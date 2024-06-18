Хищение 88 млн грн на ремонте офиса Госмиграции: получил подозрение экс-руководитель ГМС, - НАБУ

НАБУ и САП совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины о подозрении в завладении более 88 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, таким образом разоблачено последнее звено вертикали экс-сотрудников ГМС, задействованных в реализации схемы. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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Что установило следствие?

По данным следствия, в 2015 году Государственная миграционная служба получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса.

"Бизнесмен, который долгое время находился в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими должностными лицами, организовал схему хищения бюджетных средств с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы", - говорится в сообщении.

Как установили НАБУ и САП, он привлек экс-главу ГМС, его заместителя и начальника хозяйственной части ГМС, чтобы те поспособствовали в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечили осуществление оплаты за "работы и услуги".

Реконструкцию центрального офиса ГМС до сих пор не завершили

Преступная группа в течение нескольких лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости выполненных работ, оформления "пустых актов" и дублирования работ. В результате реконструкцию здания центрального офиса ГМС так и не завершили, компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на "бумаге", а ответственные за реконструкцию компании "свернулись".

Убытки государства

В результате реализации схемы бюджету причинен ущерб на сумму более 88 млн грн.

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В сентябре 2023 года о подозрении сообщили бывшим заместителю руководителя и начальнику хозяйственной части ГМС, а также бизнесмену - организатору схемы.

Материалы, собранные детективами НАБУ во время досудебного расследования, помогли Антимонопольному комитету Украины выявить сговор трех подконтрольных бизнесмену компаний и оштрафовать их на почти 3,5 млн грн.