Хищения при ремонте дорог: завершено следствие по делу экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко, - НАБУ

НАБУ и САП открыли материалы по делу бывшего главы Днепропетровской областной госадминистрации и его сообщников. Их подозревают в хищении на ремонте дорог более 392 млн гривен.

Коррупция при ремонте дорог

По данным следствия, подозреваемые подделали документы, чтобы быстрее получить деньги и избежать сложных процедур (разработка проектной документации, ее экспертиза, технадзор). Текущий или капитальный ремонт дорог они заменили на эксплуатационное обслуживание, которое в 2022 году было в приоритете.

Расходы на работы безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен. На эту сумму заключили договоры с компанией, которая связана с главой Днепропетровской ОВА. Та, в свою очередь, завысила стоимость материалов на более чем 392 млн гривен, - говорится в сообщении.

Часть этих денег вывели на счета других компаний, подконтрольных высокопоставленному чиновнику и его заместителю.

Подозрения участникам схемы

В сентябре 2024 года о подозрении сообщили пяти участникам сделки.

В настоящее время их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Одному из них (бывшему руководителю департамента ДнОВА) дополнительно сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

О ком идет речь?

Фамилии коррупционеров НАБУ не называет, однако известно, что речь идет о деле экс-главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В чем подозревают Резниченко?

12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко в деле о причинении 286 млн грн ущерба при ремонте дорог в условиях военного положения. О подозрении также сообщили экс-заместителю главы Днепропетровской ОВА, экс-руководителю департамента Днепропетровской ОВА, экс-начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОВА и руководителю частной фирмы.

По данным следствия, чиновники искусственно увеличили финансирование ремонтов дорог в регионе под видом их эксплуатационного содержания до 1,5 миллиарда гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с председателем Днепропетровской ОВА, которая завысила стоимость материалов на более чем 286 млн грн. Часть этих средств в дальнейшем вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

В апреле этого года НАБУ провело обыски у Резниченко по этому делу, а в декабре 2022 года детективы НАБУ также проводили обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела.

Перед этим журналисты опубликовали расследование о связи между Резниченко и компанией "Будинвест Инжиниринг", которая после начала полномасштабной войны получила от возглавляемой им Днепропетровской ОВА 1,5 млрд грн на ремонт дорог. Оказалось, что основательницей фирмы до последнего времени была Яна Хланта – фитнес-тренер и близкая подруга Резниченко. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по статьям "злоупотребление властью или служебным положением" и "легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)".

"Будинвест инжиниринг" начал зарабатывать на подрядах в Днепропетровской области в 2017 году, когда обладминистрацию впервые возглавил Резниченко. По данным системы Spending, пик заработков на ремонтах дорог пришелся на 2021-2022 годы, когда Резниченко во второй раз возглавил ОВА, а его советник Юрий Голик стал консультантом "Великого будівництва".

Уже 9 ноября Хланта вышла из состава учредителей, сейчас основным владельцем фирмы является Павел Чухно. Это вице-президент спортклуба "Прометей". Президентом клуба является давний знакомый Резниченко Владимир Дубинский. Он и его брат Леонид разыскиваются в США за мошенничество.

В Офисе президента ответили на скандал сообщением, что выводы будут делать только по результатам расследования правоохранительных органов. Однако в январе 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Резниченко с должности главы Днепропетровской ОВА.

