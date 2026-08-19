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Новини Боротьба з корупцією
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Відбуваються обшуки у заступниці голови ОП Мудрої: у справі НАБУ фігурують Столар і Микитась, - ЗМІ (оновлено)

столар микитась та мудра

Наразі НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Інсайд від Гончаренка

"Обшуки зараз проходять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої", - зазначив він.

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Жодних подробиць Гончаренко не навів.

Оновлена інформація

За даними джерел ZN.UA у правоохоронних органах, операція НАБУ та САП стосується заступниці голови офісу президента Ірини Мудрої, народного депутата із колишньої "ОПЗЖ" Вадима Столара та ексдепутата Максима Микитася. Також, за словами співрозмовників, у справі фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенс банку".

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

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гончаренко скрін

Автор: 

НАБУ (4441) Гончаренко Олексій (523) САП (1015) Столар Вадим (44) Микитась Максим (153) Офіс Президента (2003) Мудра Ірина (28)
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Топ коментарі
+9
А що скаже потужний керівник жОПи Буданов? Чому корупція в канцелярії,Кирило?
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19.08.2026 09:36 Відповісти
+6
швидше онучка анни ярославни. французські губи видають її королівське походження ))
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19.08.2026 09:41 Відповісти
+5
А месьє знає толк
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19.08.2026 09:44 Відповісти

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