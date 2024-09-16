ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповіла прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ВАКС також поклав на Резніченка низку обов’язків.

У разі внесення застави, експосадовець змушений буде здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства.

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала у Вищому антикорупційному суді про обрання ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

Нагадаємо, що 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.

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