УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10023 відвідувача онлайн
Новини
5 269 49
застава (653) Резніченко (517) САП (2163)

Розкрадання 286 млн грн на ремонті доріг: За Резніченка внесли 30 млн грн застави

За Резніченка внесли 30 млн грн застави

За ексглаву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка внесли 30 млн грн застави у справі про збитки під час ремонту доріг на 286 млн грн.

Про це заявила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.

Наразі вирішується питання щодо оскарження рішення.

Справа Резніченка

Нагадаємо, що 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.

Читайте: Розкрадання на ремонті доріг під час війни: За ексголову Дніпропетровської ОВА Резніченка внесли 30 мільйонів застави

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
Підсумок: 286 - 30= 256млн -чистий прибуток. Можна мародерити далі.
показати весь коментар
18.09.2024 13:59
+17
Справа найвеличнішевшивого хрінпіду живе.
показати весь коментар
18.09.2024 13:45
+14
Коли вже закінчиться це бл-ство?
показати весь коментар
18.09.2024 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справа найвеличнішевшивого хрінпіду живе.
показати весь коментар
18.09.2024 13:45 Відповісти
Та! - 30 млн - 300 млн иого б трохи зачепило
показати весь коментар
18.09.2024 13:45 Відповісти
Яка взагалi може бути застава у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.
показати весь коментар
19.09.2024 00:35 Відповісти
копійки - і розкрадання і застава...
тут міллярди на вимогалові, як і не було
показати весь коментар
18.09.2024 13:48 Відповісти
пардонірую - шаги!
показати весь коментар
18.09.2024 13:49 Відповісти
Конфіскувати все що напанував і на хєр від годівниці,зовсім.
показати весь коментар
18.09.2024 13:49 Відповісти
шо ви таке кажете, розхитуєте?
не можна під чяс війни крадіїв виявляти - красти можна,
виявляти крадіїв? - зась...
показати весь коментар
18.09.2024 13:55 Відповісти
Підсумок: 286 - 30= 256млн -чистий прибуток. Можна мародерити далі.
показати весь коментар
18.09.2024 13:59 Відповісти
або за кордоном посидіти трохи, у нього ж виїзд вільний.
показати весь коментар
18.09.2024 15:44 Відповісти
Кінець епохи бідності!
показати весь коментар
18.09.2024 16:31 Відповісти
Застава за зраду??
Кодло шлепперов..
показати весь коментар
18.09.2024 14:03 Відповісти
Це не завдаток Це Привіт правлінню Зеленського і Ко.
показати весь коментар
18.09.2024 14:09 Відповісти
Коли вже закінчиться це бл-ство?
показати весь коментар
18.09.2024 14:13 Відповісти
Хто вніс заставу, просто має сісти поруч…
показати весь коментар
18.09.2024 14:15 Відповісти
знаєте ту рибу яка з голови?
та от відкриваю вам найпотужіший секрет - ніхто не сяде - втічуть всі.
показати весь коментар
18.09.2024 14:19 Відповісти
ти про суддю забув...який не заперечив..а також депутатов які не приймають закон про неможливість застави при таких крадіжках
показати весь коментар
18.09.2024 15:16 Відповісти
це ж тема юрки голіка. а хто такий голік? правильно куратор "великого будівництва" зеленського. як далеко зайде слідство?
показати весь коментар
18.09.2024 14:18 Відповісти
на наступному світлофорі зробить u-turn....
показати весь коментар
18.09.2024 14:21 Відповісти
АХАХАХА продовжується відверта сцянина від ОПешних менеджерів в очі лохторату.
А в той час Каламойша сидить(чи не сидить, бо тварям вже віри немає) у тюрмі, і ніхто за нього заставу не вносить, певно грошей старий жид немає, ну або США екстрадицію хоче
показати весь коментар
18.09.2024 14:25 Відповісти
порєшалі
показати весь коментар
18.09.2024 14:29 Відповісти
чувак 256 лямів в "плюсі"
аху....тєльний гендель.
показати весь коментар
18.09.2024 14:30 Відповісти
за що посадили Свинарчука?????
показати весь коментар
18.09.2024 14:46 Відповісти
за те що він свиня і пацюк одночасно
показати весь коментар
18.09.2024 15:13 Відповісти
А який відкат для " пахана" ?
показати весь коментар
18.09.2024 14:50 Відповісти
це театр абсурду а просто кажучи у всіх владних органах якісь мр...ш сидять ...нелюдь вкрав майже 300 лямів заплатив 10 відсотків--30 лямів на заставу...та звільнився щоб потім втекти....а може треба за крадіжки у крупному маштабі зробити без права застави?
показати весь коментар
18.09.2024 14:50 Відповісти
Все, що й треба було довести про "Велике будівництво"... А потім путін нападе та й усе спишем на війну...
показати весь коментар
18.09.2024 14:52 Відповісти
Розкрадання 286 млн
внесли 30 млн
показати весь коментар
18.09.2024 14:55 Відповісти

