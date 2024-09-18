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Хищение 286 млн грн на ремонте дорог: За Резниченко внесли 30 млн грн залога

За Резніченка внесли 30 млн грн застави

За экс-главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко внесли 30 млн грн залога по делу об убытках при ремонте дорог на 286 млн грн.

Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

В данное время решается вопрос об обжаловании решения.

Дело Резниченко

Напомним, что 12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков во время ремонта дорог в условиях военного положения.

Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.

Читайте также: САП будет просить арест для экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко с возможностью залога 40 млн грн

Автор: 

залог (516) Резниченко Валентин (475) САП (2065)


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Топ комментарии
+32
Підсумок: 286 - 30= 256млн -чистий прибуток. Можна мародерити далі.
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18.09.2024 13:59
+17
Справа найвеличнішевшивого хрінпіду живе.
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18.09.2024 13:45
+14
Коли вже закінчиться це бл-ство?
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18.09.2024 14:13
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Справа найвеличнішевшивого хрінпіду живе.
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18.09.2024 13:45 Ответить
Та! - 30 млн - 300 млн иого б трохи зачепило
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18.09.2024 13:45 Ответить
Яка взагалi може бути застава у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.
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19.09.2024 00:35 Ответить
копійки - і розкрадання і застава...
тут міллярди на вимогалові, як і не було
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18.09.2024 13:48 Ответить
пардонірую - шаги!
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18.09.2024 13:49 Ответить
Конфіскувати все що напанував і на хєр від годівниці,зовсім.
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18.09.2024 13:49 Ответить
шо ви таке кажете, розхитуєте?
не можна під чяс війни крадіїв виявляти - красти можна,
виявляти крадіїв? - зась...
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18.09.2024 13:55 Ответить
Підсумок: 286 - 30= 256млн -чистий прибуток. Можна мародерити далі.
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18.09.2024 13:59 Ответить
або за кордоном посидіти трохи, у нього ж виїзд вільний.
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18.09.2024 15:44 Ответить
Кінець епохи бідності!
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18.09.2024 16:31 Ответить
Застава за зраду??
Кодло шлепперов..
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18.09.2024 14:03 Ответить
Це не завдаток Це Привіт правлінню Зеленського і Ко.
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18.09.2024 14:09 Ответить
Коли вже закінчиться це бл-ство?
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18.09.2024 14:13 Ответить
Хто вніс заставу, просто має сісти поруч…
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18.09.2024 14:15 Ответить
знаєте ту рибу яка з голови?
та от відкриваю вам найпотужіший секрет - ніхто не сяде - втічуть всі.
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18.09.2024 14:19 Ответить
ти про суддю забув...який не заперечив..а також депутатов які не приймають закон про неможливість застави при таких крадіжках
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18.09.2024 15:16 Ответить
це ж тема юрки голіка. а хто такий голік? правильно куратор "великого будівництва" зеленського. як далеко зайде слідство?
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18.09.2024 14:18 Ответить
на наступному світлофорі зробить u-turn....
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18.09.2024 14:21 Ответить
АХАХАХА продовжується відверта сцянина від ОПешних менеджерів в очі лохторату.
А в той час Каламойша сидить(чи не сидить, бо тварям вже віри немає) у тюрмі, і ніхто за нього заставу не вносить, певно грошей старий жид немає, ну або США екстрадицію хоче
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18.09.2024 14:25 Ответить
порєшалі
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18.09.2024 14:29 Ответить
чувак 256 лямів в "плюсі"
аху....тєльний гендель.
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18.09.2024 14:30 Ответить
за що посадили Свинарчука?????
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18.09.2024 14:46 Ответить
за те що він свиня і пацюк одночасно
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18.09.2024 15:13 Ответить
А який відкат для " пахана" ?
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18.09.2024 14:50 Ответить
це театр абсурду а просто кажучи у всіх владних органах якісь мр...ш сидять ...нелюдь вкрав майже 300 лямів заплатив 10 відсотків--30 лямів на заставу...та звільнився щоб потім втекти....а може треба за крадіжки у крупному маштабі зробити без права застави?
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18.09.2024 14:50 Ответить
Все, що й треба було довести про "Велике будівництво"... А потім путін нападе та й усе спишем на війну...
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18.09.2024 14:52 Ответить
Розкрадання 286 млн
внесли 30 млн
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18.09.2024 14:55 Ответить

