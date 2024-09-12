НАБУ викрило корупційну схему ремонту доріг на Дніпропетровщині на 286 млн грн, повідомлено про підозру ексголові ОДА Резніченку (оновлено)

НАБУ і САП викрили масштабну оборудку у дорожній сфері, у результаті якої під час війни державному бюджету заподіяно понад 286 млн грн збитків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

За даними слідства, підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування, а також для уникнення необхідності розробки проектної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.

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Про підозру повідомили (посади на момент вчинення злочину) :

голові Дніпропетровської ОДА;

заступнику голови Дніпропетровської ОДА;

керівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;

начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

За інформацією ЗМІ, НАБУ повідомило про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку.

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Як пише журналіст Юрій Ніколов, "Резніченку і кільком його подільникам нарешті викотили підозру за те, що він злив 1,5 мільярда фірмі своєї фітнес-подружки за "експлуатаційне утримання" доріг у перший рік повномасштабного вторгнення. Тоді все було шито-крито і кошторисів не публікували. Але НАБУ і САП змогли побачити 267 млн грн маржі - на стільки було завищено ціни будматеріалів".

Ніколов нагадує, що "сталим членом цього угрупування був координатор Великого будівництва Юрій Голик". Але він підозру не отримав, на думку Ніколова, з двох причин: