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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ (4981) Дніпропетровщина (3261) дороги (3033) Резніченко (517) САП (2163) Голик (131)

НАБУ викрило корупційну схему ремонту доріг на Дніпропетровщині на 286 млн грн, повідомлено про підозру ексголові ОДА Резніченку (оновлено)

резніченко

НАБУ і САП викрили масштабну оборудку у дорожній сфері, у результаті якої під час війни державному бюджету заподіяно понад 286 млн грн збитків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

За даними слідства, підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування, а також для уникнення необхідності розробки проектної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мільярд на дороги для фітнестренерки: НАБУ провело обшуки у ексголови Дніпропетровщини Резніченка, – ЗМІ

Про підозру повідомили (посади на момент вчинення злочину) :

  • голові Дніпропетровської ОДА;
  • заступнику голови Дніпропетровської ОДА;
  • керівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;
  • начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;
  • керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

За інформацією ЗМІ, НАБУ повідомило про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку.

Також читайте: Колишня фірма подруги ексголови Дніпропетровської ОВА Резніченка отримала ще 250 мільйонів на дороги

Як пише журналіст Юрій Ніколов, "Резніченку і кільком його подільникам нарешті викотили підозру за те, що він злив 1,5 мільярда фірмі своєї фітнес-подружки за "експлуатаційне утримання" доріг у перший рік повномасштабного вторгнення. Тоді все було шито-крито і кошторисів не публікували. Але НАБУ і САП змогли побачити 267 млн грн маржі - на стільки було завищено ціни будматеріалів".

Ніколов нагадує, що "сталим членом цього угрупування був координатор Великого будівництва Юрій Голик". Але він підозру не отримав, на думку Ніколова, з двох причин:

  • Голік особисто не займав жодної посади і не ставив підписи, за які відповідатимуть інші люди
  • Саме Голику з НАБУ зливали матеріали цієї справи НАБУ. Тобто він завжди розумів кому і що не можна говорити, щоб не задокументували. Саме по цьому зливу запідозрили Углаву. І саме за тиск на детектива по цій справі Углаву поперли з НАБУ.

ніколов про голіка та резніченка

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Топ коментарі
+35
Крадуть на дорогах, на Великому Будівництві? - ЯКА НЕСПОДІВАНКА!!!
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12.09.2024 17:59
+25
УСІ ГОЛОВИ ДЕРЖАДМІНІСТАЦІЙ - це люди ЄРМАКА з його контролем не те що над розкраданням на місцях , а навіть над поставками військової допомоги партнерів.

На зустріч з Блінкеном вони й прийшли з диктофонами для відправки потім кремлю про результати
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12.09.2024 18:02
+20
Є закрита інформація, що в одній з областей виявили високопосадовця, який не крутив схеми.
Його відсторонено, розбірки тривають.
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12.09.2024 18:03
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Голик! Я сказал Голик!
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12.09.2024 17:58 Відповісти
І Тимошонка
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12.09.2024 18:33 Відповісти
Мля. Тепер ще й з НАБУ прийдеться ділитися...
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12.09.2024 20:06 Відповісти
Та не може бути,це ж новиєліца!!! Це іпсо!!!
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12.09.2024 21:37 Відповісти
Дорослі дядьки вирішують серйозні справи за спиною у недоГідранта. Вся ситуаця у одному фото
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12.09.2024 22:10 Відповісти
Крадуть на дорогах, на Великому Будівництві? - ЯКА НЕСПОДІВАНКА!!!
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12.09.2024 17:59 Відповісти
нічого дивного-Великому Будівництву-Велике Крадівництво...
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12.09.2024 19:44 Відповісти
УСІ ГОЛОВИ ДЕРЖАДМІНІСТАЦІЙ - це люди ЄРМАКА з його контролем не те що над розкраданням на місцях , а навіть над поставками військової допомоги партнерів.

