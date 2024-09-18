Розкрадання 286 млн грн на ремонті доріг: За Резніченка внесли 30 млн грн застави
За ексглаву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка внесли 30 млн грн застави у справі про збитки під час ремонту доріг на 286 млн грн.
Про це заявила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.
Наразі вирішується питання щодо оскарження рішення.
Справа Резніченка
Нагадаємо, що 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.
Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.
Топ коментарі
+32 Tema9
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+17 Валерій Кваша
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+14 Kateryna Seglianik
показати весь коментар18.09.2024 14:13
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Будь ласка, зачекайте...
тут міллярди на вимогалові, як і не було
не можна під чяс війни крадіїв виявляти - красти можна,
виявляти крадіїв? - зась...
Кодло шлепперов..
та от відкриваю вам найпотужіший секрет - ніхто не сяде - втічуть всі.
А в той час Каламойша сидить(чи не сидить, бо тварям вже віри немає) у тюрмі, і ніхто за нього заставу не вносить, певно грошей старий жид немає, ну або США екстрадицію хоче
аху....тєльний гендель.
внесли 30 млн
Вони ж самі кричали, що за корупцію треба руки рубати... яка угода? "давайте тільки одну?", або "тільки палець"
Нардеп "СЛУГА НАРОДУ" Андрій Одарченко перетнув державний кордон у Закарпатській області поза межами пункту пропуску і без закордонних паспортів, оскільки вони здані.
Про це заявила прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Єлена Дроботова.
Як відомо, Антикорупційний суд заарештував нардепа Одарченка з альтернативою 15 млн грн застави. Ці кошти внесли і політик вийшов з-під варти під обов'язки.
НАБУ і САП викрили Андрія Одарченка на спробі підкупу голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. За версією слідства, нардеп висловив Найєму пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення ухвалення Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.
Тепер він втік.
Нардеп Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном. Про це https://suspilne.media/839111-nardep-odarcenko-jmovirno-perebuvae-za-kordonom-prokurorka-sap/?utm_source=copylink&utm_medium=ps заявила прокурорка САП під час судового засідання. Він також не був сьогодні на роботі у Раді. За даними прокуратури, нардеп міг виїхати через Закарпатську область, адже мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОВА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака.
застава 30!!!
Зелена аріхметіка
розкрадання 286 млн грн, а застава 30 млн грн.
Тобто крадіть скільки можете і як можете, в якщо піймають заплатите 1/9 а то і меньше
яке вам діло до чужої сраки 😁