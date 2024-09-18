Хищение 286 млн грн на ремонте дорог: За Резниченко внесли 30 млн грн залога

За экс-главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко внесли 30 млн грн залога по делу об убытках при ремонте дорог на 286 млн грн.

Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

В данное время решается вопрос об обжаловании решения.

Дело Резниченко

Напомним, что 12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков во время ремонта дорог в условиях военного положения.

Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.

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