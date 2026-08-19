Происходят обыски у заместителя главы ОП Мудрой: по делу НАБУ фигурируют Столар и Микитась, - СМИ (обновлено)

В настоящее время НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместительницы главы Офиса Президента Ирины Мудрой.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Инсайд от Гончаренко

"Обыски сейчас проходят у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой", - отметил он.

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Никаких подробностей Гончаренко не привел.

Обновленная информация

По данным источников ZN.UA в правоохранительных органах, операция НАБУ и САП касается замглавы офиса президента Ирины Мудрой, народного депутата из бывшей "ОПЗЖ" Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. Также, по словам собеседников, по делу фигурируют чиновники Министерства юстиции и представители "Смысла банка".

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.

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