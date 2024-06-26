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Начальник Департамента безопасности "Укрэнерго" разоблачен на хищении более 10 млн грн при закупке бронежилетов по завышенной цене, - СБУ и НАБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины и НАБУ разоблачили на коррупции руководителя одного из Департаментов госпредприятия "Укрэнерго", который весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы СБУ и НАБУ.

Схема сделки

Для реализации сделки чиновник привлек аффилированную коммерческую структуру, которая даже не имеет разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции.

Кроме этого, "подрядчики" никогда не занимались изготовлением бронежилетов.

По данным следствия, у этой фирмы чиновник "Укрэнерго" приобрел за государственные средства партию соответствующего снаряжения по вдвое завышенной сумме.

Високопосадовця Укренерго підозрюють у розтраті коштів на закупівлі бронежилетів

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"В течение марта - апреля 2022 года начальник Департамента безопасности ЧАО "НЭК "Укрэнерго", который отвечал за проверку поставщиков и выбор наиболее экономически выгодных предложений, обеспечил приобретение бронежилетов у заранее определенной компании по цене вдвое выше рыночной. Более того, этот поставщик не имел необходимых разрешительных документов и лицензий и никогда не осуществлял производство подобной продукции", - отметили в НАБУ.

Подозрение фигуранту

Таким образом это привело к бюджетным убыткам в более чем 10 млн грн.

По материалам Службы безопасности и НАБУ уже бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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Високопосадовця Укренерго підозрюють у розтраті коштів на закупівлі бронежилетів
Високопосадовця Укренерго підозрюють у розтраті коштів на закупівлі бронежилетів

Автор: 

НАБУ (4229) коррупция (8569) СБУ (19983) Укрэнерго (659) Бронежилет (131) хищения (104)


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Топ комментарии
+9
Пишу, поки є світло та інтернет. Керівник не департаамента безпеки, а самого Укренерго не хоче розповісти, як вони захистили за 2 роки війни ТЕС? Та скільки грошей на це витратили?
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26.06.2024 16:17
+7
Піар влади: з початку 2024 року на телемарафон «Єдині новини» витратили 790 млн грн
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26.06.2024 16:13
+6
Броня. Чухає себе вільно та вальяжно у добротному особнячку. Зараз посидить під слідством, теж почухає собі пузо вальяжно
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26.06.2024 16:21
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МІНОБОРОНИ ЗАКУПОВУЄ ФЛЯГИ ДЛЯ ЗСУ ВТРИЧІ ДОРОЖЧЕ РИНКОВИХ ЦІН - ЗМІ
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26.06.2024 16:11 Ответить
Як й кнур. У ДШВ саме місце кнуру. Наприклад у 81.
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26.06.2024 16:12 Ответить
Броня. Чухає себе вільно та вальяжно у добротному особнячку. Зараз посидить під слідством, теж почухає собі пузо вальяжно
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26.06.2024 16:21 Ответить
Ож і воно, шо гниди мають бронь.
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26.06.2024 16:25 Ответить
За матеріалами Служби безпеки та НАБУ вже колишньому чиновнику "Укренерго" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). Якщо вже не працює, мабуть броні не повинно бути.
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27.06.2024 19:29 Ответить
Піар влади: з початку 2024 року на телемарафон «Єдині новини» витратили 790 млн грн
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26.06.2024 16:13 Ответить
Пишу, поки є світло та інтернет. Керівник не департаамента безпеки, а самого Укренерго не хоче розповісти, як вони захистили за 2 роки війни ТЕС? Та скільки грошей на це витратили?
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26.06.2024 16:17 Ответить
Укренерго точно не зможе Тец захистити, тут більше питання чому Україна до війни виробляла ракети до Мігів і продавала по всьому світу......
а зараз експерти плетуть що немає де купити ракети тому наявні винищувачі не можуть збивати крилаті ракети і шахеди що пролітають всю країну...
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26.06.2024 18:18 Ответить
Яке, за Вашою думкою, відношення до ТЕС, і їхнього захисту, має "Укренерго", якщо воно займається магістральними лініями передачі електроенергії?
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26.06.2024 18:51 Ответить
Крім ТЕС ,мабуть існують ще підстанції, які теж повинні бути захищеними, бо на їх захист також надані гроші? Але чомусь підстанції також зруйновані.
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26.06.2024 21:14 Ответить
Може через те, що проти балістики єдиний захист - це ******* ППО?
І був би вдячний, якщо б Ви навели приклади зруйнованих вщент магістральних підстанцій.
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26.06.2024 21:45 Ответить
Ага, а ще надати свою адресу СБУ для порушення кримінальної справи. Може спробуєте новини почитати спочатку?
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26.06.2024 21:48 Ответить
Тобто надати посилання на новину Ви не можете?
Як і очікувалось…
Я не повинен шукати підтвердження Ваших слів.
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26.06.2024 22:27 Ответить
Ніхто не змушує шукати, а я не подаю усім поспіль.
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27.06.2024 09:07 Ответить
Та зрозуміло вже, що звіздіти - не мішки тягати!
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27.06.2024 09:21 Ответить
Ну так і не звіздить тут.
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27.06.2024 09:47 Ответить
Звіздить якраз той, хто щось стверджує, і не може навести жодного аргументу на підтвердження своїх слів. Це виключно руснявий стиль дискусії
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27.06.2024 11:47 Ответить
Видно добряче США надавили на зермаків-татарових, що ті почали імітувати бурхливу діяльність по боротьбі з корупцією.
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26.06.2024 16:18 Ответить
​​ОДИН З ДЖОКЕРІВ ВЛАДИ ЗЕhttps://republic.com.ua/article/odin-z-dzhokeriv-vladi-ze.html#respond

