетным убыткам в более чем 10 млн грн.

По материалам Службы безопасности и НАБУ уже бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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