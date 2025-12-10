Розкрадання на ремонті доріг: завершено слідство в справі ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка, - НАБУ

НАБУ і САП відкрили матеріали в справі колишнього голови Дніпропетровської обласної держадміністрації та його спільників. Їх підозрюють у розкраданні на ремонті доріг понад 392 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Корупція під час ремонту доріг

За даними слідства, підозрювані підробили документи, щоб швидше отримати гроші та уникнути складних процедур (розробка проєктної документації, її експертиза, технагляд). Поточний чи капітальний ремонт доріг вони замінили на експлуатаційне обслуговування, яке у 2022 році було в пріоритеті.

Витрати на роботи безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана із головою Дніпропетровської ОДА. Та в свою чергу завищила вартість матеріалів на понад 392 млн гривень, - йдеться у повідомленні.

Частину цих грошей вивели на рахунки інших компаній, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику.

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Підозри участникам схеми

У вересні 2024 року про підозру повідомили п'ятьом учасникам оборудки.

Наразі їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Одному з них (колишньому керівнику департаменту ДнОДА) додатково повідомили про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Про кого йдеться?

Прізвища корупціонерів НАБУ не називає, втім відомо, що йдеться про справу ексголови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У чому підозрюють Резніченка?

12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Про підозру також повідомили ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА, екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА, ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА і керівнику приватної фірми.

За даними слідства, чиновники штучно збільшили фінансування ремонтів доріг у регіоні під виглядом їх експуатаційного утримання до 1,5 мільярда гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов'язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов'язаних із топпосадовцем та його заступником.

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У квітні цього року НАБУ провело обшуки у Резніченка у цій справі, а у грудні 2022 року детективи НАБУ також проводили обшуки у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи.

Перед цим журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією "Будінвест Інжиніринг", яка після початку повномасштабної війни отримала від очолюваної ним Дніпропетровської ОВА 1,5 млрд грн на ремонт доріг. Виявилося, що засновницею фірми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)".

"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".

Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

В Офісі президента відповіли на скандал повідомленням, що висновки будуть робити тільки за результатами розслідування правоохоронних органів. Проте у січні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.

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