«Громадське» оприлюднило розслідування про адміна і власника одного з найбільш відомих Телеграм-каналів, що підтримують зелену владу. Мова про канал «Джокер», власником якого журналісти назвали кандидата в народні депутати від «Слуги народа» Романа Кравця.

Зі слів журналістів ця особа не помічена в жодній комерційній діяльності. Але. Він, мов рукавички міняє автівки преміям-класу - у нього нарахували 6 авто на 8 мільйонів гривень. Пан Кравець мешкає в елітному житловому масиві і пересувається з охороною. За кордон він виїздить регулярно і без будь-яких перешкод, а в базах прикордонників чомусь не вказують причину для виїзду - таке буває коли си-и-ильно просять згори.

Доречне питання. А КИМ треба працювати, аби забезпечити собі такий спосіб життя? Я працював на виробничих фірмах, продукція яких продавалася по всій Україні та за кордоном. Пригадую, що власники тих виробництв вели спосіб життя набагато скромніший.

Так от, якщо ви не в курсі, для цього треба бути адміном російськомовного ТГ-каналу, з аудиторією у 270 тисяч користувачів. А ще треба здійснювати регулярні медіа-атаки на відомі бренд-марки, аби ті платили гроші за їхнє припинення. А ще треба бути постійним гостем в головному офісі партії «Слуга народу». А ще треба брати участь в смердючих провокаціях - нагадаю, саме Джокер роздмухав секс-скандал проти Олександри Клітіної. А ще треба бути практично рупором зеленої влади. Виправдовувати всі її провали і проколи. Ще регулярно співати, що без Єрмака і Татарова Україні гарантовано - гаплик. І отоді!..Справедливості задля, треба додати - Роман Кравець вийшов на зв'язок з журналістами «Громадського» і спробував відхреститися від всього сказаного. Він стверджував, що телеграм-канал «Джокер» продав два роки тому за 2 мільйони доларів, і більше, мовляв, до нього не має ніякого стосунку. Може й так. Але тоді спосіб життя цієї особи тим більше має привернути до себе увагу правоохоронців. Наприклад, бо Роман Кравець має всі шанси пройти до Верховної Ради.

А чи вірю я в розказане «Громадським»? Скажу так. Я цілком припускаю, що всі вищеперелічені «промисли» можуть принести кошти для аж такого способу життя. Я знаю, які суми називають особи що перевзулися та позеленіли. Я знаю приклади, коли особи що роками розвивали свої ятки на ринку, раптом кидали все, бо ставали щирими прибічниками зеленої влади на соцмережах. Взагалі, я з нетерпінням чекаю розслідування фінансування ботоферм офісу Зеленського, бо переконаний - цифри які там випливуть… Вони не те що вразять нашу уяву - ми з вами таких сум навіть не розуміємо. А якщо додати ще й медіа-рекет бізнесів…

Показово й інше. Дмитро Гордон, якому самому можна багато що пригадати, вже розповів про буремне минуле тричі судимого Паворознюка та про цікаві деталі біографій Іванова з Петровим. А вони - одній з найбільш скандальних медіа-рупорів Зеленського. Тепер - Джокер, від якого смердить кримінальщиною. Мені цікаво стає, зелена влада свідомо до себе збирає от таких? Чи справа в тому, що люди з певними моральними принципами, які справді думають про свою країну, працювати з такими гидують? Скажу так, я погидував свого часу - відмовився від дуже немаленьких грошей. Жодної хвилини не шкодую.

Знаєте, я служу в армії. Я зимою у мороз та влітку у спрагу бігаю по полігону. Я маю двушку на околиці Києва і їжджу на старенькому «Фольксвагені». Я дивлюся на інших блогерів-порохоботів, і не знаю жодного хто міг би похвалитися власним автопарком або життям в елітному ЖК. Навпаки, частина блогерів-порохоботів живуть дуже скромно. Але я радий бути серед них. Ба-більше, я радий що перебування в опозиції очистило наше середовище від осіб, яким колись ми вірили - а вони доволі швидко перевзулися.
Приємно бути серед своїх. Серед людей чесних, для яких принципи - не пустий звук. Але Джокерам зеленої влади (всіх калібрів) цього не зрозуміти. Тому вони програють. Що за гроші купується - за гроші й продається.

