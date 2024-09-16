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застава (654) Резніченко (517) САП (2165) Антикорупційний суд (1880)

ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн

Суд обрав запобіжний захід Резніченку

Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповіла прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ВАКС також поклав на Резніченка низку обов’язків.

У разі внесення застави, експосадовець змушений буде здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства.

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала у Вищому антикорупційному суді про обрання ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

Нагадаємо, що 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.

Читайте також: НАБУ викрило корупційну схему ремонту доріг на Дніпропетровщині на 286 млн грн, повідомлено про підозру ексголові ОДА Резніченку (оновлено)
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Топ коментарі
+8
Одному мені здається що вкрав він значно більше згаданих 286 млн грн?
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16.09.2024 21:28
+7
12% від скизженого відслюнив та на тому і все малята
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16.09.2024 21:30
+6
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16.09.2024 21:26
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16.09.2024 21:26 Відповісти
Пройшов, мабуть, оті самі курси з мінєту, і уперьод до послиць…
Як таке може бути і робитися, в кадрах МЗС???
Кулєба тому і утік від Шмигаля, за такі призначення ??
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16.09.2024 21:31 Відповісти
Тобто, можна сміливо закривати Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка , Києво-Могилянську академію та факультети міжнародних відносин у Львівському й Одеському національних університетах. Навіщо утримувати ці абсолютно зайві структури, коли достатньо просто бути вірною шавкою пересидента ЗЕ.
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17.09.2024 08:26 Відповісти
ЄЄЄЄрмать копать !!!!
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16.09.2024 22:20 Відповісти
Там ще Голік в теме.
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16.09.2024 21:27 Відповісти
Черговий серіал, від братів шиферів недостріляних в екзилі, - «дубинський 2»…!
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16.09.2024 21:27 Відповісти
Це для нього кишенькові гроші,враховуя, які гроші проходили через його брудні руки.
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16.09.2024 21:27 Відповісти
Одному мені здається що вкрав він значно більше згаданих 286 млн грн?
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16.09.2024 21:28 Відповісти
12% від скизженого відслюнив та на тому і все малята
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16.09.2024 21:30 Відповісти
А гуманитарка?
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16.09.2024 22:06 Відповісти
Старий анекдот:

- Підсудний! Вам надається останнє слово!
- Двісті п'ятдесят тисяч...
- Суд виходить на нараду!
- Підсудний! Ви визнаєте свою провину?
- Ні!
- Ну на ні і суду нема!
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16.09.2024 22:16 Відповісти
Це такий крадійсько-суддівський стьоб.
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16.09.2024 22:23 Відповісти
А нагадайте, хто призначав цих зашкварених очільників ОВА?

Не особисто ЗЄ часом?

Причому, простіше переразувати тих, хто ще не спалився на корупції чи колаборационізмі, нід навпаки.

Майже всі призначенці ЗЄ або злодії, або зрадники.
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16.09.2024 23:40 Відповісти
А я думаю, вся партія "зелених", як їжа у відключеному холодильнику, завонялac і протухла, і є смердючою гниллю та отрутою для простих громадян України.
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17.09.2024 08:43 Відповісти
 
 