На зустріч з Блінкеном вони й прийшли з диктофонами для відправки потім кремлю про результати
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12.09.2024 18:02 Відповісти
У ВР керує балом коаліція , котра без ОПЗЖ не може прийняти жодного рішення . Прем"єр - лялька Ахмєтова ,подарована Єрмаку на мародерство - й це вовка НАЗВАВ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯМ ВЛАДИ ! Щоб зірвати результат візиту Блінкена?
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12.09.2024 18:05 Відповісти
Вираз " лялька Ахмєтова", чи "Пєтрова", чи " Наталии Гончар", передбачае вплив умовної " Наталии Гончар" на посадову особу чи людину.
Будь хто, хто знаходиться не закордоном, а всередині України прекрасно знає, що Уряду, як конституційного органу, який повинен у своїй діяльності підпорядковуватичя тільки законамУкраїни і Верховній Раді України- на теперішній час , НЕ ІСНУЄ.
Всі члєни Уряду, і Голова Уряду- ЦЕ ФУНТИ, якими керує ОПа Зеленьського, а фактично навіть не Зеленьський, а людина без будь- яких державних посад на прізвище ЄРМАК.
Не розводьте вкиди Подоляка, виводячи із під відповідальності Ермака.
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12.09.2024 20:36 Відповісти
А в чому Ваше повідомлення проторічить моїм афоризмам? шмигалка бувша лялька Ахмєтова , але Камишін та інші переїхали в ОПУ - теж люди Ахмєтова. Все що з ПР та з-під ПР ... зараз робить бабло Єрмаку та Ахмєтову . "Вкиди Подляка " ХА-Ха-ХА - він чий, ****** - один з кращих політтехнологів Яника котрому служив той же Єрмак ( ну не йому а його богам у Кремлі) -фунт про фунтів за. темниками фунтів це про вас
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12.09.2024 21:59 Відповісти
А щодо ВР та "більшості" у ній для голосувань- так це єдина ЩЕ конституційна імітація разом презом ... Й цією імітацією править Єрмак з технологом Подоляком
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12.09.2024 22:02 Відповісти
Я зрозуміла - я влучила АХМЄТОВИМ ой як тупо відвели його . Не хвилюйтеся за нього, тепер Камишін з ОПи Єрака буде рулити вивозом зерна
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12.09.2024 22:04 Відповісти
у вас підтримувачі одним днем у Подляка зареєстровані
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12.09.2024 22:06 Відповісти
У-у-у, жлоби... Хотіли підзаробити повз кишеню ШмигаляЄрамакаЗеленського...
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12.09.2024 18:03 Відповісти
Є закрита інформація, що в одній з областей виявили високопосадовця, який не крутив схеми.
Його відсторонено, розбірки тривають.
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12.09.2024 18:03 Відповісти
Есть такой - Андрей Полтава. Его сняли за то, что купил дроны на бюджетные деньги, вместо того, чтобы воровать и откатывать.
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12.09.2024 19:55 Відповісти
Я думав що все вже ********, виходить що ще щось залишилося !
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12.09.2024 18:07 Відповісти
Нє, ну а **** - нє????
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12.09.2024 18:09 Відповісти
Та ну не повірю. Це все порохоботи брешуть. Бариги не накралися.
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12.09.2024 18:12 Відповісти
Поррхоботи бачили, що йде до влади і яку лапшу вішали людям, і так багато чого було не зроблено, але країна рухалась вперед, ВВП росло, безвіз отримали, реформи почались, так що не треба....
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12.09.2024 21:19 Відповісти
зате при зелених арахамістах наржались. все по приколу. Найвеличніший ідіот. Бабада
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13.09.2024 00:50 Відповісти
Кожну ОДА перетрусить - суцільна гнилота, призначенці ОПи.
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12.09.2024 18:17 Відповісти
Хто трусить буде? Влада сама себе?
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12.09.2024 21:20 Відповісти
Десь нервує Тимошонка
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12.09.2024 18:32 Відповісти
https://suspilne.media/701682-ekszastupnik-golovi-golovi-opu-timosenko-otrimav-posadu-v-minoboroni/ 8 березня 2024
Ексзаступник голови ОПУ Тимошенко отримав посаду в Міноборони
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12.09.2024 22:14 Відповісти
Він вже вступив на службу у батальйон "Монако" чи "Відень"?
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12.09.2024 18:40 Відповісти
для чого, ці всі посадовці в ОП- 21,22,23 помічники заступників
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12.09.2024 19:03 Відповісти
Повідомітєлі *** вашу ..
А резніченко та ко.-тю тю
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12.09.2024 19:10 Відповісти
Напевне не занесли в ОПу. Бо стільки років ''великого крадівництва'' під опікою хрінпіду нікого не викривали.
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12.09.2024 19:14 Відповісти
А що то за така відкормлена ряшка на світлині?
Типовий представник Донецької ОДА що ******* все що пагано лежить, стоїть чи їде?
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12.09.2024 19:28 Відповісти
якби не журналісти - все було б, як треба. Нахіба витрачаються ярди мільярдів на ці всі поліції, сбу, набу, сапи, беби??
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12.09.2024 19:29 Відповісти
Еще один "великий слепой"?
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12.09.2024 19:30 Відповісти