https://t.me/dragonspech Печера Дракона
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26.06.2024 16:18 Ответить
Я все пытаюсь понять, почему Трамп не хочет давать денех?
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26.06.2024 16:25 Ответить
https://republic.com.ua/?s=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F https://republic.com.ua/?s=корупція

тут вся історія влади парочки но коні корупції
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26.06.2024 16:25 Ответить
на першій сторінці, коли відкриєте за посиланням , внизу ще 29 сторінок - листайте та згадуйте, як росла корупція з 2020-го й перетворилася в МАРОДЕРСТВО!
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26.06.2024 16:28 Ответить
разоблачили на руководителя одного из Департаментов госпредприятия "Укрэнерго" Источник:
начальник Департамента безопасности ЧАО "НЭК "Укрэнерго", Источник:
Это одно и то же Укрэнерго?
Вопрос к знатокам.
Что обозначает букав "Ч" в сокращении уридического названия компани, и кто им Григоришин?
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26.06.2024 16:38 Ответить
Якщо російською - то частное..

А взагалі - цих мародерів начасі вже вішати. Ціни підняли - але її немає..за сьогодні в мене, наприклад, тільки три години було. Продають її на захід. Гроші на всьому п@здять. І ще на брониках!! Пофігу навіть на власних працівників.

Ненажери не заспокояться, поки ЕЕ по 20 грн не зроблять. Треба націоналізувати, бо діла не буде. Й так ремонт здійснюється коштами бюджету..
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26.06.2024 16:50 Ответить
Вот и брат говорит что в деньгах частное.
Можно ещё вопрос?
Государство выделяет средства частной компании на спецодежду/средства индивидуальной защиты?
Частная компания за свои деньги закупила СИЗ, при чем здесь государство?
Григоришин разоблачил "крысу" в своей фирме, и сдал на суд?
К редактору:
Можно писать новости так, чтобы мне (любому дураку) было ясно?
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26.06.2024 17:09 Ответить
Не шукайте логіку в діях зеленої влади..її немає.

Верніше вона заточена на розпил бабла. Он сусідня новина - опитування центром разумкова. Той опрос з бюджету фінансує ОПа. Нафіга він потрібен, якщо коштів немає? Отак втиху зелені пиляють бюджет.

Всю комунальну інфраструктуру, в тому числі енергетичну треба повертати державі. Бо приватні компанії будуть постійно тримати нас у заручниках й пиляти бюджет.
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26.06.2024 18:02 Ответить
Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"»

Власники: МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Акціонери з великими частками: Держава Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності: (Міністерство енергетики України) - частка100%.

https://opendatabot.ua/c/00100227 Взято звідси.
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26.06.2024 18:57 Ответить
Дякую
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26.06.2024 19:56 Ответить
Тобто, вже корпоратизоване. У випадку чого продати акції можна буде швидко. І оком не змигнуть.
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27.06.2024 19:31 Ответить
Сталіна на цих злодюг нема .
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26.06.2024 16:44 Ответить
ну якщо ви виборець то... й не знаєте кого карав Сталін... В Україні є Єрмак з Татаровим й справи проти Червінського та інших героїв..
Мабуть ви рашист?
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26.06.2024 16:52 Ответить
Яка все ж таки Україна багата -- скільки крадіїв не приходило, не крало тисячами-мільйонами-мільйардами, а вона все стоїть, наче їй байдуже на тих крадіїв...
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26.06.2024 16:50 Ответить
Ну зловили одного, маленького, його майже й не покарають... А сотні більших продовжують свою ганебну діяльність
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26.06.2024 16:52 Ответить
Я вже ***** боюся новини **********!!
Два фронти країна тримає-і внутрішній не меньш страшніший за ***************!
Сил нема *****,хоч в інторнети не виходь,бо *****,там мильйони ********,там мільярди*****,кожен ********..конвєєр ******** 24/7 - но винні погані жлоби западні ************
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26.06.2024 16:50 Ответить
(Мені тут не вистачає фейсбучного смайлика "ми разом")
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26.06.2024 16:53 Ответить
Коли там нова ціна на світло буде?
В 10.00 грн за кіловат хотєлки цих мразот в цей діапазон влізуть?
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26.06.2024 17:15 Ответить
Ух ти, аж в 2024 впіймали за 2022. Та якби ЗС так реагувало, то наша армія зупиняла б ворога у Львові.

Дивно шо не журналісти знайшли цього покидька. Цікаво чи (як?) розвалять справу и суді
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26.06.2024 17:44 Ответить
Шукайте сліди картяра та прохвоста Хламідії, це його чел. Раніше Хламідія писав доноси сам, або через Гусєва а тепер в електронному вигляді.
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26.06.2024 17:46 Ответить
не виключено, що спеціалістів "укренерго" і на обраданні українського народу, за рахунок підвищення тарифів теж візьмуть за місце на котрому сидять ....
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26.06.2024 18:02 Ответить
 
 