Розкрадання понад 392 млн грн на ремонті доріг: справу ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка та його спільників скеровано до суду

Перед судом постануть колишній голова Дніпропетровської обласної держадміністрації та його спільники. НАБУ та САП обвинувачують їх у розкраданні на ремонті доріг понад 392 млн гривень.

Про це повідомляють НАБУ та САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Йдеться про:

- голову Дніпропетровської ОДА;

- заступника голови Дніпропетровської ОДА;

- начальника відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

- керівника суб’єкта господарської діяльності.

Усі посади зазначені на час вчинення злочину.

Стосовно ще одного фігуранта вказаної справи прокурором САП ухвалено рішення про закриття кримінального провадження внаслідок його смерті та подано до суду позовну заяву про стягнення з його близьких осіб необґрунтованих активів на суму понад 19 млн грн.

Деталі справи

За даними слідства, обвинувачені умисно склали документи так, щоб швидше отримати гроші та уникнути складних процедур (розроблення проєктної документації, експертиза, технагляд). Поточний чи капітальний ремонт доріг вони замінили на експлуатаційне обслуговування, адже у 2022 році гроші виділяли лише на нього.

Крім того, з’ясувалося, що особи безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн.

На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана із головою Дніпропетровської ОДА. Та зі свого боку завищила вартість матеріалів на понад 392 млн гривень.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У вересні 2024 року учасникам оборудки повідомили про підозру. У грудні 2025 року слідство у справі завершили.

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Прізвища підозрюваних НАБУ та САП не називають, однак як випливає із фабули справи, йдеться про ексголову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У чому підозрюють Резніченка?

12 вересня 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Про підозру також повідомили ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА, екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА, ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА і керівнику приватної фірми.

За даними слідства, чиновники штучно збільшили фінансування ремонтів доріг у регіоні під виглядом їх експуатаційного утримання до 1,5 мільярда гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов'язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов'язаних із топпосадовцем та його заступником.

У квітні того ж року НАБУ провело обшуки у Резніченка у цій справі, а у грудні 2022 року детективи НАБУ також проводили обшуки у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи.

Перед цим журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією "Будінвест Інжиніринг", яка після початку повномасштабної війни отримала від очолюваної ним Дніпропетровської ОВА 1,5 млрд грн на ремонт доріг. Виявилося, що засновницею фірми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)".

"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".

Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

В Офісі президента відповіли на скандал повідомленням, що висновки будуть робити тільки за результатами розслідування правоохоронних органів. Проте у січні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.

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