Вони ж самі кричали, що за корупцію треба руки рубати... яка угода? "давайте тільки одну?", або "тільки палець"
показати весь коментар
19.09.2024 20:27 Відповісти
Херня застава. Хто з нею рахується? Он, https://t.me/BerezaJuice/48478 від Борислава Берези, свіжак :
Нардеп "СЛУГА НАРОДУ" Андрій Одарченко перетнув державний кордон у Закарпатській області поза межами пункту пропуску і без закордонних паспортів, оскільки вони здані.
Про це заявила прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Єлена Дроботова.
Як відомо, Антикорупційний суд заарештував нардепа Одарченка з альтернативою 15 млн грн застави. Ці кошти внесли і політик вийшов з-під варти під обов'язки.
НАБУ і САП викрили Андрія Одарченка на спробі підкупу голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. За версією слідства, нардеп висловив Найєму пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення ухвалення Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

Тепер він втік.
показати весь коментар
18.09.2024 14:57 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій

Нардеп Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном. Про це https://suspilne.media/839111-nardep-odarcenko-jmovirno-perebuvae-za-kordonom-prokurorka-sap/?utm_source=copylink&amp;utm_medium=ps заявила прокурорка САП під час судового засідання. Він також не був сьогодні на роботі у Раді. За даними прокуратури, нардеп міг виїхати через Закарпатську область, адже мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОВА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака.
показати весь коментар
18.09.2024 15:15 Відповісти
За сто тисяч гривень його можно 2 860 разів розстріляти, бажаючих буде черга.
показати весь коментар
18.09.2024 14:59 Відповісти
Підори
показати весь коментар
18.09.2024 15:05 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
18.09.2024 15:07 Відповісти
вкрав 286
застава 30!!!
Зелена аріхметіка
показати весь коментар
18.09.2024 15:15 Відповісти
Подєльники "вписалісь в тєму"
показати весь коментар
18.09.2024 15:35 Відповісти
До новини про його виїзд за кордон "за нез'ясованих обставин" лишилося 5... 4... 3...
показати весь коментар
18.09.2024 15:45 Відповісти
Вихід під заставу, здав закордонні паспорти, поїздка у Закарпаття. Через невеликий проміжок часу адвокат заявляє, що клієнт покинув територію України (зник). Із свіженьких "чарівних зникнень" - Слуга народу Одарченко. Навіщо придумувати щось нове, коли вже обкатана схема і працює.
показати весь коментар
18.09.2024 16:06 Відповісти
скоро здристне за кордон . маєток в єс вже прикупив . діагноз вже дописують
показати весь коментар
18.09.2024 16:22 Відповісти
Та не може бути щоб втік за кордон, погано шукали, мабуть під ліжко заховався
показати весь коментар
18.09.2024 16:27 Відповісти
Гнида оманська особисто вносила..
показати весь коментар
18.09.2024 16:41 Відповісти
В схематозі, яким він керував, розпіляли біля мільярда гривень. Відпустили за 30 млн. Тепер поїде з комфортом по Зельоному коридорі в спокійні і теплі краї. Де його вже чекає награбоване.
показати весь коментар
18.09.2024 17:05 Відповісти
Щось у нашої судової системи з елементарною математикою нелади -
розкрадання 286 млн грн, а застава 30 млн грн.
Тобто крадіть скільки можете і як можете, в якщо піймають заплатите 1/9 а то і меньше
показати весь коментар
18.09.2024 17:06 Відповісти
А хто вніс, цікаво. Фітнес-тренерка внесла, щоб випустили, бо вони ... кгм, йогою не дозаймались.
показати весь коментар
18.09.2024 17:20 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
показати весь коментар
18.09.2024 17:56 Відповісти
переведіть ці кошти на кількість дронів,пікапів чи теплаків,а в кінцевому результаті -на життя Вонів.І оці с ки просто крадуть і вбивають наше військо. і воно зараз вийде і виде за кордон з допомогою свох корєшів при владі
показати весь коментар
18.09.2024 18:22 Відповісти
Але ж він підор, в самому прямому сенсі. І його коханець голік підор. Хто там *** смоктав і кому в дупло давав? Яка там фітнес-тренерка))) Це звичайна "борода", коли підор косить під натурала, заводить спеціальну бабу, для прикриття. Підорська мафія під дахом ОП пограбувала нас на мільярди.
показати весь коментар
18.09.2024 18:35 Відповісти
шось вас попаяло
яке вам діло до чужої сраки 😁
показати весь коментар
19.09.2024 05:16 Відповісти
 
 