Хищение 286 млн грн на ремонте дорог: За Резниченко внесли 30 млн грн залога
За экс-главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко внесли 30 млн грн залога по делу об убытках при ремонте дорог на 286 млн грн.
Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.
В данное время решается вопрос об обжаловании решения.
Дело Резниченко
Напомним, что 12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков во время ремонта дорог в условиях военного положения.
Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.
Топ комментарии
+32 Tema9
показать весь комментарий18.09.2024 13:59
+17 Валерій Кваша
показать весь комментарий18.09.2024 13:45
+14 Kateryna Seglianik
показать весь комментарий18.09.2024 14:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тут міллярди на вимогалові, як і не було
не можна під чяс війни крадіїв виявляти - красти можна,
виявляти крадіїв? - зась...
Кодло шлепперов..
та от відкриваю вам найпотужіший секрет - ніхто не сяде - втічуть всі.
А в той час Каламойша сидить(чи не сидить, бо тварям вже віри немає) у тюрмі, і ніхто за нього заставу не вносить, певно грошей старий жид немає, ну або США екстрадицію хоче
аху....тєльний гендель.
внесли 30 млн
Вони ж самі кричали, що за корупцію треба руки рубати... яка угода? "давайте тільки одну?", або "тільки палець"
Нардеп "СЛУГА НАРОДУ" Андрій Одарченко перетнув державний кордон у Закарпатській області поза межами пункту пропуску і без закордонних паспортів, оскільки вони здані.
Про це заявила прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Єлена Дроботова.
Як відомо, Антикорупційний суд заарештував нардепа Одарченка з альтернативою 15 млн грн застави. Ці кошти внесли і політик вийшов з-під варти під обов'язки.
НАБУ і САП викрили Андрія Одарченка на спробі підкупу голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. За версією слідства, нардеп висловив Найєму пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення ухвалення Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.
Тепер він втік.
Нардеп Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном. Про це https://suspilne.media/839111-nardep-odarcenko-jmovirno-perebuvae-za-kordonom-prokurorka-sap/?utm_source=copylink&utm_medium=ps заявила прокурорка САП під час судового засідання. Він також не був сьогодні на роботі у Раді. За даними прокуратури, нардеп міг виїхати через Закарпатську область, адже мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОВА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака.
застава 30!!!
Зелена аріхметіка
розкрадання 286 млн грн, а застава 30 млн грн.
Тобто крадіть скільки можете і як можете, в якщо піймають заплатите 1/9 а то і меньше
яке вам діло до чужої сраки 😁