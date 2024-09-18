Розкрадання 286 млн грн на ремонті доріг: За Резніченка внесли 30 млн грн застави

За ексглаву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка внесли 30 млн грн застави у справі про збитки під час ремонту доріг на 286 млн грн.

Про це заявила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.

Наразі вирішується питання щодо оскарження рішення.

Справа Резніченка

Нагадаємо, що 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.

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