за воровство вован прибрав з посад нач. вца з 22 року штук 17 ..кристально чесних і порядних.. де вони зараз мать вашу зелену --- ДЕ ВОНИ ??? ні один пацюк не сидить в сізо ні один
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12.09.2024 19:31 Відповісти
Довго цього шалунишку любителя молоденьких тренерів виводили на чисту воду а за ним ще продаж гуманітарки через свої точки як у запоріжжі черкасах полтаві все що було передане як гуманітарка розпродувалось і продається і військове і харчі мародерів треба вішати на площах серед міст
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12.09.2024 19:33 Відповісти
7 лямів баксів так нєхіло собі в карман поклали...
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12.09.2024 19:46 Відповісти
Під час війни,яку чамі і привели...!!!
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12.09.2024 19:52 Відповісти
Та ви що?!
Хіба ж людина, яка напʼяла камуфляж та відростила бороду на таке здатна?
Такій собі херой з закосом під чегевару: день і ніч переймається проблемами країни.
Вся наволоч зелена в камуфляжі: бандити, нарікі, *********, які жодного відношення до армії не мають, напʼяли військову форму.
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12.09.2024 19:48 Відповісти
Хто сумнівається, що чорт вже за межами Украіни? Дмитрук 2.0
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12.09.2024 19:49 Відповісти
Долго ж Филя прикрывал)
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12.09.2024 19:49 Відповісти
Спалили черговий зелений дерибан.. !!!
Зе та шобла вже б совість мали- пішли б у відставку чи що .?!
Чи апетити геть зашкалили..?!
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12.09.2024 19:50 Відповісти
Татаров - ти курва кончена, всіх покриваєш! З Дєрьмаком все це розплодили, шоб вас вдавило нарешті!
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12.09.2024 19:51 Відповісти
.... треба пристрелити одного злодія, можливо інші аферисти подумають чи можна красти.
.... звичайно відкати є потрібні ,адже як утримувати радників, дуполизів, ,,,, кришу ,,,, на верхівці влади .....
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12.09.2024 19:58 Відповісти
висновок - треба ділитися
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12.09.2024 20:00 Відповісти
Ещё один зелёный тридварас скоро в Лондоне всплывёт.
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12.09.2024 20:11 Відповісти
Відлік на секундомері, до момету коли Рєзнічнко " невідомо як перетне кордон" почався..
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12.09.2024 20:15 Відповісти
Стурбометр, підключений до офісу президента, показав 0,01 меркеля.
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12.09.2024 20:22 Відповісти
Резніченко крутий чувак, ніхто не пам'ятає що його призначив Порох...тож він і тоді крав і при зешвалі...
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12.09.2024 20:25 Відповісти
Ну міліони то таке - покажіть багажник.
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12.09.2024 20:29 Відповісти
"СН" вчепились за дороги мертвою хваткою.
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12.09.2024 20:36 Відповісти
При Пороху Резніченко тупо боявся схематозів.
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12.09.2024 20:37 Відповісти
А при зермаах Резніченко розправив крила.
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12.09.2024 20:38 Відповісти
Щоб ви і ваші близькі - ВДАВИЛИСЯ ЦИМИ ГРОШИМА в прямому сенсі.
Злодюги зелені
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12.09.2024 20:46 Відповісти
Приклад, «незламних» ТУРБОДІЯНЬ, татарова та ОПУ із прокурорськими в Україні, після переслідування Патріотів України з 2019 рок, як Червінського !!??
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12.09.2024 20:46 Відповісти
Яке щастя, що це тільки поодинокі випадки. Решта вітчизняних держслужбовців живуть строго на зарплату. Хрущовки, Ланоси, картопля з дачі - їм це знайомо.
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12.09.2024 20:46 Відповісти
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12.09.2024 20:48 Відповісти
НАTO викрило корупційну схему у Міноборони України
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12.09.2024 21:07 Відповісти
Твари коли ви вже нажретесь.
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12.09.2024 21:12 Відповісти
Це було недавно!
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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12.09.2024 21:28 Відповісти
Ми подібні історії, з прогнозованим happy end для підозрюваного, чуємо з моменту приходу до влади гундоса у 2019 році. І шо?
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12.09.2024 21:46 Відповісти
Скільки було сказано про це Дніпро !!!І тільки тепер підозра?
Підозрюю чи не американці не підказали в світлі нової допомоги ?
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12.09.2024 22:06 Відповісти
Углава вже покинув Україну? Пенсіонний власний фонд наповнив?
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12.09.2024 22:11 Відповісти
ну скоро русня пойдет по ней.
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12.09.2024 22:26 Відповісти
узяти б кулемет і усіх перестріляти
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12.09.2024 22:39 Відповісти
Сподіваюсь, що всі накрадені гроші вже вилучено, і підуть вони на оборону країни. Чи я чогось не розумію?
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12.09.2024 22:41 Відповісти
 
 