Вони ж самі кричали, що за корупцію треба руки рубати... яка угода? "давайте тільки одну?", або "тільки палець"
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19.09.2024 20:27 Ответить
Херня застава. Хто з нею рахується? Он, https://t.me/BerezaJuice/48478 від Борислава Берези, свіжак :
Нардеп "СЛУГА НАРОДУ" Андрій Одарченко перетнув державний кордон у Закарпатській області поза межами пункту пропуску і без закордонних паспортів, оскільки вони здані.
Про це заявила прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Єлена Дроботова.
Як відомо, Антикорупційний суд заарештував нардепа Одарченка з альтернативою 15 млн грн застави. Ці кошти внесли і політик вийшов з-під варти під обов'язки.
НАБУ і САП викрили Андрія Одарченка на спробі підкупу голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. За версією слідства, нардеп висловив Найєму пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення ухвалення Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

Тепер він втік.
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18.09.2024 14:57 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій

Нардеп Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном. Про це https://suspilne.media/839111-nardep-odarcenko-jmovirno-perebuvae-za-kordonom-prokurorka-sap/?utm_source=copylink&amp;utm_medium=ps заявила прокурорка САП під час судового засідання. Він також не був сьогодні на роботі у Раді. За даними прокуратури, нардеп міг виїхати через Закарпатську область, адже мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОВА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака.
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18.09.2024 15:15 Ответить
За сто тисяч гривень його можно 2 860 разів розстріляти, бажаючих буде черга.
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18.09.2024 14:59 Ответить
Підори
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18.09.2024 15:05 Ответить
Зєлю геть. Вибори
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18.09.2024 15:07 Ответить
вкрав 286
застава 30!!!
Зелена аріхметіка
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18.09.2024 15:15 Ответить
Подєльники "вписалісь в тєму"
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18.09.2024 15:35 Ответить
До новини про його виїзд за кордон "за нез'ясованих обставин" лишилося 5... 4... 3...
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18.09.2024 15:45 Ответить
Вихід під заставу, здав закордонні паспорти, поїздка у Закарпаття. Через невеликий проміжок часу адвокат заявляє, що клієнт покинув територію України (зник). Із свіженьких "чарівних зникнень" - Слуга народу Одарченко. Навіщо придумувати щось нове, коли вже обкатана схема і працює.
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18.09.2024 16:06 Ответить
скоро здристне за кордон . маєток в єс вже прикупив . діагноз вже дописують
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18.09.2024 16:22 Ответить
Та не може бути щоб втік за кордон, погано шукали, мабуть під ліжко заховався
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18.09.2024 16:27 Ответить
Гнида оманська особисто вносила..
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18.09.2024 16:41 Ответить
В схематозі, яким він керував, розпіляли біля мільярда гривень. Відпустили за 30 млн. Тепер поїде з комфортом по Зельоному коридорі в спокійні і теплі краї. Де його вже чекає награбоване.
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18.09.2024 17:05 Ответить
Щось у нашої судової системи з елементарною математикою нелади -
розкрадання 286 млн грн, а застава 30 млн грн.
Тобто крадіть скільки можете і як можете, в якщо піймають заплатите 1/9 а то і меньше
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18.09.2024 17:06 Ответить
А хто вніс, цікаво. Фітнес-тренерка внесла, щоб випустили, бо вони ... кгм, йогою не дозаймались.
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18.09.2024 17:20 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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18.09.2024 17:56 Ответить
переведіть ці кошти на кількість дронів,пікапів чи теплаків,а в кінцевому результаті -на життя Вонів.І оці с ки просто крадуть і вбивають наше військо. і воно зараз вийде і виде за кордон з допомогою свох корєшів при владі
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18.09.2024 18:22 Ответить
Але ж він підор, в самому прямому сенсі. І його коханець голік підор. Хто там *** смоктав і кому в дупло давав? Яка там фітнес-тренерка))) Це звичайна "борода", коли підор косить під натурала, заводить спеціальну бабу, для прикриття. Підорська мафія під дахом ОП пограбувала нас на мільярди.
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18.09.2024 18:35 Ответить
шось вас попаяло
яке вам діло до чужої сраки 😁
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19.09.2024 05:16 Ответить
 
 