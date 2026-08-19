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Відбуваються обшуки у заступниці голови ОП Мудрої: у справі НАБУ фігурують Столар і Микитась, - ЗМІ (оновлено)
Наразі НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Інсайд від Гончаренка
"Обшуки зараз проходять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої", - зазначив він.
Жодних подробиць Гончаренко не навів.
Оновлена інформація
За даними джерел ZN.UA у правоохоронних органах, операція НАБУ та САП стосується заступниці голови офісу президента Ірини Мудрої, народного депутата із колишньої "ОПЗЖ" Вадима Столара та ексдепутата Максима Микитася. Також, за словами співрозмовників, у справі фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенс банку".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
Топ коментарі
+9 Bill Yard
показати весь коментар19.08.2026 09:36 Відповісти Посилання
+6 Fjall_Raven
показати весь коментар19.08.2026 09:41 Відповісти Посилання
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.08.2026 09:44 Відповісти Посилання
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