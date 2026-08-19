Відбуваються обшуки у заступниці голови ОП Мудрої: у справі НАБУ фігурують Столар і Микитась, - ЗМІ (оновлено)

Наразі НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Інсайд від Гончаренка

"Обшуки зараз проходять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої", - зазначив він.

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Жодних подробиць Гончаренко не навів.

Оновлена інформація

За даними джерел ZN.UA у правоохоронних органах, операція НАБУ та САП стосується заступниці голови офісу президента Ірини Мудрої, народного депутата із колишньої "ОПЗЖ" Вадима Столара та ексдепутата Максима Микитася. Також, за словами співрозмовників, у справі фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенс банку".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

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