ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.
Про це у коментарі "Укрінформу" розповіла прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ВАКС також поклав на Резніченка низку обов’язків.
У разі внесення застави, експосадовець змушений буде здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства.
Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала у Вищому антикорупційному суді про обрання ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.
Нагадаємо, що 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Як таке може бути і робитися, в кадрах МЗС???
Кулєба тому і утік від Шмигаля, за такі призначення ??
- Підсудний! Вам надається останнє слово!
- Двісті п'ятдесят тисяч...
- Суд виходить на нараду!
- Підсудний! Ви визнаєте свою провину?
- Ні!
- Ну на ні і суду нема!
Не особисто ЗЄ часом?
Причому, простіше переразувати тих, хто ще не спалився на корупції чи колаборационізмі, нід навпаки.
Майже всі призначенці ЗЄ або злодії, або зрадники.